Вечная текучка в «Химках»: ушел гендир Габулов (четвертый за два года), тренеров меняют еще чаще

Когда-нибудь остановятся?

«Химки» попрощались с Владимиром Габуловым.

Официально гендиректор клуба ушел по собственному желанию, однако «Чемпионат» писал, что ему грозит отстранение от футбольной деятельности.

Эхо инцидента, когда Габулов после матча с «Уфой» (1:1) вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Это отмечено в протоколе делегата матча.

«Химки» за появление Габулова в судейской оштрафованы на 200 тысяч и получили 2 года испытательного срока.

Габулов руководил «Химками» с декабря 2021-го, то есть проработал в клубе меньше полугода. Это привычная история для подмосковной команды – давайте проследим, кто успел поработать на этой должности за последние годы.

• Февраль 2018-го. Гендиректором «Химок» стал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Василий Иванов, который до этого занимал должность директора училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске. При нем клуб дошел до финала Кубка России и впервые за 11 лет вышел в РПЛ.

• Июль 2020-го. Перед стартом в Премьер-лиге в «Химках» начались странные перестановки. Новым руководителем назначили муниципального депутата и гендиректора «Арены Химок» Александра Зайцева. «У клуба новый этап. Василию Иванову мы благодарны. Он эффективный менеджер и останется в спортивной отрасли. Иванову предложили альтернативную должность», – комментировал тогда министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Однако у Иванова было другое мнение: «Ко мне пришли начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется – он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа Химки – Sports.ru) против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ».

• Сентябрь 2020-го. Зайцев надолго не задержался. В восьми стартовых турах «Химки» набрали лишь три очка, закрепившись в зоне вылета. После 2:7 от «Краснодара» Зайцева сменил футбольный функционер Сергей Анохин. Вместе с ним на должность спортдиректора вернулся Дмитрий Ульянов, который занимал эту позицию с 2018 по 2020 год.

При Анохине в 2021-м «Химки» заняли рекордное для себя 8-е место в РПЛ.

• Декабрь 2021-го. Новым гендиректором клуба стал Владимир Габулов, который и до этого редко задерживался на одном месте:

По данным «РБ Спорт», Габулова теперь может снова сменить Анохин. Он далеко не уходил – эти несколько месяцев бывший гендиректор оставался в наблюдательном совете.

Тренеров «Химки» меняют еще чаще. И тоже любят возвращать уже работавших в клубе

Если считать от Василия Иванова, то за это время в «Химках» сменилось 8 тренеров – был еще один исполняющий обязанности. Черевченко уволили дважды за сезон, а Юран пришел уже в третий раз. Первый заход был еще в 2008-м.

Вот весь список:

Юрий Красножан (09.02.2018 — 01.06.2018) – меньше 4 месяцев

Игорь Шалимов (05.06.2018 — 09.04.2019) – 10 месяцев

Андрей Талалаев (10.04.2019 — 23.01.2020) – 8,5 месяцев

Сергей Юран (27.01.2020 — 01.08.2020) – 6 месяцев

Дмитрий Гунько (01.08.2020 — 21.09.2020) – меньше 2 месяцев

Игорь Черевченко (25.09.2020 — 25.10.2021) – чуть больше года

Игорь Ющенко (26.10.2021 — 18.11.2021 (и. о.) – 3 недели

Игорь Черевченко (19.11.2021 — 22.02.2022) – 3 месяца

Сергей Юран (23.02.2022 — н. в.)

Фото: РИА Новости/Антон Подгайко, Алексей Филиппов; vk.com/fckhimki_official