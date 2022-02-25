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Россия-2022
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Судья забрал у «Зенита» гол на 90-й минуте. Все из-за неловкого фола Ерохина – наступил на ногу соперника

Александр Ерохин Александр Ерохин
Бетис Бетис
Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Халил Мелер
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Жаль.

«Зенит» в ответном матче против «Бетиса» выглядел очень бодро. И даже забил – на 90-й минуте Чистяков вколотил мяч головой. Идеально на всех стадиях: и подбор Дугласа Сантоса, и пас Клаудиньо на Мостового, и навес Мостового, и игра защитника «Зенита» в чужой штрафной.

«Зенит» отпраздновал гол, но в это время игрок «Бетиса» лежал на газоне и держался за ногу. На это обратили внимание видеоассистенты судьи – позвали главного арбитра пересмотреть повтор. Причина: во время навеса Ерохин наступил на ногу соперника.

В моменте это даже не разглядишь. Но турецкий судья Халил Мелер сходил к экрану, пересмотрел эпизод – и отменил гол.

Еще и дал желтую Ерохину.

«Зенит» продолжил финальный штурм и был достаточно близок к голу: после углового на 95-й минуте тот же Ерохин бил с той же позиции, что и Чистяков, но мяч пошел чуть выше ворот. А так бы нас ждало дополнительное время.

Но нет, 0:0 – «Бетис» идет дальше, «Зенит» заканчивает выступление в еврокубках.

Бетис Испания – Зенит Россия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча текстовый онлайн статистика
БетисРуй Силва, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Тельо, 90), Каналес (Вильям Карвалью, 70), Родригес, Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир (Хоакин, 83), Руибаль.
ЗенитОдоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 86), Клаудиньо, Вендел, Дзюба (Сергеев, 64), Малком, Юри Алберто (Ерохин, 84).
Предупреждения:
Родригес (23), Круговой (42), Барриос (55), Ерохин (90).

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