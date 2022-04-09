«Зенит» проскочил самый нелюбимый выезд – в Грозный. Выиграл благодаря красивому голу и не дал «Динамо» уплотнить гонку

Прежние 3 очка разницы в борьбе за чемпионство.

«Зенит» победил «Ахмат» в гостевом матче – эти 2:0 не выглядят геройством сами по себе, но если вспомнить предысторию грозненских выездов из Петербурга, результат выбивается.

Сейчас победили в первую очередь благодаря классному голу Юри Алберто – бразилец вышел парой с Артемом Дзюбой и в конце первого тайма элегантно разобрался. С линии штрафной пробил на технику и уложил за спину Гиорги Шелии.

Во втором тайме петербуржцы добавили еще один – Александр Ерохин по классике забил из штрафной в одно касание.

Но даже важнее всех этих игровых деталей другое – то, насколько это ценная для «Зенита» победа.

В Грозном до этого не выигрывали аж семь лет. Только вдумайтесь: в чеченских гостях предыдущим три очка брал Андре Виллаш-Боаш. В какой это было жизни?

Тогда обыгрывали 2:1 еще «Терек», забивал Олег Шатов и Саломон Рондон (в ответ на первый гол Андрея Семенова, кстати) – а было это 8 апреля 2015-го, за семь лет и один день до следующей победы.

Для справедливости: у «Зенита» был положительный исход в Грозном – в Кубке России два года назад, прошли «Ахмат» в кубковом четвертьфинале. Но, во-первых, только в дополнительное время (то есть если брать основное – ничья). Во-вторых, лучше счета и исхода вы можете помнить ту игру по вот такому сюжету:

Сейчас все прошло гораздо, намного более спокойно со всех точек зрения.

Чемпионская гонка: «Динамо» шло вровень несколько часов – 3 очка отрыва на месте

«Зенит» выходил на матч, зная про победу «Динамо» – к грозненскому стартовому свистку команды шли вровень по очкам, но петербуржцы были выше за счет личных встреч.

По сути, динамовцам нужно найти, где отыграть четыре балла – в этом туре получилось только сохранить расстояние.

«Динамо» в Нижнем Новгороде было гораздо ближе к потере очков: забили только на 87-й, помог автогол нижегородского защитника Кирилла Гоцука.

ЦСКА отвалился от прямой борьбы за чемпионство после внезапного поражения в Химках – теперь снова говорим про стычку за титул «Зенита» с «Динамо» один на один.

Следующий тур будет построен по той же схеме: сначала матчи «Динамо» и ЦСКА, только потом «Зенит».

15 апреля, пятница. 19:30. «Динамо» – «Ахмат»

16 апреля, суббота. 14:00. «Уфа» – ЦСКА

16:30. «Зенит» – «Урал»

Просматривается тот же сценарий: у «Динамо» шанс сравняться с «Зенитом» и провести в такой позиции почти сутки.

Возможно, напрягать и нервировать так лидера – дополнительный шанс москвичей в чемпионской гонке.