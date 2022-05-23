«Спартак-2» закрывают из-за экономии. Через него прошло много легенд: Ари забивал, Романьоли тащил (4 сэйва), а Ещенко заканчивал карьеру

«Спартак» ужимается, чтобы пережить непростые времена – объявил, что закрывает вторую команду.

«В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Клуб сосредоточится на поддержке работы академии и молодежной команды».

Похожие мысли несколько недель назад высказывали в «Локомотиве». Спортивный директор Томас Цорн говорил о возможном закрытии «Казанки» так: «Когда в клубе будет финальное понимание обновленной структуры молодежного футбола, проинформируем всех. Факт пока в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой не оптимально и финансово невыгодно клубу».

По информации «Матч ТВ», руководство «Спартака» думает и о продаже части территории клубной академии в Сокольниках под жилую застройку. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что бюджет «Спартака» сократится в следующем сезоне с 11 до 8 млрд рублей, а к 2024 году – до 4 млрд рублей. Bloomberg писал, что с 18 февраля по 28 марта состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна упало с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд.

Прошлой весной гендиректор клуба Евгений Мележиков говорил, что содержание «Спартака-2» обходится в 400-500 млн рублей в год.

«Спартак-2» завершил сезон ФНЛ на 7-м месте из 20 клубов

Главный тренер команды Евгений Бушманов в интервью «Чемпионату» сообщил, что узнал о решении только утром.

«Закрыли по финансовым соображениям – в такое время живем. Все это понятно и объяснимо. Радоваться особо нечему. С другой стороны, «Спартак-2» провел хороший сезон: футболисты растут, развиваются, проект приносил пользу «Спартаку» и всему российскому футболу. По крайней мере, много футболистов прошли через эту команду, затем заиграв в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше. Лишь утром объявили, поэтому пока перевариваем эту информацию».

Современная история «Спартака-2» началась в 2013-м. Тогда клуб после длительной паузы воссоздали на профессиональном уровне. Первым тренером стал как раз Бушманов, при котором команда в 2015-м вышла из ПФЛ в ФНЛ. С 2017-го по 2021-й он покидал клуб, но в марте прошлого года вернулся, когда команда занимала 15-е место. В итоге москвичи финишировали 14-ми. В этом сезоне у спартаковцев дела в ФНЛ и правда пошли куда лучше – команда заняла 7-е место.

Главной задачей фарма было наигрывание футболистов для «Спартака» или последующей продажи в другие клубы. Если считать с 2013 года, то лучшим бомбардиром клуба остается Владимир Обухов с 44 голами. Закрепиться в основе у него не вышло, позднее нападающий запомнился допинг-скандалом, а сейчас играет за «Оренбург» в ФНЛ.

Дальше в списке бомбардиров идут Денис Давыдов (33 гола), Владислав Пантелеев (26), Александр Руденко (25), Сильванус Нимели (23), Георгий Мелкадзе (21) и Владислав Шитов (18). Кто-то из них сейчас играет в Премьер-лиге, но построить большую карьеру в «Спартаке» не вышло ни у кого.

Правда, у 19-летнего Шитова, возможно, еще все впереди. В этом сезоне он с 13 мячами стал лучшим бомбардиром «Спартака-2». Парень повторил клубный рекорд по голам за сезон, который ранее установили Давыдов и Руденко. В декабре Владислав уже дебютировал за основу, сыграл пока в двух матчах и ездил с командой Ваноли на сборы.

Рекордсмены по матчам за «Спартак-2» тоже не стали звездами: Артем Воропаев (136 матчей), Игорь Леонтьев (125), Константин Савичев и Артем Самсонов (по 120).

За «Спартак-2» сыграло много легенд

Начнем с тех, кто шел в основу «Спартака», но в итоге не выбрался из ФНЛ.

• В 2021-м «Спартак» отзаявил легендарного Малькольма Баду, который за полтора года ни разу не сыграл за основу, зато превратился в мем.

В Россию немец приехал из дубля «Вольфсбурга». Обычно Малькольм проводил время в «Вольфсбурге-2», но в сезоне-2018/19 потерял место и там – а ведь это даже не немецкая ФНЛ, всего лишь четвертая лига.

Как же такой игрок оказался в «Спартаке»? Футболиста лично знал Томас Цорн – Баду несколько лет был клиентом агентства TZS (Tomas Zorn Sportmanagement), которое бывший гендиректор «Спартака» возглавлял до прихода в клуб.

В итоге Баду играл только за фарм – 24 матча и всего один гол.

• Не менее легендарным оказался Андреа Романьоли, которого покупали за 2 млн по хитрой схеме. Вратарь в итоге не играл даже за «Спартак-2». Хотя нет, один матч в ФНЛ за два года Романьоли все же провел. Правда, тогда отсутствовали сразу три вратаря, да и вообще состав был скудным – молодежь уехала в сборные. «Нижний Новгород» в том матче во всем превзошел «Спартак» и забил 4 гола – еще 4 удара Романьоли отразил.

• Ну и все помнят ссылку в «Спартак-2» Аяза Гулиева, который, как сообщалось, некорректно общался с тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем. Правда, из-за досрочного завершения ФНЛ вторая команда не тренировалась и принять Аяза не могла, поэтому Гулиеву пришлось поддерживать форму дома. Год спустя стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

• В июле 2013-го Валерий Карпин ссылал Ари во вторую команду из-за проблем с дисциплиной. Бразилец отвечал голами «Текстильщику»!

• Илья Кутепов сам попросился в «Спартак-2» в этом сезоне и даже сыграл три матча осенью! «Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус. Я стал увереннее себя чувствовать. Тяжело, когда у тебя нет игровой практики. Я всегда говорил, что не хочу сидеть на месте. Я хочу играть. Посмотрим, что будет дальше», – рассказывал защитник.

• Вингер Педру Роша заканчивал красно-белую карьеру именно в «Спартаке-2». Там он провел большую часть сезона-2020/21– забил 4 гола в 15 матчах.

• Евгений Макеев – похожая история. Свой прощальный матч в красно-белой футболке он провел за «Спартак-2» – сыграл 45 минут против «Сибири» весной 2017-го.

• Андрей Ещенко тоже заканчивал в «Спартаке-2». В этом сезоне он часто попадал в заявку на матчи РПЛ, но не выходил на поле. А в ФНЛ сыграл – 45 минут в октябре против «Ротора»! Теперь в штабе.

И это далеко не полный список, через фарм прошли многие молодые игроки основы «Спартака»: Александр Максименко, Павел Маслов, Руслан Литвинов, Николай Рассказов, Михаил Игнатов.

«Спартак-2» – клуб с историей!

Фарм-клуб создали еще в советское время, в 30-е годы он даже выступал в Кубке СССР. В 90-е под названиями «Спартак-д» и «Спартак-2» играл во второй и третьей лигах ПФЛ, но с 2001-го, когда запустили турнир дублеров, был переведен в любительские турниры. Профессиональный статус вернули в мае 2013-го.

Нужна ли «Спартаку» вторая команда, обсуждали часто. Например, Массимо Каррера видел в этом смысл, только если делать упор на футболистов академии в основе: «Иначе – это просто затраты».

У экс-капитана фарма Виталия Дьякова другое мнение. «Я не думаю, что закрытие пойдет на пользу «Спартаку», – цитирует Дьякова Sport24. – «Двойка» — это команда молодых ребят, которые переросли молодежное первенство или выпустились из академии, но пока не дотягивают до основы. Чтоб не кататься по арендам непонятно куда, они играли в «Спартаке-2». Это в любом случае «Спартак», ты был в системе этого клуба, и в любой момент тебя могли вызвать в основу. Литвинов, Маркитесов, Оганесян, Денисов прошли «Спартак-2» и попали в основу. Будь они где-то в арендах, скорее всего, этого бы не случилось».

Фото: spartak.com; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vk.com/spartak_academy