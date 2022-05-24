Дзюба по трансферным слухам объездил всю РПЛ. Играл в пяти клубах, а мог перейти еще в 13

Говорят, «Локомотив» постоянно интересуется.

Артем Дзюба и «Зенит» – все. Российским форвардом интересуются «Црвена Звезда» и «Фенербахче»; по информации Metaratings, есть также предложения из Западной Европы – но сам Артем прорабатывает варианты с клубами РПЛ.

Артем уже играл в пяти клубах Премьер-лиги: «Спартаке», «Томи», «Ростове», «Зените» и «Арсенале». Учитывая слухи о ЦСКА, «Локомотиве» и «Сочи», скоро Дзюба может сыграть за шестой. А слухов на протяжении карьеры нападающего было еще больше.

Мы собрали все по сезонам.

Суммируем: медиа писали об интересе 13 клубов РПЛ – помимо тех пяти, за которые играл Артем. Для всех команд, которые связывали с Дзюбой, пришлось бы расширять лигу (приятно, что этого все же не случилось).

Но наверняка скоро появятся и новые претенденты.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com