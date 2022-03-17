Судейская комиссия РФС признала, что пенальти в ворота «Спартака» – ошибка. Зарема злится и предлагает купить ВАР очки

Два гола «Краснодару» отменены правильно.

«Спартак» злился из-за судейства в матче с «Краснодаром» (1:2): арбитр Евгений Кукуляк отменил два гола красно-белых и назначил пенальти за сомнительный фол Мартинса против Сперцяна.

После матча решения Кукуляка прокомментировали Джикия («Двойные стандарты какие-то»), спортивный директор Лука Каттани, Зарема («Судить грамотно в России так и не научились») и ветераны клуба. «Спартак» подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию РФС.

ЭКС решила: голы отменены правильно, пенальти не было

В четверг прошло собрание ЭСК РФС, на котором проанализировали спорные моменты. Вот к каким выводам пришли эксперты.

👌 Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара», зафиксировав положение «вне игры» после проверки ВАР на 11-й минуте

Мотивировка: часть тела Шамара Николсона (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнером по команде, делающего ему передачу, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды Евгений Чернов (здесь – плечо игрока, так как вытянутая в сторону ворот рука не учитывается при определении вне игры).

Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно.

👌 Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара» после проверки ВАР на 56-й минуте

Мотивировка: в развитии атаки Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает, решение об отмене корректно.

👎 Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте

Мотивировка: игрок обороняющейся команды Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок Эдуард Сперцян, который пытался ударить по воротам, коснулся ноги соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил со стороны игрока «Спартак» не было, и судье следовало продолжить игру.

Позже стало известно, что три члена комиссии посчитали решение назначить пенальти ошибочным, еще двое – правильным.

Важно: ЭСК не разбирал момент с назначением штрафного, после которого «Краснодар» открыл счет. Комиссия рассматривает только ключевые спорные эпизоды – пенальти, отмены голов, красная карточка, плюс, в отличие от ВАР, здесь оценивают вторые желтые карточки. А вот штрафные и первые предупреждения – не в юрисдикции ЭСК.

Как отреагировали в «Спартаке»

За всех высказалась Зарема Салихова:

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!»

Пока что «Спартак» в ожидании новой серии беспредела готовит выдающуюся коллаборацию с Леонидом Слуцким. Ждем.