Соболев заплакал после гола в финале Кубка. Он посвятил его маме

«Это все для тебя!»

«Спартак» забрал Кубок России во многом благодаря отличному старту: Соболев забил уже на 10-й минуте. Игнатов идеально выкатил на ход Александру, и форвард точно пробил в ближний угол. Вратарь «Динамо» Лещук не выручил.

В какой-то момент показалось, что гол отменят из-за офсайда, игроки «Динамо» даже готовились начинать атаку, но ВАР показал, что все было честно.

Пока судьи разбирались, Соболев праздновал: спрятал лицо в игровую футболку и показал майку с фотографией мамы и подписью: «Мама, это все для тебя!»

Соболев не впервые празднует именно так. Мама Александра умерла в августе 2020-го, в том сезоне Соболев в первом же туре забил «Сочи» и показал всем футболку с мамой, за которую получил желтую карточку от судьи Казарцева.

«У мамы были проблемы с сердцем, она обследовалась, все вроде было нормально, – рассказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну. – Пошла в горы в поход, там на 30% меньше кислорода – у нее сначала один приступ случился, а потом еще один. Сердце не справилось.

Я очень хотел выйти на поле и забить в этот день. Сразу сказал Тедеско, что могу сыграть с первых минут. «Я выйду и забью» – так ему и сказал дословно. Сразу сделал три футболки с мамой на случай, если не забью в каком-то из матчей. Вышел – забил».

Родители помогли Соболеву стать профессиональным футболистом: Александр рассказывал, что им пришлось влезть в долги, чтобы самим заплатить родному барнаульскому «Динамо» 200 тысяч рублей – у «Томи», где Соболев собирался пробиваться в Премьер-лигу, не было даже такой суммы. Он вернул деньги родителям с первой зарплаты с «Крыльях».

Перед финалом Кубка России Соболев тоже вспоминал маму.

«Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае всё видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме».

Важнейшая история для Соболева.

Фото: vk.com/fcsm_official