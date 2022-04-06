Трех судей забанили до конца сезона из-за пенальти: Панин отобрал у «Урала», Сухой и Любимов зря дали за фол на Смолове

Жесткие меры СК и Хачатурянца.

В Москве прошло заседание судейского комитета РФС. Главной темой были спорные эпизоды в прошедшем туре Премьер-лиги, и санкции оказались довольно жесткими.

Мягче всех наказали Карасева

•‎ Сергей Карасев не получит назначение на следующий тур РПЛ, но сможет работать в других матчах сезона. В игре «Локомотива» и «Спартака» он показал желтую карточку Алексису Бека-Бека, хотя должен был его удалять. Такое мягкое наказание Хачатурянц объяснил тем, что решение арбитра не повлияло напрямую на результат матча. Правда, после полученной желтой Бека-Бека отдал ассист на Изидора, который забил единственный гол в матче.

•‎ Вместе с Карасевым отстранили его помощника на ВАР Павла Шадыханова. Он пропустит как минимум два тура РПЛ из-за того, что не позвал Карасева смотреть эпизод с карточкой Бека-Бека.

Остальные решения намного жестче: Панина, Сухого и Любимова отстранили до конца сезона

•‎ Игорь Панин, по мнению СК, в матче ЦСКА – «Урал» допустил три ключевые ошибки. Главная – не назначил пенальти в ворота ЦСКА после фола Ушакова на Гогличидзе. Помощники на ВАР рекомендовали Панину поставить 11-метровый, но он после просмотра эпизода не увидел для этого оснований.

•‎ Главный арбитр матча «Краснодар» – «Динамо» Алексей Сухой и его помощник на ВАР Артем Любимов, по версии СК, нарушили рекомендации РФС при проверке эпизода с назначением пенальти в ворота «Краснодара». Речь о фоле Черникова на Смолове, который случился уже за пределами штрафной.

«Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии», – заявил Хачатурянц после заседания.

Хачатурянц говорит, что судьям объясняли новые трактовки спорных моментов

После заседания Хачатурянц в комментарии пресс-службе РПЛ дополнил свою позицию:

«Неделю назад мы провели двухдневный сбор-семинар арбитров РПЛ перед завершающей частью сезона. На этом сборе я лично общался с арбитрами, а менеджер судей РПЛ Николай Иванов – человек, отвечающий за их подготовку, – четко разъяснил судьям актуальные трактовки спорных моментов матчей, а также алгоритм взаимодействия судья-VAR.

По итогам сбора мы получили позитивный отклик судей и готовы проводить такие встречи регулярно. При этом очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно. И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения.

Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок».

За время работы в судейском комитете Хачатурянц отстранил девять арбитров, троих – пожизненно

Нынешний глава РПЛ почти два года работал в судейском комитете РФС и за это время провел масштабную чистку арбитров: отстранил от работы в профессиональных лигах девять судей, троих из них – пожизненно.

• Николая Волошина – за то, что ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами.

• Александра Шимарыгина поймали на ставках.

• Сергей Лапочкин не сообщил УЕФА, что через него хотели повлиять на исход матча. УЕФА забанил Лапочкина на 10 лет, РФС последовал примеру и отстранил его от судейства на тот же срок.

• Станислав Васильев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Пожизненно забанен в РПЛ.

• Михаил Вилков отстранен от судейства без права восстановления за многочисленные ошибки.

• Евгения Турбина временно отстраняли за плохие оценки в первой половине сезона-2020/21.

• Панина, который ошибся в матче ЦСКА – «Урал», банили на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса – он распивал спиртное с представителями «Сочи» перед матчем со «Спартаком».

• Максим Матюнин пожизненно лишился права судить матчи из-за участия в договорной игре 1/32 Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0) 22 августа 2018 года.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков