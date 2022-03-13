«Сочи» заработал пенальти спустя 1,5 минуты после фола. Все по правилам

Бывает и такое.

«Химки» и «Сочи» скатали по нулям, матч закончился жутким падением вратаря Дениса Адамова, но в матче был еще один любопытный эпизод.

В середине второго тайма мяч очевидно попал в руку защитнику «Химок» Кириллу Боженову, но команды продолжили играть. «Химки» провели атаку, заглохшую аж у правого углового флажка «Сочи», гости побежали вперед в ответ, даже успели подготовить дальний удар – Цаллагов пробил хлестко, но Лантратов намертво поймал мяч.

Камера поймала готовящихся к выходу игроков «Химок» Магомедова и Кухарчука, как вдруг переместилась на судью – Алексей Матюнин бежал к мониторам ВАР.

Эпизод с рукой случился на 59:35, Матюнина пригласили уже после 61:00. Пауз в игре не было, так что все честно. Судья после видеопросмотра указал на точку и показал Боженову желтую.

Такие разрывы между фактическим эпизодом и принятием решения – относительная редкость в РПЛ, хотя в других чемпионатах (например, в Серии А) арбитры просто останавливают игру, если в ухо получают информацию о своей грубой ошибке. Сразу бегут к монитору.

Гола c пенальти не было – спас мастер Лантратов

«Химки» не стали унывать, ведь у них в воротах – король отражения пенальти. 26-летний Илья Лантратов справился с ударом Артура Юсупова и на этот раз.

В прошлом туре Лантратов не дал забить с 11 метров хавбеку «Локо» Рифату Жемалетдинову. Всего в этом сезоне Илья взял 4 из 9 пенальти в матчах РПЛ – больше, чем любой другой голкипер в лиге. Вот как Лантратов тащит пенальти в этом сезоне:

❌ Виктор Классон (2-й тур) ❌ Гжегож Крыховяк (16-й тур) ❌ Рифат Жемалетдинов (20-й тур) ❌ Артур Юсупов (21-й тур)

С момента начала сбора статистики лишь Александру Беленову из «Уфы» удавалось отбить 4 пенальти за сезон. Это произошло в сезоне-2016/17.

Такую статистику Лантратова можно объяснить подготовкой. «Я люблю пенальти, – объяснял он в интервью клубному сайту. – Как говорил Яшин, незабитый пенальти – это ошибка полевого игрока. На бьющего всегда оказывается большое давление. В основном вратари прыгают наугад, но я анализирую пенальтистов соперника. Все просто – открываешь MyScore, смотришь последних исполнителей и куда они били. Но смотрю только этот сезон – не хочу забивать голову лишней информацией, которая только отвлекает».

Практически сразу после отражения пенальти «Химки» забили сами: Ламкель Зе реализовал выход один на один. Правда, тут уже не засчитали гол из-за положения вне игры у нападающего.