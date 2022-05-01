Фух, теперь «Спартак» точно не вылетит напрямую. Но стыки еще возможны

Дубль Александра Соболева «Крыльям» не только отправил в мощнейший забег Паоло Ваноли, но и окончательно обезопасил «Спартак» от прямого вылета.

«Спартак» точно будет выше «Арсенала» и «Уфы»

За три тура до конца РПЛ «Спартак» взлетел на девятое место – правда, его еще может потеснить «Ахмат», у которого преимущество по потерянным и в запасе игра с ЦСКА.

Но для москвичей важнее другое: команда набрала уже 34 очка и прямого вылета из РПЛ точно не будет. Тульский «Арсенал» и «Уфа», которые замыкают таблицу, никак не догонят «Спартак»: «Арсенал» максимально наберет 33 очка (сейчас – 21), «Уфа» – 32 (сейчас – 23).

Даже если бы «Уфа» победила «Химки» (закончили 1:1), команда не смогла бы обогнать «Спартак». При равенстве очков первый показатель – личные встречи. Тут «Спартак» лучше: 2:0 дома и 1:1 в гостях в меньшинстве со спасительным голом Соболева на 90+4.

Вероятность упасть в стыки – меньше 1%. Скорее всего, «Спартак» так и закончит девятым

Для более детальных раскладов обратимся к математической модели проекта FiveThirtyEight. Напомним: это сайт, который вырос из блога и стал мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), пару лет назад увлекся спортом.

FiveThirtyEight присваивает каждой команде главных европейских чемпионатов собственный рейтинг – на его основе высчитывается вероятность результата каждого матча (исходя из турнирной важности и силы соперника). Далее – 20 тысяч симуляций всех игр сезона по методу Монте-Карло, а на выходе итоговая таблица с шансами команды на чемпионство, попадание в ЛЧ и вылет.

Среди лиг, для которых рассчитывают вероятность, есть и РПЛ. После минувшего тура вероятность вылета «Спартака» равна нулю, а оказаться в стыках (если они вообще будут) – меньше процента. Самая высокая вероятность вылететь у «Спартака» была в августе (выше 4%), а сейчас наиболее реальный сценарий (32%) – остаться на девятой позиции. Наибольшие шансы вылететь из РПЛ – у «Уфы» (82%) и «Арсенала» (91%).

Впереди у москвичей увлекательный календарь: набравший хорошую форму «Урал» (в гостях), уже чемпионский «Зенит» (дома) и все еще мотивированные «Химки» (в гостях).

Но главный турнир для «Спартака» теперь – Кубок России. Там команду Ваноли ждет полуфинал с «Енисеем» (11 мая), в другом матче сыграют «Алания» и «Динамо».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков