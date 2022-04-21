Самые яркие 1:0 сезона от «Спартака» и ЦСКА: могли забить и в 5 раз больше. Бакаев считает, так можно заслужить и прощение за сезон

Ваноли на нервах запустил бутылкой в фанатку – уже извинился.

«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби (1:0) и вышел в полуфинал Кубка России. И минимальный счет не очень-то отражает того количества событий и моментов, которые уместились в четвертьфинальный матч.

Спартаковцы были активными сразу, на 20-й минуте давление команды Паоло Ваноли привело к пенальти: Шамар Николсон ворвался в штрафную Игоря Акинфеева – и встретил Яку Бийола. Защитник подкатился – и мяч попал ему лежащему в руку.

На повторе видно: рука словенца отставлена и мешает мячу пролететь дальше (хоть там игроков «Спартака» и нет). Судья Владимир Москалев поговорил с помощниками и после ВАР-просмотра поставил пенальти.

Зелимхан Бакаев покатил мимо Акинфеева. Для одного из самых ярких спартаковцев этой весны гол всего третий в сезоне, а для внутренних турниров – первый. До этого Бакаев забивал Мальте за сборную России и «Легии» в Лиге Европы. В РПЛ он молчит с августа 2020-го: тогда забил «Ротору».

После пропущенного ЦСКА проснулся и стал создавать моменты. На 44-й минуте Юсуф Языджи почти попал со штрафного – вышло немного выше перекладины. Через минуту проблем сильно прибавилось: Жан-Филипп Гбамен влетел локтем в лицо Роману Зобнину и получил вторую желтую.

Гбамен очень подвел: первая желтая была вообще за разговоры. ЦСКА остался в меньшинстве на целый тайм.

«Спартак» воспользовался и прижал ЦСКА к штрафной. Акинфееву пришлось спасать без остановок: у кипера-легенды аж восемь сэйвов за матч. Особенно проклинает голкипера Шамар Николсон – своей магией Игорь лишил Шамара как минимум дубля.

Главный спасательный хайлайт – сэйв после удара Кофрие. Максимилиано подключался из глубины и остался абсолютно один. Увеличить преимущество не вышло, вратарь даже в такой ситуации сориентировался и отбил ногой.

Но у ЦСКА тоже были супершансы отыграться – дважды попали по штангам. Хорхе Карраскаль хотя бы издали, а вот Георгий Щенников с очень близкого расстояния.

Сюжет такой, что никакой расклад не назвать исходом по игре – все правда могло качнуть в разные стороны.

«Спартак» идет к первому Кубку России с 2003-го. А ЦСКА в кризисе

• «Спартак» вышел в полуфинал Кубка во второй раз за последние три сезона. В сезоне-2019/20 проиграли «Зениту» как раз на этой стадии, а в прошлом остановились на «Динамо» еще в 1/8 финала. Кубок не выигрывали аж с 2003-го.

• Спартаковцы выиграли у ЦСКА впервые в этом сезоне. В чемпионате было два поражения с общем счетом 0:3: проиграли в один мяч в первом круге и в два – во втором.

• У ЦСКА нет побед четыре матча подряд – уже можно признавать мини-кризис. Тем более, что были ничьи с «Уралом» и «Уфой», а также поражение от «Химок» в РПЛ, теперь проиграли «Спартаку» – все команды проводят далеко не самые удачные сезоны, у всех получилось сыграть против армейцев. Дальше опаснее: игра чемпионата с «Динамо».

Игра в целом вышла настолько нервной, что Паоло Ваноли даже случайно попал бутылкой в фанатку по ходу матча. Паоло сразу после игры извинился:

«Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают. Я хочу попросить у нее прощения».

Дальше у «Спартака» – полуфинал. Там могут попасться «Динамо», «Енисей» или «Алания».

«Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем кубок, – сформулировал после игры Зелимхан Бакаев. – В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок. ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет – 5:0. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон».

Болельщики «Спартака», вы простите?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов