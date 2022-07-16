Восхищаемся «Крыльями»: устроили шоу с ударами по девяткам и голом после тики-таки в 7 передач 😍

Удовольствие от матча в Оренбурге.

Если вы думали, что «Крылья» завянут без Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, самое время насладиться первой игрой самарцев. Они начали Мир РПЛ-2022/23 стильной победой над «Оренбургом» (4:2).

Набрали 3,04 xg, поражали красотой комбинаций и голов

•‎ В первом тайме команде Игоря Осинькина не везло: обошли «Оренбург» по xG (1,42 против 0,4), но перерыв встретили при счете 0:1 (на 31-й минуте Дмитрий Цыпченко срезал мяч в свои ворота). Второй тайм получился намного ярче: забили целых четыре гола с итоговым xG в 3,04 (при 1 у «Оренбурга»).

•‎ Особенно красивым получился дубль Максима Глушенкова, который этим летом перешел из «Спартака». На 54-й минуте (уже при счете 1:1) «Крылья» напомнили «Барсу» золотой эпохи: шесть задействованных игроков, 15 касаний мяча, семь передач и точный удар Глушенкова. Отдельно отметим топ-спринт и эффектный ассист Романа Ежова.

На 72-й Глушенков почти все сделал сам: спокойно подработал мяч под левую и мощно ударил из-за штрафной в дальнюю девятку – ваааау!

•‎ Ближе к концу матча ошибка вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева привела к ответному голу, но интрига возродилась совсем ненадолго: Денис Якуба образцово запрессинговал соперника, ускорился к штрафной и с левой зарядил в дальний угол.

«Крылья» хочется похвалить не только за три очка, но и острые позиционные атаки: с 10-й до 77-й минуты, когда Осинькин поменял Бейла и Пиняева, самарцы владели мячом 66,5% времени.

Дорский отмечает контроль, разнообразие и классный матч Ежова

Наблюдения Александра Дорского в телеграм-канале:

«Очень понравились выходы «Крыльев» через правый край. По позициям там были Бейл и Ежов, туда же постоянно смещался Глушенков, Коваленко и Иванисеня тоже приходили туда чуть чаще, чем в левый полуфланг.

Игра на третьего, передачи за спину, скрытые пасы, протаскивание мяча через дриблинг, смена позиций (Бейл сегодня чаще обычного уходил в середину, напоминая прошлогоднего Горшкова) – действительно было круто.

Конечно, «Крылья» создали и с быстрых отрывов (прорыв Пиняева с прострелом на Глушенкова), но большинство моментов возникли после достаточно долгих розыгрышей мяча. В этом смысле первый гол Глушенкова привлекает даже больше, чем второй.

Естественно, Глушенкова признали лучшим игроком матча, но я бы отметил Ежова – на мой взгляд, весь матч он провел ровнее».

Осинькин говорил, что основа «Крыльев» – контратаки. Уже не верим!

Интересно, что Игорь Осинькин в недавнем интервью Sports.ru в деталях рассказывал, что игра «Крыльев» строится на быстрых атаках.

«Крылья» действительно в большей степени контратакующая команда. Мы не можем оказывать давление 1-в-1 по всему полю, как это делают «Аталанта» и «Торино». Из-за подбора игроков в обороне мы больше защищаемся зонно, плотность игры другая – например, из-за того, что у нас больше игроков смотрят в атаку. Или из-за недостатка габаритов – в первой части у нас много играл Пруцев. Конечно, он знает, как отбирать мяч, но в единоборствах против крупных футболистов ему непросто.

При этом у нас есть быстрые игроки – и не на пять, а на двадцать-тридцать метров. Поэтому «Крыльям» нужно пространство за спиной обороны соперника. Мне кажется, иногда после отборов в средней части поля у нас получались атаки, которыми можно гордиться», – объяснял тренер.

А вот слова Осинькина после выхода в РПЛ: «Мы должны ставить такой футбол, в котором контроль мяча не будет важнее голов и побед. Это очень тонкий момент в плане оценки, но есть хорошая поговорка: смотрите на табло. Про это забывать нельзя. Но и про зрителя забывать, до примитивизма упрощая игру – тоже нельзя».

В субботу о зрителях команда точно не забыла. Спасибо.

Фото: vk.com/fcorenburg; vk.com/fckssamara