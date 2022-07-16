Ироничный ролик «Рубина»: обыграли мораторий на вылет, «Эль-Татарико» и Дэдпула-Дзюбу

Уже сегодня стартует сезон в Первой лиге – это новое название ФНЛ. «Рубин», вылетевший из РПЛ в прошлом сезоне, отметил начало турнира качественным видео.

Получился бодрый ролик, напичканный отсылками.

В самом начале появляется Леонид Слуцкий – тренер стоит на фоне доски с надписью: «Моратория не будет». Долгое время ходили слухи, что занявшие два последних места клуба не вылетят из РПЛ, но спортивный принцип в итоге оставили в силе.

Далее в видео звучит фраза: «Кажется, что все перевернулось – и все хорошее осталось в прошлом». В этот момент в кадре появляются футболки Хвичи Кварацхелии и Георгия Зотова – игроки покинули клуб в этом году.

Голос за кадром продолжает монолог: «Но удары судьбы закаляют и делают нас сильнее». В кадре в это время все легионеры, которые покинули «Рубин» после 24 февраля…

…и название организации, которая разрешила игрокам приостановить контракты, – ФИФА.

Не обошлось и без референса к переименованию ФНЛ в Первую лигу.

В одном из рыночных павильонов под надписью «лучшая лига мира» (отсылка к мему ВГИКа) теперь красуются формы «Рубина», тульского «Арсенала» и нижнекамского «Нефтехимика». Видимо, казанский клуб считает их главными своими соперниками: с «Арсеналом» будет борьба за первую строчку в Первой лиге, а «Нефтехимик» изо всех сил постарается обыграть более именитых соседей.

Казанцы вспомнили и славное прошлое. В кадр попала семья с футболками Макбета Сибайи и Сергея Семака – символами «Рубина» 2000-х.

Еще одна отсылка к дерби с «Нефтехимиком» – баннер с надписью «Эль-Татарико».

В самом конце притаился референс к Артему Дзюбе. В кадре появился человек в костюме Дэдпула, который сказал: «Привет, дружок! А не поможешь мне найти нужный клуб? А то я запутался немного».

Совсем недавно Артема заметили на базе «Рубина» – он тренировался с казанцами. Возможно, таким образом клуб намекает на полноценный трансфер.

Ролик выглядит очень качественно – нужно соответствовать на поле.

«Рубин» начнет путь в воскресенье домашней игрой против «Родины».