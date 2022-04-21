Герой «Алании» – вратарь Солдатенко. Забил пенальти «Зениту» первым, взял 2 удара, вывел в полуфинал Кубка России

«Сказал: два отобью, один забью – слово сдержал».

«Алания» прошла «Зенит» в четвертьфинале Кубка России! Повели, пропустили два, сравняли в добавленное время с яркого штрафного – и довели до серии пенальти.

Она вышла еще более закрученной, чем во вторник у «Балтики» с «Динамо» – давайте зафиксируем то, что точно будем вспоминать еще долго.

Главный герой появился сразу – это вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко. Хотя первыми били как раз владикавказцы: именно кипер пошел исполнять первым! И уверенно покатил мимо Михаила Кержакова.

И зарядил своих на серию.

Но ошиблась первой тоже «Алания»: Батраз Хадарцев пробил легко для Кержакова.

Дальше – четыре забитых подряд (выделился Далер Кузяев, он разбегался с необычной расслабленностью и как будто не сводил глаз с Солдатенко: отправил в другой угол). Но важнее другой эпизод: кипер «Алании» сделал то, чего не удавалось в России еще никому – взял пенальти от Алексея Сутормина.

Зенитовец вышел на поле как раз под серию: появился на 90+4 уже после второго гола «Алании». Логика штаба «Зенита» ясна: Сутормин был самым надежным пенальтистом. Его, правда, поставили не последним, а четвертым – но именно тут владикавказцы отыгрались.

На пятом ударе Солдатенко выкрутил на максимум свои хитрости. Он пытался смутить Дугласа Сантоса. Было видно, как крикнул ему «Дуглас!», когда бразилец устанавливал мяч – привлек внимание и показал, что собирается прыгать в правый от себя угол.

Сантос, кажется, совсем не отреагировал. И пробил как раз туда, куда указывал вратарь! Переиграл его: Солдатенко хитрил и прыгнул влево от себя.

А решил все в итоге сэйв «Алании», когда у «Зенита» не было шанса отыграться. Алан Хугаев уверенно забил, а Данил Круговой следом – нет. Защитник лидера РПЛ бил буквально с трех шагов, но не очень-то направил в угол: Солдатенко уверенно взял.

И принес «Алании» полуфинал Кубка России!

«Сказал своим: два отобью, один забью – слово сдержал» , – слова Солдатенко после матча. Он добавил, что пошел бить пенальти первым, потому что был готов принять удар на себя, если бы не забил. Но все прошло по идеальному сценарию.

«Уважаемые болельщики! Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается», – написал после игры в телеграм-канале Круговой про свой решающий незабитый пенальти. А Сергей Семак признал, что 11-метровые команда не отрабатывала: потому что на тренировках все равно не создать атмосферу давления.

Солдатенко – ярчайший персонаж. Он хочет делать шоу, кайфует от игры в атаке и считает импульсивность козырем

Вообще на Ростислава Солдатенко давно пора было обратить внимание.

Больше года назад, когда «Алания» уже превратилась в такую яркую, а ее кипер регулярно стал попадать в хайлайты (далекие выходы: иногда удачные, иногда привозные), на Sports.ru выходило его большое интервью.

Обязательно перечитайте.

Здесь мы выбрали несколько фрагментов, которые объясняют, почему голкипер Солдатенко так похож на полевого и вообще ведет себя настолько нестандартно.

• Ростислав был защитником и сменил амплуа: «Мама отвела меня в команду 1997 года, и я был в два раза выше остальных. Тогда меня перевели в 96-й – там я опять самый высокий. Тренер поставил меня центральным защитником. Ну, ЦЗ же должен быть мощным. Мне было все равно, какая позиция. Защитник – ну, кайф.

Не люблю много бегать, особенно без мяча. Уже после, когда я перешел в ворота, тренер мне говорил: «Ты был отличным защитником». Выделяли чтение игры и бойцовские качества – я шел до конца. Хотя в детстве со своим ростом даже не замечал единоборств.

Вратарь «Спартака» (тогда так называлась «Алания») заболел перед мини-футбольным турниром – зимой было дело. Тренер Валерий Липатов дал перчатки мне и сказал: «Играй защитника, но с руками». До того я ни разу вратарем не был – а тут прилип, и все. Другие боялись прыгать, валиться на бок, а я спокойно. Мне повезло, что поддерживали все, в первую очередь – Липатов. Он меня развивал, отвел потом к другому тренеру: «Заниматься будешь с ним, а к нам приходить на удары».

• Солдатенко кайфует от атаки и любит делать шоу: «С одной стороны, мне просто нравится играть в атаке. Вне сезона, в отпуске – постоянно. Прошу заметить: я заостренный наконечник, а не затупленный. Я и правда часто бью и хочу испытать эмоции, которые уже однажды испытал – когда в ПФЛ забил «Чайке» со своей половины поля.

С другой – я что-то беру у звезд, стараюсь научиться. Криш постоянно над собой работает, Златан берет свое харизмой. Может и до 50 лет играть без проблем, будет забивать еще больше, чем сейчас – потому, что уверен в себе и тоже пашет. Они вдвоем никогда не стареют. Оба – главные для меня личности в футболе.

Ну и это прикольно. Приходят же люди на хоккей как на шоу – и футбол должен быть таким же. Вот я даю шоу. Главное – не заигрываться».

• «Аланию» кипер ценит на контрасте с «Сочи», там его чехлили из-за темперамента: «Замечу одну вещь, которую не люблю. Я ж импульсивный, эмоциональный, особенно на футболе. А [тренер вратарей «Сочи» Дмитрий] Бородин настаивал: «Вратарь должен быть спокойным, уравновешенным. Как шахматист». Я так не могу. Зачем мне быть тем, кем не являюсь? Я постоянно в игре, подсказываю, кричу на своих и на других. Хочу задавить соперника морально голосом.

Когда я молодой был (считаю, 2-3 года назад еще был молод), не понимал этого. С «Тюменью» делал как говорили: стоял, ловил мячи, выбивал вперед. Но не был собой. Хотел завестись: «Пацаны! Давайте, сука! Нормально все будет!» Если я пропустил, должен ударить по бутылке, иначе это не я.

Почему нельзя этого делать, кто мне объяснит? «Ой, это не смотрится, ты плохой пример подаешь». Чем? Я не люблю ошибаться, ненавижу проигрывать, я не притворяюсь – ужасно, правда?

– Предположу: в «Сочи» и в других командах хотят невозмутимого вратаря, который бы передавал хладнокровие команде и не подводил в нужный момент на эмоциях.

– Вполне возможно, и это их право. Но если наоборот – это не во вред команде. Я же не удаляюсь. Защитникам – не пихаю, не сею панику. Завожу: «Все получится! 0:3? ##### [Все равно], мы их ######## [разнесем]!» В «Алании» такой менталитет, что это принимают: такой вот у нас вратарь, нам такой нужен.

***

Вот такой герой принес «Алании» победу над «Зенитом». И мы точно увидим его в большом матче в полуфинале Кубка России.

А однажды, возможно, и в РПЛ – правда, если в той же команде, поработать придется и клубу. Сейчас «Аланию» в элите не ждут, потому что она не может играть дома во Владикавказе из-за стадиона. И сейчас шоу Ростислав подарил не там, а в Грозном.

Фото: vk.com/fcalania