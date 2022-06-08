Шлагбаум для Кубка лиги: Канделаки грозит снижением рекордного ТВ-контракта

«Матч ТВ» уже выступал так против расширения.

Антикризисный план топ-клубов по воссозданию Кубка РПЛ нарвался на препятствие – появление нового турнира не понравилось «Матч ТВ», который показывает игры чемпионата. В распоряжении РБК оказалось письмо замгендиректора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки в адрес главы РПЛ Ашота Хачатурянца. В нем вещатель грозит пересмотреть стоимость контракта с РПЛ:

«Доводим до вашего сведения, что любое значимое изменение системы проведения российских футбольных турниров, подразумевающее «размытие» эксклюзивности РПЛ и уменьшающее ценность указанных медиаправ на РПЛ, приобретенных ООО «НСТ», может быть рассмотрено как условия для пересмотра положений указанного договора касательно стоимости медиаправ».

«Матч ТВ» уже во второй раз за последнее время говорит о снижении суммы контракта. В конце мая вещатель предупреждал о таком развитии событий в случае расширения лиги до 18 клубов.

«Вышеуказанное изменение формата проведения чемпионата будет являться основанием для пересмотра стоимости лицензионного договора в сторону уменьшения», – писал заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов.

«Матч ТВ» транслирует матчи РПЛ с 2014 года, но с этого лета в силу вступает рекордный ТВ-контракт в истории российского спорта. Вещатель будет платить по 6,6 млрд рублей в первые два года действия соглашения и по 7,7 млрд рублей – в следующие два. По предыдущему 5-летнему контракту, который завершился в этом сезоне, РПЛ получала 1,7 млрд рублей в год.

Кубок лиги – альтернатива еврокубкам. 15 из 16 клубов поддержали формат с двойным выбыванием

В конце мая исполком РФС отказался от расширения, оставив действующий формат на следующий сезон. А вот идею Кубка РПЛ (аналог Кубка лиги, который проводится, например, в Англии) решили не отвергать. Исполком установил срок доработки, просчета финансовой модели и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля.

Единственный розыгрыш Кубка РПЛ проводили в 2003-м, а сейчас топ-клубы про него вспоминили из-за отстранения от еврокубков. У России появилось 66 свободных дней в футбольном календаре – именно в них хотят встроить новый турнир, для которого потребуется 24 игровых дня.

При обсуждении формата Кубка лиги рассматривалось несколько вариантов. По словам гендиректора «Динамо» Павла Пивоварова, на заседании рабочей группы 15 из 16 клубов поддержали формат double elimination (двойное выбывание).

Четыре группы, далее – плей-офф по системе double elimination, по которой, например, проводится киберспортивный The International. Суть: проигравший все еще остается в борьбе, у всех команд остается максимальная мотивация, а у турнира – напряжение.

Дополнительное время хотят ввести как минимум на стадии Суперфинала. Также планируют ограничить представительство московских клубов в каждой группе максимум двумя.

Прогнозируемые доходы Кубка РПЛ – до 3,6 млрд рублей. Клубы гарантированно получат по 54-84 млн

Авторы идеи Кубка РФС предполагают, что турнир при формате с double elimination будет приносить 2,4-3,6 млрд рублей. При этом данные о спонсорах пока не представлены. Напомним, проработать финансовую модель и заключить все контракты со спонсорами планируется до 15 июля.

Ниже – прогноз поступлений на основе предварительной оценки:

Медиа-права – 1-1,6 млрд да сезон

Беттинг-партнер – 0,9-1,4 млрд за сезон

Титульный спонсор – 0,3-0,4 млрд за сезон

Прочие доходы – 0,15 млрд за сезон

Итого – 2,4-3,6 млрд за сезон

Итого финансовый результат для клубов с учетом расходов – 1,1-2,15 млрд за сезон.

Проогнозируемые призовые:

– 54-84 млн рублей – гарантированное вознаграждение для каждого клуба (групповой этап)

– 8-13 млн рублей – вознаграждение за каждую победу в группе

– 3-4 млн рублей – вознаграждение за каждую ничью в группе

– Победитель финала турнира получит 59-90 млн рублей, проигравший – 39-60 млн. «Мы хотим сделать турнир финансово привлекательным, чтобы клубы могли выбирать – концентрироваться на результатах чемпионата или деньгах в Кубке лиги», – говорит президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Турнир хочет выкупить «Телеспорт». У владельца компании напряженные отношения с Канделаки

Издание «РБ-Спорт» сообщало, что возможным покупателем прав на Кубок лиги (как ТВ-прав, так и коммерческих) может стать компания «Телеспорт». По данным телеграм-канала «Мутко Против», «Телеспорт» предложил 2,6 млрд рублей. Причем сюда не входит Суперфинал, который планируется продавать отдельно за еще несколько сотен миллионов рублей. Для сравнения, Кубок России продан за 250 млн рублей. Сообщается, что предложения по Кубку РПЛ могут быть еще больше 2,6 млрд. По словам источников, интерес проявляли 3 крупных букмекера и еще один потенциальный вещатель. Сложно судить, насколько эта информация достоверна.

«Телеспорт» Петра Макаренко – главный посредник в мире телеправ на спорт в России. Публичные проблемы в отношениях «Матч ТВ» и Макаренко начались еще в начале прошлого года – из-за этого, например, телеканал не смог показать ни одного матча сборной России на Евро.

Трансляция матча со Словакией чуть не сорвалась из-за несогласованной рекламы от «Телеспорта» – так мы узнали, что Макаренко и Канделаки не ладят. По словам Канделаки, РФС возмутился, что «Телеспорт» пытался продать ему рекламу с его же пулом спонсоров – да еще и в три раза дороже стандартной суммы. Макаренко отказывался снять неутвержденную РФС рекламу, но все же сдался – и игру показали.

«Компания, возглавляемая Петром Макаренко, легендарна. Петр не стесняется приходить в кабинеты больших руководителей компаний с госучастием и убеждать их в том, что их бренды должны появиться на рекламных поверхностях крупнейших спортивных событий в мире, – писала Канделаки в телеграм-канале. – Потому мы и видим знакомые названия во время самых рейтинговых соревнований. Других бюджетов, кроме, может быть, большой тройки сотовых операторов, готовых вкладываться в права на рекламу в спорте, у нас сейчас нет. Наш средний класс в своем текущем состоянии оплатить топовый спорт не может физически».

После этого случая у «Телеспорта» и «Матч ТВ» сохранились отношения, но очень натянутые – перед Евро, кажется, лопнули и они: матч с Польшей оказался на «РЕН ТВ», дальше полыхало вокруг игры против Болгарии. После Евро ситуация не изменилась. «Думаю, что уже ни для кого не секрет, что показывать матчи национальной сборной на федеральном телеканале нам просто не дают ни на каких условиях, – писал главред «Матч ТВ» Александр Тащин в своем телеграм-канале. – Даже игру России с Мальтой, потенциально не самую рейтинговую, правообладатель решил продать телеканалу «РЕН ТВ», а не профильному спортивному телеканалу».

Да, осенью сборную снова доверили «РЕН ТВ». РФС тогда заявил, что готов был содействовать «Телеспорту» в переговорах с «Матч ТВ», «однако в силу не известных нам причин Макаренко отказался от этих переговоров». Многие медиа – от «Комсомолки» до «Российской газеты» – объясняют это неприязнью Макаренко к руководству «Матч ТВ» и Тине Канделаки.

При этом еще в конце мая этого года глава РФС Александр Дюков говорил об интересе к Кубку РПЛ со стороны «Матч ТВ»: «Есть предварительное подтверждение ТВ-вещателей, что новый кубок будет интересен. Я говорил с «Матч ТВ», они сказали, что если говорить о модернизации чемпионата России, модернизации Кубка России, создания Кубка РПЛ, для них более привлекательный вариант создания нового Кубка — Кубка РПЛ. Но как понимаю, организаторы турнира должны провести дополнительную работу, чтобы эти договоренности легли на бумагу».

Теперь на «Матч ТВ» позицию по новому турниру пересмотрели.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Сергей Мамонтов, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Алексей Даничев