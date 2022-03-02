Бодрый Кубок России: Дивеев выбил «Сочи», «Спартак» положил шесть «Кубани», снова забил Смолов

Основные сюжеты.
В среду прошла первая часть матчей 1/8 финала Кубка России. Пересказываем главное.
«Динамо» проехалось по «Нижнему» (3:0)
• «Динамо» не останавливается: в последних семи матчах команда Шварца шесть раз победила и однажды сыграла в ничью. Последнее поражение было аж 29 октября – 1:4 от «Зенита» в РПЛ.
• Уже вторым голом после возвращения отметился Федор Смолов. На этот раз он сам заработал и реализовал пенальти.
«Алания» опять остановила команду из РПЛ (1:0)
• «Алания» снова порадовала: команда Гогниева обыграла тульский «Арсенал» (1:0) благодаря единственному голу Владимира Хубулова.
• На предыдущей стадии выбили «Уфу» со счетом 2:0.
• В ФНЛ «Алания» идет на четвертом месте – до «Факела» со второго места шесть очков.
ЦСКА прошел «Сочи» благодаря дублю Дивеева (2:1)
• Команда Березуцкого выиграла четвертый матч подряд (2:1) и, кажется, не собирается останавливаться. На подходе «Нижний», за ним – «Локо» и «Рубин».
• Но не обошлось без потерь: в середине первого тайма пришлось поменять Антона Заболотного, серьезность травмы пока неизвестна.
• Пришлось включаться Игорю Дивееву: на счету защитника дубль и новая связка с Юсуфом Языджи.
«Спартак» повеселился с «Кубанью» (6:1)
• После поражения ЦСКА вокруг тренера «Спартака» Паоло Ваноли стало нервно, но с «Кубанью» проблем не возникло – 6:1.
• Сначала включился Квинси Промес: оформил дубль в первые 17 минут.
• Потом Квинси успокоился, а вместо него разбушевался новичок Шамар Николсон: хет-трик и заслуженная награда лучшего игрока матча. И это в первой же игре в старте.
Четверг будет насыщенным: «Зенит» – «КАМАЗ», «Локомотив» – «Енисей», «Рубин» – «Ротор», «Балтика» – «Чайка».
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; ПФК ЦСКА; ФК «Динамо»
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