«ЭСК уехал, этот уехал». Судейство в РПЛ на удаленке: Хачатурянц и Перейра не в России, ушли иностранные эксперты

Леонид Слуцкий после поражения от «Ростова» выдал пламенный монолог из-за работы арбитра Виталия Мешкова. Полностью можно прочитать здесь, а вот интересный отрывок:

«Судейство... Я понимаю, что, #####, у нас ЭСК нет, и руководителя судейского комитета. Это безобразие просто, что творит Мешков. Как можно назначать, всем прекрасно известно – он в том году руки не подал, сегодня выходит и убивает команду.

Мешков – это вообще просто пародия на судью, человек, которого просто нельзя подпускать. Тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и все остальное. И вот выходят такие короли: «О, классно, ЭСК уехал, этот уехал, а я буду сейчас творить что хочу ».

В структуре российского судейства в последнее время и правда много неразберихи.

Для контекста: ЭСК РФС – экспертно-судейская комиссия, там рассматривают ключевые спорные моменты и выносят решения, ошибся судья или нет (от этого зависит рейтинг судьи).

• На прошлой неделе три иностранных эксперта приостановили свое членство. Это Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. «Мы надеемся, что это приостановление является временным, в зависимости от ситуации на Украине», – говорится в их совместном заявлении.

Де Блекере и Штарк привлекли в июне 2020-го. Бельгиец Де Блекере работал на ЧМ-2006, Евро-2008, ЧМ-2010. В 2012-м его включили в топ-10 лучших арбитров мира XXI века по версии IFFHS. Немец Штарк тоже работал на ЛЧ, ЛЕ, а также на ЧМ-2010 и Евро-2012. «Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе ЭСК», – говорил председатель комиссии Ашот Хачатурянц.

В марте 2021-го к ним присоединился ирландец Снодди, который работал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а также занимал должности в УЕФА и ФИФА.

О пользе иностранцев в ЭСК ранее высказывался тот же Слуцкий: «В экспертно-судейском комитете семь человек. Раньше там было четыре россиянина и три иностранца. В прошлом году мы все время подавали запрос на очевидные для нас решения. И все время со счетом 4:3 выносилось решение в пользу арбитра. Мы посмотрели протоколы, оказалось, что все время в пользу арбитра голосовали эти четыре россиянина.

Хачатурянц же грамотно поменял состав – убрал двух россиян и добавил двух иностранцев. Сразу ситуация поменялась в другую сторону. Сначала нам приходило 4:3 в нашу пользу, а потом уже 7:0. Оставшиеся россияне поняли, что им лучше не палиться, все равно иностранцев больше. Дальше инспектор не может поддержать просто так своего судью, потому что ЭСК выдаст другую оценку. Он тоже начинает выносить объективные решения».

• Сейчас в состав ЭСК входят Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Сергей Фурса, Николай Левников и Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии). Двое из них сейчас тоже за пределами России.

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра вернулся в Португалию. Ранее сообщалось, что последний брифинг арбитров РПЛ проводил не Перейра, а руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов. При этом заместитель Перейры Йоуни Хюутия продолжает работу в Москве.

«Я уехал из Москвы по семейным причинам, – подтвердил в интервью «РБ Спорт» Перейра. – Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удаленной работы, так что с этим никаких проблем не возникнет. У нас был подобный опыт в Чехии во время пандемии коронавируса».

• Глава РПЛ и председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц хотя бы назвал сроки возвращения.

«Я нахожусь не в России по личным обстоятельствам, – говорит в интервью «Спорт-Экспрессу» Хачатурянц. – При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами. Мой прилет в Москву запланирован на 20 марта».

Телеграм-канал Baza на прошлой неделе сообщал, что Хачатурянц сперва уехал в Великобританию, но сейчас уже находится не в Лондоне.

Интересно, что обычно Слуцкий нахваливает Хачатурянца. Хотя в последнем спиче он вряд ли имел в виду его («этот» – скорее про Перейру). Вот несколько более ранних отзывов Слуцкого:

Декабрь 2021: «Проблему судейства сейчас активно решают. Я назвал Хачатурянца человеком года в российском футболе. Он ломает систему, а это самое сложное».

Июнь 2021: «То, что сейчас делает Ашот Хачатурянц в нашем футболе – это резко повысит качество судейства, и на следующий год мы увидим плоды этой работы. Я бы смело прорыв года в российском футболе отдавал бы председателю судейского комитета Ашоту Хачатурянцу, который просто меняет систему. Огромная ему за это благодарность от большинства клубов и тренеров РПЛ».

Апрель 2021: «Ашот Рафаилович Хачатурянц – это реальный человек, который пытается улучшить наш футбол, в частности, судейство. Я, наверно, один из немногих, кто уже на протяжении года просто бью во все колокола по поводу того, какое у нас судейство».

• Похоже, удаленка все же не слишком эффективно сказывается на работе. У Слуцкого известный конфликт с Мешковым (в прошлом году, по словам тренера, судья демонстративно не пожал ему руку). Однако арбитра все равно назначили на матч «Рубина».

«Мы делим матчи на три группы: команды, которые борются за чемпионство; команды, которые борются за попадание в зону еврокубков; команды, которые потенциально борются за право остаться в лиге. Каждый из матчей этих команд имеет разные характеристики. Наша идея заключается в том, чтобы назначать максимально подходящих арбитров под каждый конкретный матч, – объяснял принцип работы Перейра.

Однако в минувшем туре на игру «Зенита» с «Крыльями» (1:1) назначили 29-летнего Антона Фролова, для которого это была третья игра в РПЛ и первая – с ВАР. При этом опытный Сергей Карасев работал на матче «Урал» – «Ахмат». «Зенит» в итоге обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти на девятой минуте (падение Юри Алберто).

«Хачатурянц уехал из России. Прибавим еще сбежавшего Перейру. Это дает возможность судьям устроить футбольное гуляй-поле», – приводит слова бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко «Спорт День за Днем».

При этом он же добавил: «Зениту» не стоит жаловаться на неназначенный пенальти, он должен побеждать «Крылья Советов» за счет игры. Нормально ли, что на матч «Зенита» поставили такого неопытного судью? Мне кажется, что ничего страшного. Пусть лучше новые молодые арбитры ошибаются, чем профессионалы исполняют свои штучки».

Фото: rubin-kazan.ru; rfs.ru; kc-camapa.ru; РИА Новости/; РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com