ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Ироничный ролик «Рубина»: обыграли мораторий на вылет, «Эль-Татарико» и Дэдпула-Дзюбу

ФИФА ФИФА
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Георгий Зотов Георгий Зотов
Нефтехимик Нефтехимик
Арсенал Тула Арсенал Тула
Сергей Семак Сергей Семак
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Артем Дзюба Артем Дзюба
Макбет Сибайя Макбет Сибайя
Олимп-ФНЛ Олимп-ФНЛ
Рубин Рубин
Футбол Футбол

Уже сегодня стартует сезон в Первой лиге – это новое название ФНЛ. «Рубин», вылетевший из РПЛ в прошлом сезоне, отметил начало турнира качественным видео.

Получился бодрый ролик, напичканный отсылками.

В самом начале появляется Леонид Слуцкий – тренер стоит на фоне доски с надписью: «Моратория не будет». Долгое время ходили слухи, что занявшие два последних места клуба не вылетят из РПЛ, но спортивный принцип в итоге оставили в силе.

Далее в видео звучит фраза: «Кажется, что все перевернулось – и все хорошее осталось в прошлом». В этот момент в кадре появляются футболки Хвичи Кварацхелии и Георгия Зотова – игроки покинули клуб в этом году.

Голос за кадром продолжает монолог: «Но удары судьбы закаляют и делают нас сильнее». В кадре в это время все легионеры, которые покинули «Рубин» после 24 февраля…

…и название организации, которая разрешила игрокам приостановить контракты, – ФИФА.

Не обошлось и без референса к переименованию ФНЛ в Первую лигу.

В одном из рыночных павильонов под надписью «лучшая лига мира» (отсылка к мему ВГИКа) теперь красуются формы «Рубина», тульского «Арсенала» и нижнекамского «Нефтехимика». Видимо, казанский клуб считает их главными своими соперниками: с «Арсеналом» будет борьба за первую строчку в Первой лиге, а «Нефтехимик» изо всех сил постарается обыграть более именитых соседей.

Казанцы вспомнили и славное прошлое. В кадр попала семья с футболками Макбета Сибайи и Сергея Семака – символами «Рубина» 2000-х.

Еще одна отсылка к дерби с «Нефтехимиком» – баннер с надписью «Эль-Татарико».

В самом конце притаился референс к Артему Дзюбе. В кадре появился человек в костюме Дэдпула, который сказал: «Привет, дружок! А не поможешь мне найти нужный клуб? А то я запутался немного».

Совсем недавно Артема заметили на базе «Рубина» – он тренировался с казанцами. Возможно, таким образом клуб намекает на полноценный трансфер.

Ролик выглядит очень качественно – нужно соответствовать на поле. 

«Рубин» начнет путь в воскресенье домашней игрой против «Родины».

Акинфеев под водой, пуфики на бровке «Локо», футболка Лео для русского Месси – все самое классное вокруг нашего футбола

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные