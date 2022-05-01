«Самоирония – щит. Но у Дзюбы в ответ обиды и жалобы». Уткин, Шнякин и Журавель поддержали Генича

Коллеги Константина на связи.

После чемпионского матча «Зенита» обсуждали не только серию команды Семака, но и конфликт Артема Дзюбы и Константина Генича, которые поругались из-за спора о результативности Ивана Сергеева. Генича активно поддерживают коллеги, собрали их реакции – жесткие и помягче.

Тимур Журавель считает, что спор нужно было оставить в рамках шоу – тогда конфликта бы не случилось

Вот что Журавель написал в своем телеграм-канале:

«Конечно, ленты новостей гудят, цитируемость сумасшедшая, но выход из этого спора Кости и Артема – плохой. Идея с любым спором публичных людей выигрышная. Она тянется во времени, она имеет интригу и развязку. Все это могли сделать Артем с Костей: пошутить, посмеяться, устроить позитивное шоу из итога спора. Что вместо этого?

•‎ Костя обиделся на Спартак и перенес эту обиду на предмет спора с Дзюбой.

•‎ Дзюба обиделся на Генича за вынос спора в паблик и злобно обозвал Гену в интервью.

•‎ Генич обиделся на интервью Дзюбы и посвятил ответу с обзываниями долгий монолог в эфире «Матч Премьер».

Дальше Дзюба обидится еще сильнее – и два заметных персонажа нашего футбола будут жить с обидой и злобой. А можно было просто улыбнуться и продолжить шоу ».

Дмитрий Шнякин фиксирует жалобы Дзюбы и отмечает: вышло не по-пацански

«У Дзюбы совершенно уникальный дар рассираться даже с теми, кто его поддерживает, – рассуждал Шнякин. – Миллион лет назад Костя рассказал про этот спор о голах Сергеева, получилась интригующая и забавная медийная история. И вместо того, чтоб экзотично исполнить, поиронизировать, сделать мини-шоу (в чем Дзюба силен), Артем превратил невинный спор в выливание говна на своего приятеля.

Я уж не говорю о пацанских и мужицких принципах, которые Дзюба тоже любит куда-нибудь вкрутить. Ведь не по-пацански-то вышло, спор проиграл.

Опять вспомнил ту историю из Сан-Марино. Ну кричат там что-то пьяные куражные фаны. Ну не забил ты. Ты ж главный футбик страны! Ну подойди, поаплодируй иронично, даже подхвати их оскорбления в твой адрес. Или промолчи. Заценили бы люди, ведь самоирония – пуленепробиваемый щит . Но в ответ обиды и жалобы . Поражаюсь, конечно», – рассуждал Шнякин.

Василий Уткин поблагодарил Дзюбу за импортозамещение (что-что?)

Объемный пост из телеграм-канала Уткина цитирует «Газета.ru»:

«Что касается прославленного спора Константина Генича и Дзюбы, мне вспоминается история с запретом матерных слов. Как известно, несколько лет назад Роскомнадзор запретил к употреблению в СМИ и кинематографе четыре матерных слова и производные от них.

Тогда же, кстати, для удобства работы был сочинен стишок:

####, ######, ###### и #####

В СМИ нельзя употреблять.

Тогда же было замечено, что «мудака оставили». На этот счет Дмитрий Муратов, тогда еще не лауреат Нобелевской Премии, да что там – тогда еще главный редактор «Новой Газеты», – писал главе РКН: мудака-то можно, значит? И ему ответили: ага.

Чуть позже к четырем запрещенным корням добавился пятый. Тот самый, с учетом запрета которого все футбольные комментаторы, настоящие и даже один бывший, прокляли спортивное долголетие вратаря «Марселя» Стива Манданда. Ведь прилететь может, кто разбирается-то сейчас? Но мудака снова оставили.

Прошло еще время. Сегодня новым запретам уже не удивляешься, просто живешь себе да живешь. Я так думаю, что мудака скоро тоже запретят. Но! Возвращаясь к началу этого соображения. Отшумевшая за это время карьера футболиста Дзюбы со всеми привходящими обстоятельствами подготовила нас к этому лишению. На случай запрета слова «мудак» его легко заменит слово «дзюба».

Кстати, поскольку этимология слова «мудак» довольно противоречива, замена его словом «дзюба», у которого патентованные белорусские корни, можно считать это потенциальным случаем удачного импортозамещения. Ну, разве не спасибо Артему? Конечно, спасибо. Большое! » – писал Уткин.

На чьей стороне вы?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Instagram/genichkonstantin