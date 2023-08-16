7 комментариев

Красно-чёрный — хит сезона
Блог
Трибуна

Год Черчесова в Перми: обыграл «Спартак», конфликтовал со звездами, Пеев много забивал

Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Георги Пеев Георги Пеев
Амкар Амкар
Дмитрий Белоруков Дмитрий Белоруков
Иван Черенчиков Иван Черенчиков
Сергей Нарубин Сергей Нарубин
Захари Сираков Захари Сираков
Константин Парамонов Константин Парамонов
Валерий Карпин Валерий Карпин
Спартак Спартак
Никита Бурмистров Никита Бурмистров
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
Миодраг Божович Миодраг Божович
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вы в официальном блоге футбольного клуба «Амкар Пермь». В 2018-м не стало того самого «Амкара», который 15 лет отыграл в Премьер-лиге, выходил в Лигу Европы и не мог играть без болгар.

В 2021-м появилась новая команда под брендом «Амкар Пермь» – и начала свою историю со Второй лиги. В этом блоге – хроника становления клуба: разборы матчей, исторические материалы и кейсы продвижения команды.

Лето 2023-го: Станислава Черчесова уволили из «Ференцвароша», после этого его сватают то в РПЛ, то в Саудовскую Аравию. Совсем скоро наверняка узнаем его новое место работы.

Лето 2013-го: ровно 10 лет назад, перед стартом сезона-2013/14, Черчесов возглавил пермский «Амкар». В итоге тот сезон станет одним из самых успешных в истории «Амкара» в элите российского футбола. Пусть и не по итоговому результату, но по игре – однозначно.

В подробностях вспоминаем важнейшие события 10-летней давности: игру «Амкара», роль Станислава Саламовича и проблемы команды. Хотя постойте: проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона.

Приход Черчесова

Почти два года до назначения в «Амкар» Черчесов работал с грозненской командой, которая тогда еще называлась «Тереком», а не «Ахматом». Осенью 2012 года «Терек» Черчесова даже недолго занимал первое место в таблице, а по итогам сезона-2012/13 стал восьмым. Это было наивысшее достижение грозненцев в РПЛ на тот момент (выше потом только пятое место в сезонах-2016/17 и 2022/23).

«Амкаром» в сезоне-2012/13 руководил легендарный капитан клуба начала нулевых Рустем Хузин. Интересно, что спустя почти 10 лет – в июне 2021-го – Рустем Хузин возглавит «Амкар Пермь» и будет тренировать команду до апреля 2023-го. При Хузине «Амкар» образца-2012/13 занял 12-е место в РПЛ. Отрыв от зоны вылета был приличный – девять очков. Но от стыковых матчей команду спасли лишь дополнительные показатели, по которым «Амкар» опередил «Крылья Советов» и «Ростов».

В итоге годичный контракт с Хузиным руководство решило не продлевать: «Главному тренеру не хватило опыта. С некоторыми из футболистов он вместе играл и не был столь жестким, каким нужно было. Вместе с тем хочу сказать, что Хузин вполне нормальный тренер и особых претензий у нас к нему не было. Но нам повезло, что мы на этот раз остались в Премьер-Лиге, а во второй раз, опасаюсь, везти уже не будет», – рассказал тогда «Спорт-Экспрессу» президент «Амкара» Геннадий Шилов.

Уже через неделю после слов Шилова «Амкар» объявил о назначении Черчесова главным тренером. Он подписал контракт на два года.

Президент «Амкара» Геннадий Шилов и новый главный тренер Станислав Черчесов

«Я на месте стоять не привык и не хочу. Быть лучше, чем в том году, мы должны. А насколько – это зависит не только от футболистов и тренерского штаба. Вот, видите, как оказалось, не такой уж я и страшный», – сказал Черчесов на предсезонной пресс-конференции.

Два пенальти – два гола

Начало сезона – 16 июля 2013 года: «Амкар» принимает «Томь». Первый матч Черчесова стартовал с двух реализованных пенальти от Георги Пеева – сразу на 2-й и 10-й минутах игры. Больше голов в том матче не было.

Вспомним состав: в воротах – незаменимый многие годы Сергей Нарубин, в защите – действующие тренеры команд Второй лиги – Иван Черенчиков («Амкар Пермь») и Дмитрий Белоруков («Динамо Санкт-Петербург»), а также начавший тренерскую карьеру в родной Болгарии Захари Сираков. Зимой 2023 года закончил и четвертый защитник той оборонительной линии – болгарин Петар Занев, перешедший летом 2013-го в «Амкар» вместе с Черчесовым. 

В центре поля – Константин Васильев и завершивший карьеру после чемпионства с «Локомотивом» Александр Коломейцев, в атаке – Никита Бурмистров, все еще бегающий в РПЛ за «Сочи». А также болгары – Георги Пеев и Благой Георгиев. На острие – тяжелый форвард Мартин Якубко, которого любезно «подарил» команде Миодраг Божович еще с позапрошлого сезона.

А на скамейке – Игорь Пикущак, действующий защитник «Ахмата» Андрей Семенов, Максим Канунников, Артур Рябокобыленко и арендованный у «Спартака» Дмитрий Каюмов.

Капитан «Амкара» тех лет – страшный сон Артема Дзюбы – Дмитрий Белоруков. Сейчас – главный тренер питерского «Динамо» во Второй лиге

Как изменился состав

Для наглядности сравним этот состав с футболистами, которые вышли в основе последнего матча сезона-2012/13 при Рустеме Хузине против питерского «Зенита» (0:0). Против «Томи» Черчесов выпустил состав по такой же схеме 4-2-3-1, однако опустил ближе к центру Коломейцева и перевел Георгиева на позицию атакующего полузащитника. На место первого номера команды вернулся Сергей Нарубин.

В дальнейшем «Амкар» Черчесова периодически перестраивался на схему 4-1-4-1, как это случилось в следующем матче Премьер-лиги против «Терека». В опорной зоне в старте остался лишь эстонец Константин Васильев. Позже завсегдатаем этой позиции в «Амкаре» станет пришедший в команду при Черчесове поляк Януш Гол. В атаке Черчесов продолжил доверять незаменимому габаритному словаку Якубко.

Черчесов и Януш Гол на сборах

Легенды – в дубле

Начало работы Черчесова, как это уже случалось несколько лет тому назад в «Спартаке», обернулся скандалом и в «Амкаре». После его прихода за команду больше не выступали экс-капитан и защитник Алексей Попов и форвард Сергей Волков. Подобное в 2008 году произошло со звездами «черчесовского» «Спартака» – Егором Титовым и Максимом Калиниченко.

Но перед матчем четвертого тура с «Крыльями Советов» (0:0) из расположения «Амкара» были отстранены и еще два авторитета – болгары Георги Пеев и Захари Сираков. Как это вообще возможно?

«Пеев убедил меня в нашем с ним разговоре, что я не считаю его за футболиста и ему не доверяю. Выводы делайте сами. Я ему сказал: «Спасибо, ты меня убедил». Поэтому его и Сиракова в команде не будет», — сказал тогда Черчесов, комментируя это.

В итоге болгары пропустили лишь один матч – и вернулись в состав уже к следующему туру.

Пеев и Черчесов уже обнимаются

Несколько лет спустя Пеев в интервью подтвердил, что у Черчесова есть тенденция избавляться от лидеров в новой команде:

«Как-то он неправильно понял меня, хотя претензий по тренировкам не имел. У него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в «Спартаке». В «Амкаре» он хотел поступить так со мной и с Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел, чтобы «Амкар» прогрессировал, и под руководством Черчесова мы играли в футбол, а не просто били на авось. Я хотел с ним работать. Увы, на одной из тренировок мы с Захари Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами. Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу», – сказал Георги Пеев.

Первое уральское дерби в РПЛ

10 лет назад в Российскую премьер-лигу вышел географический соперник «Амкара» – «Урал». Долгожданное уральское дерби! До этого команды встречались в 2008 году в Кубке («Амкар» тогда дошел до финала турнира), а в начале нулевых рубились в Первой лиге.

Первая встреча «Амкара» против «шмелей» в истории РФПЛ выпала на 17 августа 2013-го в Екатеринбурге. Многообещающий по накалу матч завершился нулями. А вот ответная встреча стала разочарованием для всех, кто собрался тогда на «Звезде». 18 апреля 2014 пермяки проиграли 0:2, по голу оформили Эдгар Манучарян и Владимир Хозин.

Действующий главный тренер ФК «Амкар Пермь» – Иван Черенчиков – капитанит в матче против «Урала»

Историческая победа над «Спартаком»

26 августа 2013 года «Амкар» в шестом туре Премьер-лиги обыграл дома «Спартак» Валерия Карпина. Это была первая за 15 лет домашняя победа над «Спартаком» – со времен победы в Кубке России в 1998-м (1:0).

Автор текста был на той игре и отстоял 15-минутную очередь на 13-й сектор стадиона «Звезда», пропустив первый гол «Амкара».

Казалось, что «Спартак» будет явным фаворитом матча, но у экс-наставника красно-белых Черчесова был сюрприз для Валерия Карпина. В первом тайме — изящная болгарская комбинация Пеева и Сиракова, удар без шансов для Сергея Песьякова – 1:0.

В самом начале второго тайма Павел Яковлев сранивает счет (хотя на самом деле того гол «сделал» Юра Мовсесян). На 67-й минуте Махач Гаджиев (помните такого?) после жесткой стычки скидывает мяч на Мартина Якубко, и окрыленный форвард хладнокровно реализует свой момент – 2:1. «Звезда» взрывается от радости, «Амкар» удерживает победный результат, Пермь ликует. 

Вот вам факт: год спустя, 30 августа 2014-го, «Амкар» Славолюба Муслина вновь добыл домашнюю победу над «Спартаком». Забивали Игорь Киреев и Георги Пеев. Больше «Амкар» ни разу в истории не обыгрывал «Спартак». Пока.

Победы с характером

Трудовые победы «Амкара»-2014 над не самыми простыми соперниками:

● 9-й тур, славный разгром крепкой «Кубани» Виктора Гончаренко (3:0). Краснодарцы тогда, кстати, бились в Лиге Европы с валлийским «Суонси» и «Валенсией»

● 10-й тур, домашняя игра против «Ростова» Миодрага Божовича (1:0): победу пермякам после выстрела Мартина Якубко принес автогол Виталия Дьякова

● 14-й тур, домашняя победа над «Динамо» (2:1): на шедевральный выстрел Васильева и гол Белорукова со стандарта ответил Александр Кокорин

● 16-й тур, трудовая победа над «Анжи» (1:0), который из топ-клуба превратился в абсолютного аутсайдера РФПЛ. Победный гол на последних минутах оформил Белоруков

● 20-й тур, домашний матч с нижегородской «Волгой». Счет – 5:1. Дубль Огуде, пенальти Пеева, гол Канунникова, автогол Ковальчика

Уход Черчесова

Станислав Черчесов и его штаб покинули Пермь за шесть туров до конца сезона – новым местом их работы стало московское «Динамо». И, как это часто случается, команда посыпалась. Но спад по результатам начался немного раньше.

После разгрома «Волги» со счетом 5:1 «Амкар» не одержал за 10 матчей ни одной победы – случились обидные домашние поражения от «Терека» (0:1) и «Урала» (0:2), драматичная перестрелка в Ростове (3:3), выездная ничья с «Крыльями» (2:2).

Последним матчем пермяков под руководством Саламыча стал тот самый минимальный проигрыш «Тереку». До конца сезона пермяков возглавил легендарный экс-форвард клуба Константин Парамонов.

Черчесов и Парамонов. Последняя тренировка Станислава Саламовича в «Амкаре»

Бомбардир Пеев и стена Нарубин

В сезоне-2013/14 произошло историческое: игрок «Амкара» максимально приблизился к списку лучших бомбардиров сезона. Георги Пеев занял тогда восьмое место в гонке с 12 голами.

До первого места, на котором был форвард ЦСКА Сейду Думбия, Пееву не хватило шести голов. Второе-третье место с 17 голами поделили тогда Халк и Артем Дзюба, выступавший еще за «Ростов». Четвертое место с 16 голами – у Юры Мовсесяна из «Спартака». Места с пятого по седьмое заняли Соломон Рондон, Мигель Данни и Даме Н’Дойе – у каждого по 13. Кстати, подавляющее большинство своих мячей (8 из 12) Пеев тогда забил с пенальти.

А на другой стороне поля Сергей Нарубин отыграл 10 матчей на ноль – занял 4 место в рейтинге сухих матчей. 10 «сухарей» – это больше, чем у Стипе Плетикосы («Ростов», 9), Юрия Лодыгина («Зенит»), Михаила Кержакова («Анжи») и Сергея Песьякова («Спартак») – по 7.

Первое место ожидаемо у армейца Игоря Акинфеева – 13 матчей, по 12 сухарей сделали Сергей Рыжиков («Рубин») и Илья Абаев (начал сезон в «Волге», затем отправился в «Локо» подменять травмированного Гильерме).

Итог сезона

«Амкар» Черчесова (и немного Парамонова) завершил сезон-2013/14 10-м, обошли принципиального соперника из Екатеринбурга. «Зенит» – не чемпион (вот это да!), чемпион – ЦСКА. «Спартак» без еврокубков. По итогам стыковых матчей впервые все команды из РПЛ уступили клубам ФНЛ – в следующем сезоне в Премьер-лиге уже играли «Уфа» и «Торпедо», а также вышедшие напрямую «Арсенал» и «Мордовия».

В следующем сезоне Станислав Черчесов доведет «Динамо» до четвертой строчки (как и годом ранее), чемпионом станет «Зенит» (но до гегемонии будет еще далеко), «Амкар» начнет сезон со Славолюбом Муслиным, а закончит с Гаджи Гаджиевым, лучшим бомбардиром станет Халк, а «Арсенал» и «Торпедо» безнадежно вылетят... Пожалуйста, давайте закончим на этом моменте, иначе из-за слез не видно экран...

Подписывайтесь на блог «Красно-черный – хит сезона». Мы готовим море контента: тактика, обзоры, исторические тексты и околофутбол!

Фото: ФК «Амкар»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ Сквозняк
Всех на свете победит Аммиак и Карбамид! Оооочень жаль, нам пермякам, что похерили команду
Амкар — жив
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сквозняк
Всех на свете победит Аммиак и Карбамид! Оооочень жаль, нам пермякам, что похерили команду
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R902
Помню тот сезон, по сути можно радоваться каким-то победам и то что не вылетели. В остальном +/- всё как обычно, вторая половина турнирной таблицы, то что Черчесов не завершил сезон с клубом это какой-то сюр был...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Спасибо за статью. Понравилась.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lucker_goga
Ответ AmkarRedBlack
Амкар — жив
я как болельщик Томи, поддерживаю наших друзей из Перми, надеюсь и наша команда как и ваша восстанет из пепла и с трибун будет доноситься: "Томск и Пермь всегда будут вместе"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ lucker_goga
я как болельщик Томи, поддерживаю наших друзей из Перми, надеюсь и наша команда как и ваша восстанет из пепла и с трибун будет доноситься: "Томск и Пермь всегда будут вместе"
🤜🤛
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ Владимир Молявин
Спасибо за статью. Понравилась.
Приходите ещё!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий