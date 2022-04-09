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«Зенит» проскочил самый нелюбимый выезд – в Грозный. Выиграл благодаря красивому голу и не дал «Динамо» уплотнить гонку

Андре Виллаш-Боаш Андре Виллаш-Боаш
Александр Ерохин Александр Ерохин
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Прежние 3 очка разницы в борьбе за чемпионство.

«Зенит» победил «Ахмат» в гостевом матче – эти 2:0 не выглядят геройством сами по себе, но если вспомнить предысторию грозненских выездов из Петербурга, результат выбивается.

Сейчас победили в первую очередь благодаря классному голу Юри Алберто – бразилец вышел парой с Артемом Дзюбой и в конце первого тайма элегантно разобрался. С линии штрафной пробил на технику и уложил за спину Гиорги Шелии.

Во втором тайме петербуржцы добавили еще один – Александр Ерохин по классике забил из штрафной в одно касание. 

Но даже важнее всех этих игровых деталей другое – то, насколько это ценная для «Зенита» победа.

В Грозном до этого не выигрывали аж семь лет. Только вдумайтесь: в чеченских гостях предыдущим три очка брал Андре Виллаш-Боаш. В какой это было жизни?

Тогда обыгрывали 2:1 еще «Терек», забивал Олег Шатов и Саломон Рондон (в ответ на первый гол Андрея Семенова, кстати) – а было это 8 апреля 2015-го, за семь лет и один день до следующей победы.

Для справедливости: у «Зенита» был положительный исход в Грозном – в Кубке России два года назад, прошли «Ахмат» в кубковом четвертьфинале. Но, во-первых, только в дополнительное время (то есть если брать основное – ничья). Во-вторых, лучше счета и исхода вы можете помнить ту игру по вот такому сюжету:

В Грозном полыхнуло из-за голых торсов: болельщики «Ахмата» побежали на фанов «Зенита», было страшно

Сейчас все прошло гораздо, намного более спокойно со всех точек зрения.

Чемпионская гонка: «Динамо» шло вровень несколько часов – 3 очка отрыва на месте

«Зенит» выходил на матч, зная про победу «Динамо» – к грозненскому стартовому свистку команды шли вровень по очкам, но петербуржцы были выше за счет личных встреч.

По сути, динамовцам нужно найти, где отыграть четыре балла – в этом туре получилось только сохранить расстояние.

«Динамо» в Нижнем Новгороде было гораздо ближе к потере очков: забили только на 87-й, помог автогол нижегородского защитника Кирилла Гоцука.

ЦСКА отвалился от прямой борьбы за чемпионство после внезапного поражения в Химках – теперь снова говорим про стычку за титул «Зенита» с «Динамо» один на один.

Следующий тур будет построен по той же схеме: сначала матчи «Динамо» и ЦСКА, только потом «Зенит».

15 апреля, пятница. 19:30. «Динамо» – «Ахмат»

16 апреля, суббота. 14:00. «Уфа» – ЦСКА

16:30. «Зенит» – «Урал»

Просматривается тот же сценарий: у «Динамо» шанс сравняться с «Зенитом» и провести в такой позиции почти сутки.

Возможно, напрягать и нервировать так лидера – дополнительный шанс москвичей в чемпионской гонке.

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Ахмат – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 апреля, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 39 Юри Алберто, 0:2 – 90 Ерохин.
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Быстров, Богосовац, Швец (Себаи, 73), Тимофеев (Коновалов, 62), Бериша (Карапузов, 63), Харин (Умаев, 87), Уткин, Трошечкин.
ЗенитКержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос (Адамов, 86), Круговой, Мостовой (Алип, 63), Кузяев, Клаудиньо, Дзюба (Оздоев, 73), Малком (Сутормин, 86), Юри Алберто (Ерохин, 86).
Предупреждения:
Швец (36), Уткин (38), Бериша (45), Богосовац (49), Барриос (50), Семенов (75), Юри Алберто (85), Себаи (88), Кузяев (90).

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