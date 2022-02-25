Судья забрал у «Зенита» гол на 90-й минуте. Все из-за неловкого фола Ерохина – наступил на ногу соперника

Жаль.

«Зенит» в ответном матче против «Бетиса» выглядел очень бодро. И даже забил – на 90-й минуте Чистяков вколотил мяч головой. Идеально на всех стадиях: и подбор Дугласа Сантоса, и пас Клаудиньо на Мостового, и навес Мостового, и игра защитника «Зенита» в чужой штрафной.

Тот самый гол, который подарил «Зениту» надежду 🙌 Но арбитр нашел повод, чтобы его отменить. Жаль. Российский клуб достойно играл 😔 pic.twitter.com/ta4vYkEnVi — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2022

«Зенит» отпраздновал гол, но в это время игрок «Бетиса» лежал на газоне и держался за ногу. На это обратили внимание видеоассистенты судьи – позвали главного арбитра пересмотреть повтор. Причина: во время навеса Ерохин наступил на ногу соперника.

В моменте это даже не разглядишь. Но турецкий судья Халил Мелер сходил к экрану, пересмотрел эпизод – и отменил гол.

Еще и дал желтую Ерохину.

«Зенит» продолжил финальный штурм и был достаточно близок к голу: после углового на 95-й минуте тот же Ерохин бил с той же позиции, что и Чистяков, но мяч пошел чуть выше ворот. А так бы нас ждало дополнительное время.

Но нет, 0:0 – «Бетис» идет дальше, «Зенит» заканчивает выступление в еврокубках.