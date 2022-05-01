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«Самоирония – щит. Но у Дзюбы в ответ обиды и жалобы». Уткин, Шнякин и Журавель поддержали Генича

Тимур Журавель Тимур Журавель
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Константин Генич Константин Генич
Артем Дзюба Артем Дзюба
Зенит Зенит
Василий Уткин Василий Уткин
Футбол Футбол

Коллеги Константина на связи.

После чемпионского матча «Зенита» обсуждали не только серию команды Семака, но и конфликт Артема Дзюбы и Константина Генича, которые поругались из-за спора о результативности Ивана Сергеева. Генича активно поддерживают коллеги, собрали их реакции – жесткие и помягче.  

Тимур Журавель считает, что спор нужно было оставить в рамках шоу – тогда конфликта бы не случилось

Вот что Журавель написал в своем телеграм-канале:

«Конечно, ленты новостей гудят, цитируемость сумасшедшая, но выход из этого спора Кости и Артема – плохой. Идея с любым спором публичных людей выигрышная. Она тянется во времени, она имеет интригу и развязку. Все это могли сделать Артем с Костей: пошутить, посмеяться, устроить позитивное шоу из итога спора. Что вместо этого? 

•‎ Костя обиделся на Спартак и перенес эту обиду на предмет спора с Дзюбой. 

•‎ Дзюба обиделся на Генича за вынос спора в паблик и злобно обозвал Гену в интервью. 

•‎ Генич обиделся на интервью Дзюбы и посвятил ответу с обзываниями долгий монолог в эфире «Матч Премьер». 

Дальше Дзюба обидится еще сильнее – и два заметных персонажа нашего футбола будут жить с обидой и злобой. А можно было просто улыбнуться и продолжить шоу».

Дмитрий Шнякин фиксирует жалобы Дзюбы и отмечает: вышло не по-пацански 

«У Дзюбы совершенно уникальный дар рассираться даже с теми, кто его поддерживает, – рассуждал Шнякин. – Миллион лет назад Костя рассказал про этот спор о голах Сергеева, получилась интригующая и забавная медийная история. И вместо того, чтоб экзотично исполнить, поиронизировать, сделать мини-шоу (в чем Дзюба силен), Артем превратил невинный спор в выливание говна на своего приятеля.

Я уж не говорю о пацанских и мужицких принципах, которые Дзюба тоже любит куда-нибудь вкрутить. Ведь не по-пацански-то вышло, спор проиграл.

Опять вспомнил ту историю из Сан-Марино. Ну кричат там что-то пьяные куражные фаны. Ну не забил ты. Ты ж главный футбик страны! Ну подойди, поаплодируй иронично, даже подхвати их оскорбления в твой адрес. Или промолчи. Заценили бы люди, ведь самоирония – пуленепробиваемый щит. Но в ответ обиды и жалобы. Поражаюсь, конечно», – рассуждал Шнякин.

Василий Уткин поблагодарил Дзюбу за импортозамещение (что-что?)

Объемный пост из телеграм-канала Уткина цитирует «Газета.ru»:

«Что касается прославленного спора Константина Генича и Дзюбы, мне вспоминается история с запретом матерных слов. Как известно, несколько лет назад Роскомнадзор запретил к употреблению в СМИ и кинематографе четыре матерных слова и производные от них. 

Тогда же, кстати, для удобства работы был сочинен стишок:

####, ######, ###### и #####

В СМИ нельзя употреблять. 

Тогда же было замечено, что «мудака оставили». На этот счет Дмитрий Муратов, тогда еще не лауреат Нобелевской Премии, да что там – тогда еще главный редактор «Новой Газеты», – писал главе РКН: мудака-то можно, значит? И ему ответили: ага. 

Чуть позже к четырем запрещенным корням добавился пятый. Тот самый, с учетом запрета которого все футбольные комментаторы, настоящие и даже один бывший, прокляли спортивное долголетие вратаря «Марселя» Стива Манданда. Ведь прилететь может, кто разбирается-то сейчас? Но мудака снова оставили.

Прошло еще время. Сегодня новым запретам уже не удивляешься, просто живешь себе да живешь. Я так думаю, что мудака скоро тоже запретят. Но! Возвращаясь к началу этого соображения. Отшумевшая за это время карьера футболиста Дзюбы со всеми привходящими обстоятельствами подготовила нас к этому лишению. На случай запрета слова «мудак» его легко заменит слово «дзюба». 

Кстати, поскольку этимология слова «мудак» довольно противоречива, замена его словом «дзюба», у которого патентованные белорусские корни, можно считать это потенциальным случаем удачного импортозамещения. Ну, разве не спасибо Артему? Конечно, спасибо. Большое!» – писал Уткин.

На чьей стороне вы?

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ

«Хочу конкуренции до последнего тура. Чтобы все топ-клубы пришли в себя». Дзюбе мало сильных соперников в РПЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Instagram/genichkonstantin

На чьей вы стороне в конфликте Генича и Дзюбы?
8099 голосов
Генича
56%
Константин Генич
Дзюбы
6%
Артем Дзюба
Оба ведут себя некрасиво
38%
коты

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