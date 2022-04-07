Ротенберг попал под санкции. Он не играл за «Локо» с декабря 2018-го, но все еще на контракте

Долго лечит кресты, заканчивать не собирается.

Великобритания расширила пакет санкций против россиян, связанных с футболом. Теперь под них попал и защитник «Локомотива» Борис Ротенберг. Еще ограничения наложили на президента РФС Александра Дюкова (возглавляет «Газпром нефть») и Леонида Михельсона (входит в попечительский совет РФС и руководит «Новатэком»). Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех имеющихся британских активов.

Обновление санкционных списков – повод вспомнить про Ротенберга, который выступает, а точнее числится в «Локомотиве» с 2016 года.

Что с Борисом сейчас?

Ротенберг останется в «Локо» как минимум до окончания сезона-2021/22 – в декабре 2021-го с ним продлили контракт. При этом последний матч Борис провел 5 декабря 2018 года (16 минут против «Рубина»), после чего вновь выпал из-за травмы.

Агент Ротенберга Дмитрий Селюк отреагировал на продление контракта так: «Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают все, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально. Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет.

После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность в клубе, где он будет полезен. На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством».

Юрий Семин тоже несколько раз предлагал Ротенберга на должность спортивного директора «Локо. «Это независимый человек, который знает футбол изнутри. Ему не нужны никакие взаимоотношения с агентами, он будет отталкиваться в первую очередь от квалификации футболистов. Только если игрок подходит клубу, он станет разговаривать с агентами. Причем с разными, а не одними и теми же», – сказал Семин.

О завершении карьеры 35-летний защитник пока не думает. «Приложу все силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», – заявил Ротенберг после продления контракта.

Заражение крови, несколько операций и много проблем: Ротенберг очень долго залечивает кресты

• Борис порвал кресты 5 декабря 2018-го в четвертьфинале Кубка России против «Рубина». Это был его пятый матч в старте «Локо» за все время.

Операцию делали в итальянской клинике «Вилла Стюарт».

«Многие считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась», – заявил футболист в интервью клубным медиа в январе 2019-го.

• В марте 2019-го у игрока обнаружили инфекцию. На сборе у Ротенберга поднялась температура.

«У него было заражение крови. Хорошо, что он вообще находится сейчас с нами», – говорил Селюк.

«Во время операции колено Бориса было инфицировано. Увы, такое бывает. Это жестокая статистика. Любая, даже самая простая операция – это риск. Международная статистика говорит, что вероятность инфицирования во время операции – 0,04%», – объяснил в интервью «Чемпионату» врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

После этого Ротенберг перенес новую операцию – уже в Барселоне у доктора Рамона Кугата. Восемь месяцев пил антибиотики и не тренировался. «Мало что осталось от мышц», – говорил Карлицкий.

• В апреле 2019-го Селюк прокомментировал лечение Бориса – заявил, что в проблемах защитника виновата клиника «Вилла Стюарт».

«Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами», – сообщил Селюк.

• Сторона Ротенберга видела и вину медицинского штаба «Локо». «Спорт-Экспресс» писал, что, по мнению представителей игрока, врачи могли заметить проблему раньше, тогда лечение прошло бы проще.

• Медицинский штаб планировал, что Ротенберг вернется в общую группу в декабре 2020-го. Не сложилось: в январе 2021 года «Локо» сообщил, что у защитника прошла очередная операция – удалили фиксирующую пластину из колена.

Ротенберг ярче всех праздновал победу в РПЛ

Май 2018-го – пик Ротенберга. Тогда москвичи выиграли РПЛ, а Борис дал хоть и короткое, но мощное интервью:

Ротенберг был самым энергичным и счастливым в чемпионской раздевалке. Когда его спросили, как ощущения, Владислав Игнатьев подсказал правильный ответ: «Ох*****е». Борис был сдержаннее.

– Невероятно! Сбылась мечта. Я очень счастлив. Это просто супер. Благодарен команде, Юрию Палычу. Это лучшее, что может быть в футбольной жизни.

– Какие дальше цели? – спросили у Ротенберга.

– Лига чемпионов!

– Теперь Лигу чемпионов выигрывать?

– Ну конечно. А, у нас еще Суперкубок, – вдруг вспомнил Борис.

Возможно, такой сильной и живой радости в футболке «Локо» у Бориса больше не будет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков