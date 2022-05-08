ЦСКА – все. Второе место разыграют «Динамо» и «Сочи», хотя за серебром гоняется даже «Краснодар»

Но им нужно чудо.

ЦСКА после 28-го тура РПЛ выпал из борьбы за второе место: теперь на него претендуют «Динамо» и «Сочи» – между ними с призрачным шансами втиснулся «Краснодар».

Если вы немного в шоке, то вот что произошло в эти выходные:

• «Динамо» разгромно проиграло «Крыльям Советов» 2:5 – и это третье поражение команды Сандро Шварца в РПЛ подряд.

• «Сочи» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и сравнялся с «Динамо» по очкам.

• В гонку внезапно включился «Краснодар», который ранее переиграл «Ростов» и «Локомотив». Если краснодарцы в воскресенье обыграют «Арсенал», то до второго места останется 4 очка.

Календарь

«Динамо»: «Локомотив» (в гостях), «Сочи» (дома)

«Сочи»: «Нижний Новгород» (дома), «Динамо» (в гостях)

«Краснодар»: «Арсенал» (в гостях), ЦСКА (дома), «Ахмат» (дома)

Кто выше при равенстве очков?

• Личные матчи: число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, а потом и само число забитых мячей.

• Общее количество побед в сезоне.

• Разница мячей в сезоне.

• По числу забитых мячей в сезоне.

• При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче между этими командами.

Что с ЦСКА?

Армейцы лишись шансов на второе место.

Все из-за того, что кто-то из парочки «Сочи» и «Динамо» точно набирает очки в последнем туре – из-за личного матча. В таком случае все решится в подсчетах матчей между тремя командами: ЦСКА по личным равен с «Динамо», но проиграл оба матча «Сочи».

«Краснодару» для второго места необходимо реальное чудо, но и шанс есть.

• Три победы – тогда будет 54 очка.

• Точно нужно поражение «Динамо» от «Локо» и ничья Шварца против «Сочи», при этом сочинцы не должны выиграть ни одного матча. В таком случае «Краснодар» обгонит команду Федотова за счет личных встреч, а вот с «Динамо» такое не прокатит – москвичи при равенстве будут выше.

Что говорит математическая модель?

Проект FiveThirtyEight набрал популярность из-за политических прогнозов, основанных на данных.

С недавнего времени он включился в футбол – присваивает каждой команде главных европейских лиг собственный рейтинг, на основе которого высчитывается вероятность результата каждого матча исходя из турнирной важности и силы соперника.

Затем – 20 тысяч симуляций всех игр сезона по методу Монте-Карло, а на выходе итоговая таблица с шансами команды на чемпионство, попадание в ЛЧ и вылет. Подробнее описывали методику здесь.

Шансы на 2-е место по этой модели следующие:

«Динамо» – 51% (было 55%)

«Сочи» – 48% (было 35%)

«Краснодар» – меньше 1%.

А вы верите в чудеса?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fcdm.ru