Трех судей забанили до конца сезона из-за пенальти: Панин отобрал у «Урала», Сухой и Любимов зря дали за фол на Смолове

Жесткие меры СК и Хачатурянца.
В Москве прошло заседание судейского комитета РФС. Главной темой были спорные эпизоды в прошедшем туре Премьер-лиги, и санкции оказались довольно жесткими.
Мягче всех наказали Карасева
• Сергей Карасев не получит назначение на следующий тур РПЛ, но сможет работать в других матчах сезона. В игре «Локомотива» и «Спартака» он показал желтую карточку Алексису Бека-Бека, хотя должен был его удалять. Такое мягкое наказание Хачатурянц объяснил тем, что решение арбитра не повлияло напрямую на результат матча. Правда, после полученной желтой Бека-Бека отдал ассист на Изидора, который забил единственный гол в матче.
• Вместе с Карасевым отстранили его помощника на ВАР Павла Шадыханова. Он пропустит как минимум два тура РПЛ из-за того, что не позвал Карасева смотреть эпизод с карточкой Бека-Бека.
Остальные решения намного жестче: Панина, Сухого и Любимова отстранили до конца сезона
• Игорь Панин, по мнению СК, в матче ЦСКА – «Урал» допустил три ключевые ошибки. Главная – не назначил пенальти в ворота ЦСКА после фола Ушакова на Гогличидзе. Помощники на ВАР рекомендовали Панину поставить 11-метровый, но он после просмотра эпизода не увидел для этого оснований.
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• Главный арбитр матча «Краснодар» – «Динамо» Алексей Сухой и его помощник на ВАР Артем Любимов, по версии СК, нарушили рекомендации РФС при проверке эпизода с назначением пенальти в ворота «Краснодара». Речь о фоле Черникова на Смолове, который случился уже за пределами штрафной.
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«Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии», – заявил Хачатурянц после заседания.
Хачатурянц говорит, что судьям объясняли новые трактовки спорных моментов
После заседания Хачатурянц в комментарии пресс-службе РПЛ дополнил свою позицию:
«Неделю назад мы провели двухдневный сбор-семинар арбитров РПЛ перед завершающей частью сезона. На этом сборе я лично общался с арбитрами, а менеджер судей РПЛ Николай Иванов – человек, отвечающий за их подготовку, – четко разъяснил судьям актуальные трактовки спорных моментов матчей, а также алгоритм взаимодействия судья-VAR.
По итогам сбора мы получили позитивный отклик судей и готовы проводить такие встречи регулярно. При этом очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.
Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно. И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения.
Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок».
За время работы в судейском комитете Хачатурянц отстранил девять арбитров, троих – пожизненно
Нынешний глава РПЛ почти два года работал в судейском комитете РФС и за это время провел масштабную чистку арбитров: отстранил от работы в профессиональных лигах девять судей, троих из них – пожизненно.
• Николая Волошина – за то, что ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами.
• Александра Шимарыгина поймали на ставках.
• Сергей Лапочкин не сообщил УЕФА, что через него хотели повлиять на исход матча. УЕФА забанил Лапочкина на 10 лет, РФС последовал примеру и отстранил его от судейства на тот же срок.
• Станислав Васильев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Пожизненно забанен в РПЛ.
• Михаил Вилков отстранен от судейства без права восстановления за многочисленные ошибки.
• Евгения Турбина временно отстраняли за плохие оценки в первой половине сезона-2020/21.
• Панина, который ошибся в матче ЦСКА – «Урал», банили на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса – он распивал спиртное с представителями «Сочи» перед матчем со «Спартаком».
• Максим Матюнин пожизненно лишился права судить матчи из-за участия в договорной игре 1/32 Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0) 22 августа 2018 года.
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков
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