«Црвена Звезда»? «Фенербахче»? Новый контракт с «Зенитом» и понижение зп? Дзюба на перепутье

Куда повернет карьера Артема?

Слухи об уходе Артема Дзюбы из «Зенита» мелькают весь сезон. После закрытия зимнего трансферного окна они немного утихли, но ближе к лету в медиа снова забурлило.

Свежая новость от «РБ Спорт»: Дзюба и «Зенит» больше не ведут переговоры о продлении контракта. Гендиректор питерского клуба Александр Медведев предложил ждать официальные заявления до 31 мая.

Нынешнее соглашение Артема истекает летом. Куда повернет карьера 33-летнего нападающего? Собрали все инсайды.

«Црвена Звезда»? Первые слухи пошли в начале мая, в клубе подтвердили интерес – но, кажется, не срастется

• 5 мая RT, ссылаясь на источники, близкие к ситуации, сообщил, что Дзюба не планирует продлевать контракт с сине-бело-голубыми. Якобы он не хочет оставаться в «Зените» и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы.

• Журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале писал, что на форварда претендует «Фенербахче», который уже пытался приобрести его в прошлом году. Также Илья сообщил о варианте с переходом в «Црвену Звезду» – и характеризовал его как «возможно, более реальный» .

• Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил интерес к Дзюбе: «Мы хотим привести его в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов».

• В комментарии «Матч ТВ» Терзич дал больше деталей: «Мы готовы к переговорам. О зарплате говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта – сначала важно наладить хороший контакт с Артемом. Я видел несколько его игр вживую, мы хорошо знакомы с его качествами».

• 7 мая «Матч ТВ» сообщает, что «Црвена Звезда» предложила Дзюбе контракт по системе «1+1» – соглашение на один год с возможностью продления еще на сезон в зависимости от результатов и личных показателей футболиста.

• 15 мая на тему возможного ухода Дзюбы высказался гендиректор «Зенита» Александр Медведев – но ясности не внес. «Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», – сказал Медведев.

• Журналист Иван Карпов дал инсайд, что «Зенит» продлит контракт с форвардом на один сезон с понижением зарплаты, после чего он уйдет в аренду в «Црвену Звезду».

• Metaratings сообщил, что Артем отказался от перехода в «Црвену Звезду», потому что у него есть варианты в России и Западной Европе. По данным источника, Дзюба ведет переговоры с этими командами и сам склоняется к тому, чтобы выступать в Европе.

Говорилось, что Артем считает чемпионат Сербии слабым по уровню .

«Фенербахче»? Или даже РПЛ?

• Вскоре Metaratings выстрелил новым инсайдом. «Фенербахче» включился в борьбу за форварда и предложил ему контрак т . Дзюба также может остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты, либо перейти в «Црвену Звезду». Однако он склоняется к варианту с «Фенербахче».

• «Р-Спорт» утверждает, что петербургский клуб предложили форварду контракт сроком на год с понижением зарплаты в три раза, однако Дзюба не согласен на такие условия. По данным «Р-Спорт», сейчас Артем ищет варианты в РПЛ.

Должен скоро определиться.