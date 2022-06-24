Фанаты ЦСКА и «Динамо» тоже бойкотируют Fan ID. Дюков призывает к компромиссу

В конце прошлого года Госдума приняла закон о Fan ID. Предполагалось, что со следующего сезона матчи РПЛ нельзя будет посетить без паспорта болельщика.

Вскоре фанаты 15 клубов лиги (все – кроме «Ахмата») отказались от посещения матчей до тех пор, пока закон не будет отменен. Фанаты «Спартака» решили бойкотировать игры сразу, остальные – после введения Fan ID. На днях РПЛ заявила, что на старте сезона карта болельщика будет обязательна на пяти аренах: «Речь идет о стадионах, где играют «Урал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона».

Впрочем, от бойкота это не спасет. К «Спартаку» уже присоединились фаны ЦСКА и «Динамо».

• «Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире. Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID» – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.

• «На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.

Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту! В том числе, данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона » – сказано в заявлении фанов «Динамо».

«Динамо» уважает позицию фанатов, ЦСКА относится с пониманием (не будут продавать абонементы на фан-сектор)

Вероятно, решение армейских и динамовских фанатов – только начало. Президент РФС Александр Дюков надеется, что из ситуации найдет выход:

«Мы с болельщиками не ругались. Будет жаль, если бойкот поддержат болельщики и других клубов. Нашу позицию вы знаете: принят федеральный закон.

Нужен диалог между сторонами, но для этого нужно принять соответствующие регулятивные документы. Их должны принять на следующей неделе, возможно, будет встреча с болельщиками. Надеюсь, что в рамках этого диалога удастся найти компромисс. Безусловно, в потере активной части болельщиков ничего хорошего нет. Это большая потеря – клубам важно сохранить фанатов. Но мы видим, что клубы делают ставку на привлечение семейной аудитории. Еще раз: ситуация сейчас находится в динамике. Мы надеемся, что компромисс будет найден».

Клубы вышли с заявлениями.

«Динамо»: «При организации матчей мы всегда руководствуемся законами. Введение Fan ID непосредственно на «ВТБ Арене» планируется только с 2023 года. Клуб рассчитывает использовать оставшееся время для того, чтобы сделать проход и пребывание на стадионе максимально комфортным для зрителей с учетом новых требований и реальной практики их применения.

Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остается открытым для диалога».

ЦСКА: «Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы – наш 12-й игрок! Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива.

Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом. Продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе. Наша команда всегда играет ради болельщиков. И мы вместе с игроками будем ждать вас на трибунах!»

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Соколов