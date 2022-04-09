В старте «Химок» вышел сын главного инвестора клуба – и забил! Говорят, некоторые игроки недовольны выбором состава

Мирзов даже не попал в заявку.

В игре против ЦСКА в старте «Химок» неожиданно вышел Илья Садыгов – 21-летний нападающий, который в 6 матчах сезона-2021/22 провел на поле суммарно 29 минут. И в дебютной игре РПЛ в основе он даже отметился голом: на 9-й минуте замкнул прострел Кухарчука в пустые ворота.

Вот только появление Садыгова в старте, похоже, вызвало конфликт в команде.

В «Химках» говорят, что особенного статуса у Садыгова нет

За день до матча «Чемпионат» выяснил: в «Химках» есть разногласия между тренером и несколькими игроками. «У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером по вопросу формирования стартового состава. Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч против ЦСКА», – рассказал источник «Чемпионату».

«РБ Спорт» добавил: конфликт возник в связи с тем, что футболисты предвидели появление в составе с первых минут форварда Ильи Садыгова – сына главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова.

Так и произошло – при этом Резиуан Мирзов даже не попал в заявку. Сергей Юран сообщил, что у него травма, но главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев уверен: дело в его конфликте с Мирзовым на тренировке, после которого тренер выгнал Резуана.

В январе генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказывал «СЭ», что особенного отношения к Садыгову нет, клуб даже рассматривал вариант расстаться с ним на время.

«Это молодой футболист, который имеет возможность проявить себя в «Химках». Но никакого специального статуса у него нет – тот же, что у всех остальных ребят. Все зависит от Ильи. Если он будет конкурентоспособен, станет раскрывать свои лучшие качества, то может претендовать на место в составе. А если за период сборов этого не случится, то для развития Ильи мы будем рассматривать возможности аренды», – заявил Габулов.

Писали, что Черевченко уволили как раз из-за его нежелания ставить Садыгова в старт – но клуб это смешило

В конце октября из «Химок» уволили Игоря Черевченко. Инсайдер Иван Карпов писал, что это случилось как раз потому, что в состав не проходил Илья Садыгов. Правда, Сергей Анохин, прошлый гендир «Химок», в ответ на вопросы о Садыгове смеялся: «Ваня Карпов может придумать, что хочет». А про Черевченко говорил, что разошлись во мнениях на концепцию. Сам же тренер ничего не сказал про Садыгова, когда о нем спросил Илья Казаков в «Футболе России» – только поблагодарил руководство «Химок» и тренерский штаб.

Меньше чем через месяц Черевченко вернулся в команду – правда, доработал только до февраля 2022-го. Его уволили второй раз за сезон и назначили Сергея Юрана. В пяти матчах при нем «Химки» одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Клуб, набрав 21 очко, занимает 14-е место в РПЛ.

А где Илья играл до «Химок»?

Но вернемся к Садыгову – и кратко оценим его карьеру. В 2018 году Илья пришел в любительскую команду «Олимп» – тогда базировалась в Химках, вышла в ПФЛ (нынешняя ФНЛ-2) и объединилась с «Долгопрудным». Кстати, клуб тоже финансируется из средств азербайджанского бизнесмена Туфана Садыгова.

С 2019-го по 2021-й Садыгов выступал в ПФЛ (и ФНЛ-2): за это время провел 39 матчей и забил 6 голов (плюс 2 голевые). Перед сезоном-2021/22 Илья перебрался в «Химки» – и уже выходил матчах РПЛ: четыре раза (дважды против «Сочи», по разу против «Ахмата» и «Урала») играл всего по минуте, еще в активе есть 14 минут с «Крыльями» и 15 – с «Ахматом».

Теперь у него есть полноценный первый тайм в Премьер-лиге и даже первый гол в сезоне.

В апреле 2021-го на поле в РПЛ вернулся Гурам Гурамович Аджоев! Вот как это было (только давайте без шуток про вес)

Фото: vk.com/fckhimki_official