Замкнул прострел Бейла в первом же матче за «Крылья».

За зиму «Крылья Советов» лишились нескольких важнейших игроков, но были трансферы и на вход: в том числе взяли в аренду форварда Ивана Игнатьева из «Рубина». Форварда, у которого скандалов за последние годы больше, чем голов.

И да, Игнатьев забил в первом же матче за новую команду. Это правда событие!

Кстати, все три мяча в «Рубине» Игнатьев забил с пенальти. Получается, голов с игры не было с осени 2019-го.

Напоминаем, Игнатьев – нападающий.

Смотрим исторический гол: проткнул в ближний на опережение

Иван вышел на замену на 71-й минуте, когда «Крылья» проигрывали «Арсеналу» 1:2 – на голы Кангвы и Деспотовича с пенальти ответили точным ударом Сарвели.

Через 10 минут после выхода на замену Игнатьев замкнул прострел правого защитника Гленна Бейла – опередил всех соперников и проткнул мяч в ближний угол.

Полюбуйтесь.

Сразу несколько тренеров верят в Игнатьева, несмотря на скандалы

В «Рубине» у Ивана действительно не шло. Бонусом к плохой результативности шли скандалы: то фото с пивом из отпуска, то видео, где футболиста выводят из бара.

В Игнатьева до сих пор верят. Например, Мурад Мусаев сказал, что нападающему просто надо уйти в спорт с головой – и это перезапустит карьеру. Про боевой настрой Ивана говорил и главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин:

«Он точно очень талантливый футболист, имеющий качества, которые нам интересны: быстр, открывается за спину. Он очень хорошо работает, настраивается реабилитировать свою карьеру. Наша задача в том, чтобы быть полезными ему, а он был полезен нам.

Он точно настроен. По работе никаких вопросов нет, и, насколько я знаю, в «Рубине» по отношению к тренировкам, ответственности, тоже вопросов не было».

Пока что «Крылья» взяли Игнатьева в аренду. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что ради этого нападающий пошел на понижение зарплаты, а в конце сезона самарский клуб может выкупить Ивана за сумму около 2,5 млн евро.

Фото: kc-camapa.ru