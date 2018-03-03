«Спартак» – чемпион по голевым моментам. Но это не всегда помогает

Исследование об атаках в чемпионате России. Больше всех запарывает Азмун.

Для начала: что такое явный голевой момент?

Продвинутая статистика каждый сезон становится интереснее и точнее, но оценка моментов до сих пор остается одним из самых субъективных и не всегда точных показателей. Сегодня в открытом доступе есть только данные компании Opta, которая присваивает некоторым ударам маркер «явный голевой момент» (Big Chance).

Что такое «явный голевой момент», Opta объяснила еще в 2013 году: ситуация, в которой игрок должен забить гол. Чаще всего это либо выход один на один, либо удар с близкой дистанции.

Почему этот показатель не совсем объективен? Маркеры раздают операторы Opta, которые, во-первых, не всегда последовательны, а во-вторых, иногда забивают на работу. Например, в сезоне-2017/18 операторы не посчитали явным голевым моментом пенальти Эрика Бикфалви в матче «Уфа» – «Урал» (в наших подсчетах он учтен как Big Chance).

Прошлым летом голландец Нильс Маккей раскритиковал Big Chances от Opta – по его словам, постановка маркера зависит в том числе от исхода момента. Opta может оценить как Big Chance удар, ставший голевым, но не дать такую оценку схожему удару, который голом не завершился.

Сами явные голевые моменты тоже могут быть разными. Различия между комбинацией, после которой игрок выведен на пустые ворота, и глупым пенальти в эпизоде, который вряд ли мог завершиться голом, понятны всем. Но и удар в пустые ворота после прострела и удар с такого пенальти – это явные голевые моменты.

Минусы оценки моментов от Opta очевидны, но ничего лучше статистические компании пока не предложили.

Какая команда РФПЛ создала больше всех моментов?

Ключевые выводы:

«Спартак» и «Зенит» – два явных лидера сезона-2017/18.

«Краснодар» и «Анжи» – лучшие по реализации явных голевых моментов среди команд, создавших больше 20 Big Chances.

Хуже всех явные голевые моменты реализуют «Амкар» и «Ахмат», но грозненцы выделяются по количеству шансов. Во многом из-за неудачных действий в финальной стадии атаки грозненцы завершили первую часть сезона только седьмыми.

А кто больше всех допускает?

Ключевые выводы:

СКА уже ничего не спасет – в мае хабаровчане справедливо отправятся в ФНЛ.

Очень много для команды из первой половины таблицы допускает «Урал». Тарханова спасает ужасная реализация соперников (36,4%).

Мало из явных ситуаций забивают и «Локомотиву» (35,3%), но команда Семина нечасто допускает Big Chance.

Как и в чемпионский год, «Спартак» плохо действует у своих ворот, но в этом сезоне команде Карреры еще и не слишком везет.

«Спартак» и «Зенит» много создают. Промес и Кокорин?

Почти.

Реализация Кокорина снизилась в конце осени. В матчах с «Рубином» (0:0), «Уралом» (2:1) и «Ахматом» (0:0) у форварда было 5 явных голевых моментов, но он не реализовал ни один. На старте сезона все было иначе: из 5 первых Big Chance Александр реализовал 4.

Зимой главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович говорил о низкой реализации моментов у Луки Джорджевича: «Если бы он забил 70% своих моментов, то сейчас был бы лучшим бомбардиром чемпионата». Понятно, что у черногорца было много шансов, которые Opta не маркировала, но с голами после Big Chance у Джорджевича все не так плохо, как говорит тренер.

Смолов реализовал почти 78% явных моментов. Он лучший?

Нет. Всего лишь третий среди тех, у кого было не меньше 5 явных голевых моментов.

Евгений Марков – открытие сезона-2017/18. Алексей Миранчук – один из главных рестартов года. Хороший процент Бибраса Натхо – единственный статистический обман этого топа. 4 из 5 Big Chance полузащитника ЦСКА – пенальти. 2 из них Натхо не реализовал.

Кто запарывает чаще всех?

Форвард «Рубина» Сердар Азмун реализовал всего 1 явный голевой момент из 8 – просто катастрофа.

«У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. Он приехал в «Рубин» звездой, после хорошего сезона, ему это все вскружило голову. Я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: «У тебя моментов будет море, но ты не забьешь». Он ведь проверил судьбу в «Ростове», где у него было два-три момента и он забивал, была сумасшедшая реализация», – объяснял в декабре Курбан Бердыев. Аргументация тренера «Рубина» не бесспорна, но в сравнении сезонов он прав. В сезоне-2015/16 Сердар реализовал 53,8% явных моментов (7 из 13), в чемпионате-2016/17 – 33,3% (2 из 6).

Среди худших реализующих – два игрока «Ахмата». 4 гола при 15 явных моментах у Лео Жаба и Митришева – столько же не забили все остальные игроки грозненцев (11 нереализованных Big Chance).

Как создание и реализация явных моментов коррелируют с результатом игры?

В среднем у каждой команды РФПЛ счет по явным моментам и итоговый результат совпали в 3,75 матча из 20. Наибольшее совпадение – у «Урала» и «Ростова» (по 7 результатов). У ЦСКА чаще всех в лиге совпадает исход (16).

Очевидно, что количество Big Chance не всегда отражает характер игры. Команда может играть по счету – тогда возможности для создания явных моментов уменьшаются. Два самых диких матча сезона, исходя из созданных явных моментов – «Ахмат» – «Урал» (0:2 при 7:2 по Big Chance) и «Рубин» – «Анжи» (6:0 при 0:0 по моментам).

Рекорд по созданным явным моментам за матч – 7. Столько набили «Ахмат» (против «Урала»), «Спартак» (против ЦСКА) и «Зенит» (против «Уфы»). Команды Карреры и Манчини свои матчи выиграли, но забили не так много (обе игры – по 3:0).

Чаще всего при победе по явным моментам проигрывал «Ахмат» (3 матча). «Урал», «Арсенал» и «Рубин» выиграли по 2 игры, в которых создали меньше Big Chances, чем соперники.

Фото: spartak.com