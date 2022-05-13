Разговор Собчак и Тарасова: пиковая зарплата в «Локо», майка с Путиным и медийный футбол

Хайлайты из двухчасового интервью.

Ксения Собчак на своем ютуб-канале выпустила интервью с экс-полузащитником «Локомотива» и игроком медийного футбольного клуба «На Спорте» Дмитрием Тарасовым. В выпуске Собчак и Тарасов поговорили о футболке с Путиным, медийном футболе и проблемах в российской футбольной сфере.

Ниже – главные моменты интервью.

В лучшие годы Тарасов зарабатывал от 1,5 до 2,2 млн евро

Собчак уделила особое внимание теме денег. Ксения утверждала, что пиковая зарплата Дмитрия в «Локомотиве» доходила до 5 млн евро за сезон. Экс-игрок опроверг информацию, сказав, что в лучшие годы в «Локо» он зарабатывал от 1,5 до 2,2 млн евро.

Общие доходы Тарасова за всю карьеру Собчак оценила в 20 млн евро. «Нет, ну это нереально. Меньше, конечно», – ответил Дмитрий. Тарасов заявил, что заработал даже меньше 10 млн евро за карьеру, но отметил, что точную сумму никогда не подсчитывал.

Обозлился на фанатов «Локо» после прихода Лассана Диарра

Когда речь зашла о лимите на легионеров, Ксения выделила Тарасова как одного из символов переоцененности российских игроков на футбольном рынке. Дмитрий парировал.

«В 2013 году в «Локомотив» на мою позицию пришел Лассана Диарра – один из лучших опорников в мировом футболе. После этого пошли реплики от фанатов «Локо» о том, что в клуб наконец-то пришел топ-футболист – а Тарасов сядет на скамейку. Меня это по-спортивному разозлило. Мы прошли сборы, а затем нас начали наигрывать вместе. Лимит не помешал. Если бы я не приносил пользу команде, я бы не играл», – сказал Тарасов.

Футболку с Путиным в Стамбуле надел из-за реакции турков в инстаграме

В феврале 2016 года после матча «Локомотива» и «Фенербахче» в Турции Тарасов продемонстрировал футболку с фото президента РФ Владимира Путина и надписью: «Самый вежливый президент». Это произошло на фоне напряженных отношений между Турцией и Россией из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Тарасов рассказал Собчак, почему решил пойти на этот жест.

«Я незадолго до матча выложил пост в инстаграм. Потом заметил, что в комментариях мне в огромном количестве присылают эмодзи с пистолетиками и летчиками. Меня это сильно задело. Я думаю: «Надо как-то поддержать». И пришел к идее сделать такую майку.

Мне было страшно: понимал, что меня могут просто убить. Когда мы прилетели в Москву, телефон разрывался. До сих пор не думаю, что накосячил – хотел просто выразить респект [Путину]. Потом даже звонили из правительства и сказали, что это был классный жест», – говорил Дмитрий.

Три главных футболиста России по версии Тарасова – Сафонов, Кузяев и Алексей Миранчук

Выбор Сафонова Дмитрий не стал аргументировать, а про Кузяева и Миранчука высказался подробнее. Кузяева экс-игрок «Локо» выделил из-за его работоспособности и выполнения большого объема работы на поле. Миранчука Дмитрий похвалил за большой талант и респектнул за выбор футбола, а не денег.

***

Большую часть выпуска Ксения уделила съемке «На Спорте» – медийного футбольного клуба, в котором играет Тарасов.

В раздевалке Ксению встретили букетом цветов.

После Собчак организовала челлендж, где Тарасову противостояли тренер дагестанской любительской команды «Кизляр» Шамиль Магомедов (его эмоциональный спич завирусился в конце января 2022 года), а также форвард «Кизляра» Мухаммад Омаров.

По итогам трех элементов челленджа, в который входили пенальти, штрафные удары и выходы один на один, победил Тарасов.

Взрывной Гогниев, беременный малыш Тарасова, коллаб со ВГИКом – ФНЛ оживает, а про нее даже снимают сериал

«Забейте говорю, эй! Что по кайфу делайте!» Президент любительского клуба из Дагестана ярко возмутился после игры – власти уже требуют извиняться

Фото: youtube.com/ Осторожно: Собчак