Яркая развязка в ФНЛ: «Торпедо» залетело в РПЛ благодаря голу на 91-й, а «Оренбург» упал в стыки, хотя лидировал почти весь сезон

Интрига держалась до самого конца.

Сезон в ФНЛ завершен. Прямые путевки в Премьер-лигу достались «Торпедо» (набрало 75 очков) и «Факелу» (74). Разборки в последнем туре получились очень яркими: москвичи могли не выйти в РПЛ напрямую, но вытащили ничью против «Кубани» (2:2), а «Оренбург» потерял очки с «Волгарем» (тоже 2:2) и лишился второго места.

Вот как выглядела таблица перед 38-м туром: напрямую в РПЛ проходили «Торпедо» и «Оренбург», «Факелу» для топ-2 требовалась победа над «Балтикой» (добились ее – 1:0) и осечки от конкурентов.

Интрига сохранялась до самого финиша – особенно жарко было в матче «Торпедо» и «Кубани». Москвичам для прямой путевки в РПЛ хватило бы и ничьей, но путь к ней получился весьма непростым.

После 45 минут ситуация с путевками в РПЛ не изменилась, несмотря на автогол Ивана Енина из «Торпедо». Все из-за нулей в матче «Балтика» – «Факел». Вот результаты первых таймов.

• «Торпедо» 0:1 «Кубань»

• «Балтика» 0:0 «Факел»

• «Волгарь» 1:2 «Оренбург»

А дальше – огонь!

50-я минута – «Балтика» 0:1 «Факел». Отличился Роман Акбашев и отбросил «Торпедо» на третье место.

61-я – «Торпедо» 1:1 «Кубань». Москвичи зашли в топ-2, за его пределами оказался воронежский клуб.

64-я – «Волгарь» 2:2 «Оренбург». Артем Симонян забивает «Оренбургу» и промежуточно оставляет его без прямой путевки в РПЛ.

76-я – «Торпедо» 1:2 «Кубань». Кирилл Большаков выводит «Кубань» вперед, «Торпедо» срочно нужно сравнивать.

И так продолжалось аж до 91-й минуты: москвичи проигрывали 1:2 и сидели в стыках, а «Оренбург» и «Факел» заходили в РПЛ. Тогда у трех команд было по 74 очка, а «Торпедо» замыкал тройку из-за меньшего количества побед – первый дополнительный показатель в ФНЛ.

Но уже в компенсированное время удача встала на сторону москвичей: на 91-й получили право на пенальти, который реализовал Алексей Померко, а спустя 2 минуты ошибся вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь – снес соперника в штрафной площади и, кажется, наиграл на пенальти. Но арбитр Константин Аверьянов не усмотрел нарушения и подарил торпедовцам максимум радости после финального свистка.

Так ярко «Торпедо» вышло в высший дивизион впервые за 7 лет, а «Факел» – аж за 21.

«Оренбург» – главный неудачник ФНЛ-2021/22

Особенно обидно за стыки должно быть «Оренбургу», который еще в прошлом сезоне занял второе место в ФНЛ, но не получил необходимую лицензию из-за несоответствия требованиям к стадиону.

В этом сезоне «Газовик» подготовили, и команда имела отличные шансы на прямую путевку: большую часть ФНЛ-2021/22 возглавляли таблицу, после 31-го тура опережали второе «Торпедо» аж на 7 очков. Но в концовке чемпионата «Оренбург» все растерял и обидно упал на третье место.

Теперь ФНЛ ждет «Рубин». Казанцы не гостили там 19 сезонов.