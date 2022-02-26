Кузен Лукаку, белорус с баном за договорняк и камерунец, который игнорировал тренировки. Эти иностранцы поехали не в топ-6 РПЛ

В прошедшее трансферное окно РПЛ пополнили 30 новых иностранцев – самый высокий показатель за 9 лет (речь только о зимних переходах) . Причем далеко не все из них выбирали Москву, Санкт-Петербург или даже Краснодар, многие интересные легионеры приехали в регионы.

Давайте знакомиться.

«Нижний Новгород» – Ларс Ларсен (Норвегия), Милсон (Ангола)

Команда Александра Кержакова неплохо укрепилась зимой.

• За 400 тысяч евро нижегородцы подписали 23-летнего хавбека Ларса Ларсена, который заключил контракт до 2025 года. У игрока 58 матчей и 8 голов за норвежский «Мьондален», есть опыт выступлений за молодежные сборные. В Норвегии Ларсена использовали на самых разных позициях, но чаще всего правым вингером.

Остальные легионеры пришли свободными агентами.

• 22-летний Милсон подписал контракт по схеме 2+1. Анголец начинал карьеру в Португалии, прошлый сезон провел в «Маритиму». Правда, результативность для атакующего игрока настораживающая – 1+1 в 21 матче прошлого сезона.

• Бонус: 31-летний Сильвестр Игбоун, который в январе расторг контракт с «Динамо», подписали до конца сезона. У форварда четыре гола за три сезона в московском клубе.

«Ростов» – Магнус Кнудсен (Норвегия), Александр Селява (Беларусь)

• Да, в «Ростове» еще один скандинав. В 2020-м 20-летний Кнудсен помогал «Лиллестрему» возвращаться в элиту норвежского футбола, а сейчас переехал на юг России за миллион евро. Магнус играет в центре поля, но может подниматься ближе к атаке и даже на позицию вингера.

У Кнудсена 7 матчей за молодежную и юношеские сборные Норвегии. В клубе тоже видят потенциал – контракт с хавбеком молодежной сборной Норвегии подписан на 4,5 года.

• В опорную зону «Ростов» взял белоруса Селяву из минского «Динамо», который не будет считаться легионером. 29-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с возможностью продления.

Сейчас Александру 29, но его карьера могла завершиться намного раньше. Селява дебютировал за БАТЭ в 16 лет 147 дней, став самым молодым дебютантом в истории борисовчан. Однако этот кубковый матч так и остался для него единственным в составе БАТЭ. В начале 2009-го с ним расторгли контракт, выявив проблемы с сердцем. Футболист приостановил карьеру на полтора года, лечился, после чего начал все заново – с минорных лиг Беларуси.

А в 2020-м даже дебютировал в сборной и теперь добрался до РПЛ.

«Уфа» – Тиагу Родригеш (Португалия), Боли Болинголи (Бельгия), Дилан Ортис (Колумбия), Антон Чичкан (Беларусь)

В «Уфе» пак неожиданных трансферов.

• 26-летний защитник Болинголи арендован у «Селтика», 21-летний нападающий Ортис – у сербского «Пролетера». Кстати, Боли приходится кузеном Ромелу и Жордану Лукаку. В 2015-м он помог «Брюгге» выиграть Кубок Бельгии, а в 2016-м – чемпионат. В «Селтике» бельгиец не закрепился, прошлый сезон провел в аренде в «Истанбуле».

Двое других новичков пришли свободными агентами.

• 30-летний Родригеш – воспитанник «Гимарайнша», но с 2017-го играет за границей (софийский ЦСКА, саудовский «Аль-Хазем). В «Уфу» португалец заехал до конца сезона с возможностью продления.

• 26-летний вратарь Чичкан играл за БАТЭ с 2014 года. Провел 76 матчей, в которых пропустил 77 голов (26 сухих игр). В 2020-м кипер дебютировал в сборной Беларуси.

«Сочи» – Ванья Дркушич (Словения)

22-летний центральный защитник прибыл из словенского «Браво» (прямо сейчас четвертая команда чемпионата), условия трансфера не сообщались. Ванья – воспитанник «Херенвена», играл за молодежку голландского клуба, но за основу так и не дебютировал.

После Нидерландов Дркушич перебрался в итальянский «Ренде», однако и в Серии С не дождался шанса – провел лишь один матч в Кубке. В январе 2020-го защитник вернулся в Словению и наконец-то закрепился во взрослом футболе. За год в «Браво» Дркушич сыграл 71 матч, забил четыре гола. Впереди новая попытка пошуметь за пределами Словении.

«Крылья Советов» – Фернандо Костанза (Италия)

Самарцы тоже усилились защитниками.

• Из молдавского «Шерифа» за 800 тысяч евро перебрался 23-летний Фернандо Костанза – воспитанник бразильских «Ботафого» и «Флуминенсе», который в 19 уехал в «Лилль», но до первой команды не добрался. После этого Фернандо вернулся в Бразилию, где заиграл за основу «Ботафаго».

Однако пока его главные успехи связаны с «Шерифом» – чемпионство и нынешний евросезон, по ходу которого бразилец отыграл по 90 минут против «Реала» и «Интера». С «Крыльями» Констанза подписал контракт на 3,5 года. Интересно, что в РПЛ он заявлен по итальянскому паспорту (у игрока двойное гражданство).

• Барача уже знаком по выступлениям за «Сочи», самарцы взяли хорвата в аренду с правом выкупа. В этом сезоне РПЛ 27-летний Матео провел 10 матчей.

«Урал» – Лука Цулукидзе (Грузия)

Екатеринбуржцы заявили 18-летнего полузащитника Луку Цулукидзе. Числился в грузинском «Сабуртало» и забил три гола в шести матчах за юношескую сборную Грузии. Больше никак не выделялся.

«Химки» – Неманя Главчич (Сербия), Дидье Ламкель Зе (Камерун), Бруно Виана (Бразилия), Захар Волков (Беларусь), Николас Анван (Нигерия)

Люди, которые приехали спасать «Химки».

• За 25-летнего воспитанника «Партизана» Главчича заплатили чуть больше 100 тысяч евро, он с 2019 года играл в хорватском «Славене». Контракт на 2,5 года.

• Больше вопросов вызывает аренда Ламкеля Зе, который славится своеобразным характером. Зе принадлежит «Антверпену», но последние полгода провел в аренде у словацкого ДАКа. Несмотря на неплохую статистику в Бельгии (8+4 в 21 матче), клуб не держит его у себя из-за проблем с дисциплиной – Зе не ходил на тренировки, требуя повышения зарплаты. В ответ клуб ссылал его в дубль, но футболист только шел дальше и провоцировал фанатов. Например, он пришел на стадион «Антверпена» в футболке «Андерлехта» и грозил надеть форму «Беерсхота», но в итоге извинился и доиграл сезон в «Антверпене».

«Он просто не пришел на тренировку, – говорил тренер Иван Леко перед матчем против «Зюлте». – До этого приходил, когда хотел. Мы все ошибаемся, все опаздываем, но нормальный человек извиняется и старается исправиться, а Ламкель Зе – нет. Я возился с ним четыре месяца. С меня хватит. Никто не смеет ставить себя выше команды».

«Химки» не испугались.

• Нигериец Анван перешел свободным агентом из «Олимп-Долгопрудного». 20-летний полузащитник хорошо знаком с российским футболом: начинал еще с академии «Тамбова», а в этом сезоне ФНЛ провел 22 матча.

• Оборону «Химки» укрепили бразильцем Вианой и белорусом Волковым, которые переехали в аренду. У обоих странные пятна в биографии.

27-летний Виана брал трофеи в Бразилии, Греции и Португалии. «Крузейро» в 2016-м продал парня в «Олимпиакос», но не поделился 20% с академией, которая воспитала игрока. Это привело к разбирательствам.

Став чемпионом Греции, Виана уехал в «Брагу». Однако в в сезоне-2020/21 потерял место в основе из-за конфликта с тренером Карлушем Карвальялом, который решил, что бразилец больше не считает себя частью коллектива.

В феврале 2021-го «Брага» бесплатно отдала Виану во «Фламенго». Еще три месяца назад защитник был в заявке на финал Кубка Либертадорес, а теперь перешел в последнюю команду РПЛ. Удивительная карьера.

• У Волкова все проще. Всю карьеру он провел в Беларуси, где в 2020-м получил двухлетнюю дисквалификацию за участие в договорняке. В сентябре 2021-го оставшуюся часть наказания отсрочили на 2 года.

В «Химках» не видят в этом проблемы. «Мы следили за ним, когда еще выступали в ФНЛ, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу, – объясняет спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов. – Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ.

Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал. Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут».

Фото: vk.com/fcnn_ru; vk.com/fcrostov; globallookpress.com/Marc Schumacher/Keystone Press Agency, Marius Becker/dpa, Marcel Van Dorst/ZUMAPRESS.com, Mutsu Kawamori/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency, Dmitry Golubovich/Global Look Press; vk.com/ufafc; vk.com/fckssamara; vk.com/fckhimki_official; fc-ural.ru