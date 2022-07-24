Роша возвращается в «Спартак»! Пять лет назад его взяли за 12 млн, и однажды он даже забил 😍

Теперь легенду не могут продать.

В августе Педро Роша вернется в «Спартак». Агент игрока Хэмилтон Бернард сказал, что бразилец останется в клубе до завершения контракта, то есть лета 2023 года.

Если вы вдруг забыли, нападающий перешел в «Спартак» еще в 2017-м – сыграл в 19 матчах, забил один гол и отдал две голевые (один из ассистов – после отскока от коленок). За игрока, который отметился такой впечатляющей статистикой, «Спартак» выложил 12 млн евро.

Больше клуб платил только за Тила (18 млн евро) и Фернандо (12,5 млн).

Ждали Луана, но тот отказался ехать в Россию. Тогда взяли его соседа по комнате

В августе 2017-го «Спартак» искал усиление перед Лигой чемпионов и обратил внимание на атаку «Гремио». Сначала москвичи рассматривали его главную звезду – Луана. Форварда вели весь месяц, но в последний момент он отказался от перехода.

«Первоначально была одобрена сделка по Луану, которая суммарно могла обойтись в 30 млн евро. Слава богу, что мы за 30 его не купили, потому что сейчас футболист почти не играет», – говорил Леонид Федун.

Кто же обратил внимание на Рошу, который уже тогда был в тени Луана (14+10 в 77 матчах)?

Процитируем текст Глеба Чернявского: «Насколько мне известно, после чемпионского сезона Леонид Федун пообещал Каррере крупный трансфер. Это было особенно важно в контексте не только Лиги чемпионов, но и желания Куинси Промеса уехать в топ-чемпионат. Среди кандидатов были форвард Луан из «Гремио», Ньянг из «Милана», серб Ляйич и даже бывший защитник «Зенита» Гарай, но ни с кем не договорились (Луан считал, что Россия – это мелковато, а он хочет в топ-лигу, но до сих пор торчит в Бразилии).

За несколько дней до закрытия летнего трансферного окна в «Спартак» обратился президент «Гремио»: раз не получилось с Луаном, возьмите форварда, который жил с ним в одном номере и считается не менее одаренным. Так за пару дней до дедлайна Каррера оказался перед нестандартным выбором: либо никто, либо Педро Роша. Массимо пришлось согласиться, но времени посмотреть бразильца у него практически не было. Конечно, это слишком высокий риск в условиях, когда для грамотных трансферов новичка изучают повсеместно – от особенностей характера до занятий родственников. Риск не оправдался, не угадали».

В России Педро Роша выдал один нормальный (даже не хороший матч) – в гостях с «Зенитом» сразу после ухода Промеса. Один гол в 19 матчах – и игрок отправился по арендам.

Даже спортивный директор «Чертаново» Николай Ларин троллил клуб за такое подписание: «На эти 12 миллионов евро мы могли бы играть в ФНЛ примерно 8 лет».

«Крузейро», «Фламенго», бразильский «Атлетико» – Роша поездил по клубам, но нигде особо не впечатлил

В Бразилии статистика Роши никого не смущала: летом 2018-го «Крузейро» (8-е место в чемпионате) предлагал за него 10 млн евро. Зимой того же года его хотел «Сантос» (10-е место), но «Спартак» потребовал все те же 12 млн, которые клуб отправил «Гремио».

В 2019-м Роша все-таки оказался в «Крузейро». «Спартак» получил 740 тысяч евро за аренду до конца года, а форвард – увеличенную зарплату. В Бразилии ему дали 185 тысяч евро в месяц (2,2 млн в год), хотя в России было 125 (1,5). За год в «Крузейро» Роша оформил блеклые 2+2 в чемпионате, клуб впервые в истории вылетел из высшей лиги.

В декабре 2019-го Рошу уже арендовал «Фламенго», где он провел 5 матчей в чемпионате и отметился одним ассистом. Зато собрал много трофеев: Суперкубки Бразилии и Южной Америки, титул чемпиона штата Рио-де-Жанейро.

В прошлом году Роша вновь всплыл в «Спартаке», но ненадолго. Клуб вернул Промеса, поэтому бразильца отправили в «Спартак-2» – и занялись поиском для него новой команды.

В ФНЛ Педро успел забить 4 гола в 15 матчах, а вскоре подоспело очередное предложение из Бразилии. На этот раз игрока арендовал «Атлетико Паранаэнсе». Причем договорились даже об обязательной опции выкупа – в случае если Педро сыграет определенный процент времени.

Долгожданной продажи не случилось, хотя журналист Иван Карпов сообщал, что спортдиректор «Спартака» Лука Каттани этим летом отказался продавать Рошу за 1 млн евро (и якобы пообещал выручить за него 3,5 млн). С учетом зарплаты игрока «Спартак» мог сэкономить около 190 млн рублей: годовое обслуживание закрытого «Спартака-2» обходилось в 250 млн.

Правда, сам Каттани информацию опроверг: «Это ложь. Нам никогда не поступало официальных предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши. Более того, нам сообщили из их клуба, что они и не будут делать никаких предложений».

В итоге 27-летний бразилец вновь возвращается в «Спартак». Если болельщикам москвичей станет легче, то сейчас Роша получше Луана, в тени которого был пять лет назад. У Педро два ассиста в чемпионате Бразилии, 1+3 в Кубке и гол в Кубке Либертадорес. Луан же так и не уехал в Европу, а в этом сезоне ни разу не попал в заявку «Коринтианса» в чемпионате.

Transfermarkt оценивает обоих бразильцев в 2 млн евро.

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli; globallookpress.com/Stupnikov Alexander, Walmir Cirne