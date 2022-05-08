Схватки за выживание в РПЛ: «Рубин» может вылететь напрямую, аутсайдеры все решат очно

В последнем матче 28-го тура «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1) и предельно раскалил гонку за выживание в РПЛ.

За два тура до конца чемпионата над пропастью зависло аж шесть клубов. Аутсайдерами выглядят тульский «Арсенал» и «Уфа» – сейчас они мечтают не о спасительном 12-м месте, а хотя бы о зоне стыков.

В этом туре плохо выступил не только «Рубин» – все команды, борющиеся за выживание, остались без побед.

• «Урал» не осилил «Спартак» (кстати, москвичи именно в этом туре обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон) – 1:3.

• «Химки» минимально проиграли «Зениту» – 0:1.

• «Нижний Новгород» не справился с «Ахматом» – 0:1.

• «Уфа» и «Арсенал» синхронно сыграли вничью против «Ростова» и «Краснодара» – 0:0 и 1:1.

Что по календарю?

«Урал»: «Рубин» (дома), «Арсенал» (в гостях)

«Химки»: «Ростов» (в гостях), «Спартак» (дома)

«НН»: «Сочи» (в гостях), «Зенит» (дома)

«Уфа»: «Арсенал» (дома), «Рубин» (в гостях)

«Арсенал»: «Уфа» (в гостях), «Урал» (дома)

«Рубин»: «Урал» (в гостях), «Уфа» (дома)

• Сразу четырем командам из шести предстоят встречи друг с другом: «Урал», «Уфа», «Арсенал» и «Рубин» зарубятся между собой. При таком сценарии вроде бы отстающие «Арсенал» и «Уфа» не выглядят безысходно: две победы – и шансы резко повышаются.

• У «Нижнего» самые статусные соперники: выезд к «Сочи», который сражается с «Динамо» за серебро, а потом чемпион, хоть и без мотивации. Лишь бы не пропускать решающие мячи на последних минутах – вечная проблема команды Кержакова.

• Увлекательная развязка у «Химок»: дерзкий «Ростов» Карпина и непредсказуемый «Спартак». Эти команды как раз в последних турах отдалились от борьбы за выживание.

Что при равенстве очков?

В этом случае показатели учитываются в следующем порядке: личные матчи между командами; общее количество побед в сезон; разница забитых и пропущенных.

При абсолютном равенстве всех показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном очном матче.

Из-за большого числа очных игр трудно предугадать, кто будет выше при равенстве очков. Можно делать выводы только по «Химкам» и «НН».

• У «Нижнего» противоречивая ситуация: при равенстве очков уступят двум клубам из текущей зоны вылета, зато обойдут «Рубин» (две победы – 2:1 и 1:0) и «Урал» (1:0 и 1:1). С «Химками» равенство (две ничьих), но «НН» промежуточно в лучшей позиции из-за того, что выиграл на матч больше.

• «Химки» тоже окажутся ниже «Уфы» (2:3 и 1:1) и «Арсенала» (2:2 и 1:2) при равенстве очков, но при этом выше «Рубина» (3:2 и 0:0) и «Урала» (1:0 и 0:0). Идеальное совпадение.

• «Рубину» плохо, потому что при равенстве очков они будут ниже «НН» и «Химок». Лучше по очным только против «Арсенала» (3:0 и 1:0). Ситуацию с «Уралом» и «Уфой» решат два следующих очных матча.

Будет жарко.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов