Бодрый Кубок России: Дивеев выбил «Сочи», «Спартак» положил шесть «Кубани», снова забил Смолов

Основные сюжеты.

В среду прошла первая часть матчей 1/8 финала Кубка России. Пересказываем главное.

«Динамо» проехалось по «Нижнему» (3:0)

• «Динамо» не останавливается: в последних семи матчах команда Шварца шесть раз победила и однажды сыграла в ничью. Последнее поражение было аж 29 октября – 1:4 от «Зенита» в РПЛ.

• Уже вторым голом после возвращения отметился Федор Смолов. На этот раз он сам заработал и реализовал пенальти.

«Алания» опять остановила команду из РПЛ (1:0)

• «Алания» снова порадовала: команда Гогниева обыграла тульский «Арсенал» (1:0) благодаря единственному голу Владимира Хубулова.

• На предыдущей стадии выбили «Уфу» со счетом 2:0.

• В ФНЛ «Алания» идет на четвертом месте – до «Факела» со второго места шесть очков.

ЦСКА прошел «Сочи» благодаря дублю Дивеева (2:1)

• Команда Березуцкого выиграла четвертый матч подряд (2:1) и, кажется, не собирается останавливаться. На подходе «Нижний», за ним – «Локо» и «Рубин».

• Но не обошлось без потерь: в середине первого тайма пришлось поменять Антона Заболотного, серьезность травмы пока неизвестна.

• Пришлось включаться Игорю Дивееву: на счету защитника дубль и новая связка с Юсуфом Языджи.

«Спартак» повеселился с «Кубанью» (6:1)

• После поражения ЦСКА вокруг тренера «Спартака» Паоло Ваноли стало нервно, но с «Кубанью» проблем не возникло – 6:1.

• Сначала включился Квинси Промес: оформил дубль в первые 17 минут.

• Потом Квинси успокоился, а вместо него разбушевался новичок Шамар Николсон: хет-трик и заслуженная награда лучшего игрока матча. И это в первой же игре в старте.

Четверг будет насыщенным: «Зенит» – «КАМАЗ», «Локомотив» – «Енисей», «Рубин» – «Ротор», «Балтика» – «Чайка».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; ПФК ЦСКА; ФК «Динамо»