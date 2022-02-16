Хачатурянц сказал, что расширение РПЛ обсуждают только медиа и блогеры. Ну тогда Иванов, Газизов и Аджоев – блогеры!

А еще Хашиг и Терюшков.

В среду боссы РПЛ встретились с представителями клубов по работе с болельщиками. Говорили в основном о Fan ID – президент лиги Ашот Хачатурянц специально уточнил: расширение до 18 клубов обсуждать не будут.

По его словам, изменение количества команд в чемпионате обсуждают только журналисты и блогеры. Упс. А куда тогда девать слова представителей пяти клубов РПЛ?

Немного подробнее о словах новых блогеров. Вот что они говорили.

• Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов: «Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд – это минимум».

• Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг: «Да, клуб поддерживает расширение Премьер-лиги до 18 команд».

• Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев: «Арсенал» поддерживает инициативу расширить Премьер-лигу до 18 команд. Естественно, это станет плюсом для российского футбола».

• Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков: «Если вы спросите мое личное мнение, это пошло бы на пользу российскому футболу. Чем больше команд-участников, тем зрелищнее и интереснее будет. Задача любого первенства – формирование сборных, в том числе олимпийской».

• Президент «Урала» Григорий Иванов: «Расширение лиги даст толчок нашему футболу, тренеры будут смелее доверять молодым. Я всегда выступал за 18 команд в лиге, мы это уже не раз обсуждали. 16 клубов на такую большую страну – это мало».

• Интересно, что в январе 2020-го на общем собрании РПЛ клубы проголосовали за расширение – через полгода исполком РФС не принял реформу.

А пока ждем дисс на Москву от Хашига и новый фит Иванова со Шмелем.