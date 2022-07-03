Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше

Но многие заверили, что остаются.

Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА: воспользовались поправкой ФИФА, которая разрешает уйти до 30 июня 2023 года. Если про желание Арнора покинуть РПЛ мы знали, то новости про Эджуке многих удивили. Нигериец перешел в «Герту» Сандро Шварца.

«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам, – пишет клуб на официальном сайте. – Как мы уже сообщали ранее, планируется обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации».

Из РПЛ продолжают уходить легионеры

Около двух недель назад мы писали про возможные отъезды Юри Альберто, Арнора Сигурдссона, Тонни Вильены и Виктора Мозеса. Первые двое уже уехали, а Тонни и Мозес все еще думают. Но список расширяется.

• В июне Йордан Ларссон радовался, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты до лета 2023-го: он мог бы еще раз воспользоваться опцией, ведь его соглашение заканчивается как раз через год. Но в клубе посчитали, что продать Ларссона не получится, так что просто разорвали контракт без годичного ожидания его истечения.

• Еще одна потеря «Спартака» – Алекс Крал. Чешский опорник приостановил контракт, зная, что на него есть спрос в Германии. Среди претендентов: «Герта» Шварца и «Лейпциг» Тедеско.

• Из «Краснодара» ушел 28-летний Юнес Намли. Полузащитник пришел в 2019-м, не сверкнул и тихо попрощался. Последние два сезона он скитался по арендам.

• «Локо» отдал «Спарте» нападающего Яна Кухту за 1 млн евро с правом выкупа еще за 4 млн. Правда, Цорн отмечает, что политика здесь совсем ни при чем – чех возвращается на родину по семейным обстоятельствам.

Разве легионеры еще могут приостанавливать контракты?

ФИФА обновила временные правила – иностранным игрокам РПЛ и других российских лиг разрешено в одностороннем порядке приостанавливать контракты до июня 2023 года. Речь идет не о разрыве, а именно о приостановке договоров: теоретически, клубы вернут права на игроков через год. Опцию активируют, если игроку не удастся добиться расторжения по обоюдному согласию.

Поскольку ФИФА не прописала четкий дедлайн, легионер может покинуть клуб РПЛ в любой момент. Но чтобы зарегистрироваться в новом клубе, нужно ждать трансферного окна.

У легионеров, которые воспользуются опцией, сохраняются ограничения по количеству трансферов за сезон – можно играть официальные матчи максимум за три клуба, а регистрироваться – максимум в четырех.

Разрешение ФИФА касается всех легионеров – даже тех, кто приедет в РПЛ этим летом. Обратное просто не оговорено в регламенте.

А кто точно останется?

Сразу несколько игроков (и их агентов) успокоили клубы и болельщиков.

• Одним из первых высказался Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома и Клаудиньо: «Мои клиенты останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА насчет иностранных игроков в российских клубах».

• «Чемпионат» писал о приостановке контракта «Зенита» с Вильмаром Барриосом, но клуб и агент игрока Луис Фелипе Поссо быстро опровергли слухи, а сам колумбиец уже тренируется с командой.

• На радость «Спартака» слухи об уходе из клуба опроверг Максимилиано Кофрие: «Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», – сказал бельгиец. Не собирается уходить и Шамар Николсон.

• «Локомотив» сохранил Вильзона Изидора и Алексиса Бека-Бека. Оба хотят остаться в России и говорят, что политика их совсем не интересует. Бека-Бека вообще надеется выиграть РПЛ в новом сезоне.

• Эрик Бикфалви тоже остается. «Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала» – в обратном случае в этом нет смысла», – высказался агент Эрика Даниэль Драгош.

• В списке и Кристиан Нобоа. Эквадорец не против остаться в «Сочи» и после отъезда Федотова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов