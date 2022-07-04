Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись

Потрясающе.

В понедельник стартовал прием заявлений на выдачу цифровых карт болельщика (Fan ID), без которых теперь не попасть на российские стадионы. Правда, оформить заявку на сайте «Госуслуги» оказалось не так просто.

Болельщики жалуются, что в первый же день работы система капризничала и отклоняла все заявления. И не важно, что у человека нет проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию.

‎‎•‎ Одним из первых о проблеме написал журналист Василий Конов. Он приложил скриншот, где видно, что все попытки оформить Fan ID проваливаются.

•‎ С похожими трудностями столкнулся президент «Урала» Григорий Иванов. «Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек пошли попробовать пройти регистрацию. Один человек только прошел, а исполнительный директор уже 10 раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим», – сказал Иванов в комментарии «РБ Спорт».

•‎ Бизнесмен и болельщик «Краснодара» Николай Осипян раскритиковал систему в твиттере:

•‎ Редактор новостей Metaratings Максим Кун в телеграм-канале «ПроСпартак» вел онлайн по получению Fan ID. Сначала заявки просто отклонялись.

Но после похода в МФЦ заявление Куна все же ушло в соответствующее ведомство – правда, далеко не факт, что его примут. Сам Максим отмечал, что сотрудники МФЦ не понимали, в чем проблема: «Забегали, звали начальство. Такое ощущение, что они мне час назад вообще что-то не то делали».

•‎ У члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова тоже все пошло не по плану, но уже с фотографией. «Сегодня с утра зашел в мобильное приложение Госуслуг, оформил заявку. Когда создавал учетную запись и проходил верификацию данных, то не прикрепил фотографию. Поэтому теперь мне нужно прийти в один из ближайших МФЦ с паспортом и подтвердить, что я это я. Ничего страшного, МФЦ находится в десяти минутах ходьбы от дома, сейчас достаточное количество многофункциональных центров. Проблемы не вижу, в ближайшее время там появлюсь и уверен, что получу персональную карту», – с оптимизмом рассказал Терюшков.

•‎ Василий Уткин вряд ли пытался оформить паспорт болельщика, но иронично отреагировал на проблемы с Fan ID: «Мне кажется, вы недооцениваете ситуацию. Я бы серьезно рассмотрел вариант, что система подумала, да и присоединилась к бойкоту со стороны активных болельщиков «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Торпедо» и «Зенита».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков