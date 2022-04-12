«Никто из аргентинцев Артема не понимает, но слушать его всегда очень весело!» Легионеры «Зенита» в восторге от Дзюбы

Решает подача.

Благодаря победе над «Ахматом» (2:0) в гостевом матче «Зенит» сохранил трехочковый отрыв над «Динамо» и продолжает оставаться главным претендентом на титул РПЛ.

Хороший микроклимат в команде – один из факторов успешного прохождения дистанции. Недавно бразильский форвард Юри Алберто, присоединившийся к «Зениту» зимой, рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

«О, мы с ним постоянно шутим и смеемся, хоть я и почти не понимаю ничего из того, что он говорит. Но всегда очень смешно! Конечно, между нами есть конкуренция, но это здоровая конкуренция, когда каждый выкладывается на 100%, доказывает на тренировках и в нужный момент оказывается готов помочь команде на поле», – сказал Юри.

Алберто не единственный легионер, который говорил про чувство юмора Дзюбы. Многие иностранцы в свое время рассказывали об этом качестве Артема – и почти все отзывы звучали одинаково.

Малком хвалит Дзюбу за поддержание атмосферы, а Клаудиньо отмечает его стремление говорить на португальском

• Дуглас Сантос в интервью «СЭ» говорил: «Нет, шутки Дзюбы не понимаю. Но он знает какие-то слова на португальском и испанском. Постоянно что-то говорит».

• Малком тоже слабо понимает Артема, но всегда смеется с его шуток. «Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. Важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу», – говорил бразилец в январе 2020 года.

• Клаудиньо, наоборот, начал понимать российского нападающего почти сразу – отчасти из-за стремления Дзюбы к изучению португальского языка.

«Дзюба – отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно. Он и на португальском старается общаться. Я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов.

Он уже выучил несколько важных португальских слов – например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае, мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга», – делился Клаудиньо.

А еще в том интервью бразилец рассказал, что Артем называет его «мини-Дзюба».

Ригони говорит, что Артем смешно вставляет испанские слова, а Ловрен называет его английский ужасным

• Эмилиано Ригони, который числился в «Зените» с 2017 по 2020 год говорил, что смеялся, когда Дзюба миксовал русский и испанский: «Он вставляет отдельные испанские слова, когда передразнивает кого-нибудь из нас. Никто из аргентинцев Артема не понимает, но слушать его всегда очень весело! Это интересный человек, с хорошим чувством юмора».

• Себастьян Дриусси был одним из тех, кто общался с Дзюбой в «Зените» больше всего. Он также отмечал постоянный позитив от Артема.

«Очень веселый человек! Все время улыбается. Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, а просто видишь, как он это делает, все равно невольно улыбаешься. Это явно позитивный юмор», – говорил аргентинец.

• У Эмануэля Мамманы схожие с остальными аргентинцами впечатления. «Дзюба действительно шутил целыми днями, такой уж у него характер. И хотя большую часть шуток мы не понимали, это всегда было очень смешно! Теперь главные весельчаки – Кришито и мы, аргентинцы», – говорил Эмануэль, когда Дзюба ушел в аренду в тульский «Арсенал».

• Деян Ловрен сразу после прихода в команду говорил, что немного понимает шутки Дзюбы, но уровень английского не оценил. «[Шутки] немного понимаю. Даже когда Дзюба говорит речь перед началом матча. Он, конечно, пытается еще на английском говорить. Но его английский ужасен», – отмечал хорват.

• Венесуэлец Йордан Осорио пробыл в «Зените» не так долго, но с юмором Артема познакомиться успел.

«Дуглас Сантос говорил, что Дзюба все время шутит на испанском, но ничего непонятно. Если уж Дугласу ничего не понятно, то мне тем более, он ведь дольше меня в команде. Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестает шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю», – рассказывал Йордан.

Похоже, Артем и правда имеет ключевое влияние на адаптацию легионеров в «Зенит».

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press