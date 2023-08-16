7 комментариев

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Вы в официальном блоге футбольного клуба «Амкар Пермь». В 2018-м не стало того самого «Амкара», который 15 лет отыграл в Премьер-лиге, выходил в Лигу Европы и не мог играть без болгар.

В 2021-м появилась новая команда под брендом «Амкар Пермь» – и начала свою историю со Второй лиги. В этом блоге – хроника становления клуба: разборы матчей, исторические материалы и кейсы продвижения команды.

Лето 2023-го: Станислава Черчесова уволили из «Ференцвароша», после этого его сватают то в РПЛ, то в Саудовскую Аравию. Совсем скоро наверняка узнаем его новое место работы.

Лето 2013-го: ровно 10 лет назад, перед стартом сезона-2013/14, Черчесов возглавил пермский «Амкар». В итоге тот сезон станет одним из самых успешных в истории «Амкара» в элите российского футбола. Пусть и не по итоговому результату, но по игре – однозначно.

В подробностях вспоминаем важнейшие события 10-летней давности: игру «Амкара», роль Станислава Саламовича и проблемы команды. Хотя постойте: проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона.

Приход Черчесова

Почти два года до назначения в «Амкар» Черчесов работал с грозненской командой, которая тогда еще называлась «Тереком», а не «Ахматом». Осенью 2012 года «Терек» Черчесова даже недолго занимал первое место в таблице, а по итогам сезона-2012/13 стал восьмым. Это было наивысшее достижение грозненцев в РПЛ на тот момент (выше потом только пятое место в сезонах-2016/17 и 2022/23).

«Амкаром» в сезоне-2012/13 руководил легендарный капитан клуба начала нулевых Рустем Хузин. Интересно, что спустя почти 10 лет – в июне 2021-го – Рустем Хузин возглавит «Амкар Пермь» и будет тренировать команду до апреля 2023-го. При Хузине «Амкар» образца-2012/13 занял 12-е место в РПЛ. Отрыв от зоны вылета был приличный – девять очков. Но от стыковых матчей команду спасли лишь дополнительные показатели, по которым «Амкар» опередил «Крылья Советов» и «Ростов».

В итоге годичный контракт с Хузиным руководство решило не продлевать: «Главному тренеру не хватило опыта. С некоторыми из футболистов он вместе играл и не был столь жестким, каким нужно было. Вместе с тем хочу сказать, что Хузин вполне нормальный тренер и особых претензий у нас к нему не было. Но нам повезло, что мы на этот раз остались в Премьер-Лиге, а во второй раз, опасаюсь, везти уже не будет», – рассказал тогда «Спорт-Экспрессу» президент «Амкара» Геннадий Шилов.

Уже через неделю после слов Шилова «Амкар» объявил о назначении Черчесова главным тренером. Он подписал контракт на два года.

Президент «Амкара» Геннадий Шилов и новый главный тренер Станислав Черчесов

«Я на месте стоять не привык и не хочу. Быть лучше, чем в том году, мы должны. А насколько – это зависит не только от футболистов и тренерского штаба. Вот, видите, как оказалось, не такой уж я и страшный», – сказал Черчесов на предсезонной пресс-конференции.

Два пенальти – два гола

Начало сезона – 16 июля 2013 года: «Амкар» принимает «Томь». Первый матч Черчесова стартовал с двух реализованных пенальти от Георги Пеева – сразу на 2-й и 10-й минутах игры. Больше голов в том матче не было.

Вспомним состав: в воротах – незаменимый многие годы Сергей Нарубин, в защите – действующие тренеры команд Второй лиги – Иван Черенчиков («Амкар Пермь») и Дмитрий Белоруков («Динамо Санкт-Петербург»), а также начавший тренерскую карьеру в родной Болгарии Захари Сираков. Зимой 2023 года закончил и четвертый защитник той оборонительной линии – болгарин Петар Занев, перешедший летом 2013-го в «Амкар» вместе с Черчесовым.

В центре поля – Константин Васильев и завершивший карьеру после чемпионства с «Локомотивом» Александр Коломейцев, в атаке – Никита Бурмистров, все еще бегающий в РПЛ за «Сочи». А также болгары – Георги Пеев и Благой Георгиев. На острие – тяжелый форвард Мартин Якубко, которого любезно «подарил» команде Миодраг Божович еще с позапрошлого сезона.

А на скамейке – Игорь Пикущак, действующий защитник «Ахмата» Андрей Семенов, Максим Канунников, Артур Рябокобыленко и арендованный у «Спартака» Дмитрий Каюмов.

Капитан «Амкара» тех лет – страшный сон Артема Дзюбы – Дмитрий Белоруков. Сейчас – главный тренер питерского «Динамо» во Второй лиге

Как изменился состав

Для наглядности сравним этот состав с футболистами, которые вышли в основе последнего матча сезона-2012/13 при Рустеме Хузине против питерского «Зенита» (0:0). Против «Томи» Черчесов выпустил состав по такой же схеме 4-2-3-1, однако опустил ближе к центру Коломейцева и перевел Георгиева на позицию атакующего полузащитника. На место первого номера команды вернулся Сергей Нарубин.

В дальнейшем «Амкар» Черчесова периодически перестраивался на схему 4-1-4-1, как это случилось в следующем матче Премьер-лиги против «Терека». В опорной зоне в старте остался лишь эстонец Константин Васильев. Позже завсегдатаем этой позиции в «Амкаре» станет пришедший в команду при Черчесове поляк Януш Гол. В атаке Черчесов продолжил доверять незаменимому габаритному словаку Якубко.

Черчесов и Януш Гол на сборах

Легенды – в дубле

Начало работы Черчесова, как это уже случалось несколько лет тому назад в «Спартаке», обернулся скандалом и в «Амкаре». После его прихода за команду больше не выступали экс-капитан и защитник Алексей Попов и форвард Сергей Волков. Подобное в 2008 году произошло со звездами «черчесовского» «Спартака» – Егором Титовым и Максимом Калиниченко.

Но перед матчем четвертого тура с «Крыльями Советов» (0:0) из расположения «Амкара» были отстранены и еще два авторитета – болгары Георги Пеев и Захари Сираков. Как это вообще возможно?

«Пеев убедил меня в нашем с ним разговоре, что я не считаю его за футболиста и ему не доверяю. Выводы делайте сами. Я ему сказал: «Спасибо, ты меня убедил». Поэтому его и Сиракова в команде не будет», — сказал тогда Черчесов, комментируя это.

В итоге болгары пропустили лишь один матч – и вернулись в состав уже к следующему туру.

Пеев и Черчесов уже обнимаются

Несколько лет спустя Пеев в интервью подтвердил, что у Черчесова есть тенденция избавляться от лидеров в новой команде:

«Как-то он неправильно понял меня, хотя претензий по тренировкам не имел. У него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в «Спартаке». В «Амкаре» он хотел поступить так со мной и с Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел, чтобы «Амкар» прогрессировал, и под руководством Черчесова мы играли в футбол, а не просто били на авось. Я хотел с ним работать. Увы, на одной из тренировок мы с Захари Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами. Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу», – сказал Георги Пеев.

Первое уральское дерби в РПЛ

10 лет назад в Российскую премьер-лигу вышел географический соперник «Амкара» – «Урал». Долгожданное уральское дерби! До этого команды встречались в 2008 году в Кубке («Амкар» тогда дошел до финала турнира), а в начале нулевых рубились в Первой лиге.

Первая встреча «Амкара» против «шмелей» в истории РФПЛ выпала на 17 августа 2013-го в Екатеринбурге. Многообещающий по накалу матч завершился нулями. А вот ответная встреча стала разочарованием для всех, кто собрался тогда на «Звезде». 18 апреля 2014 пермяки проиграли 0:2, по голу оформили Эдгар Манучарян и Владимир Хозин.

Действующий главный тренер ФК «Амкар Пермь» – Иван Черенчиков – капитанит в матче против «Урала»

Историческая победа над «Спартаком»

26 августа 2013 года «Амкар» в шестом туре Премьер-лиги обыграл дома «Спартак» Валерия Карпина. Это была первая за 15 лет домашняя победа над «Спартаком» – со времен победы в Кубке России в 1998-м (1:0).

Автор текста был на той игре и отстоял 15-минутную очередь на 13-й сектор стадиона «Звезда», пропустив первый гол «Амкара».

Казалось, что «Спартак» будет явным фаворитом матча, но у экс-наставника красно-белых Черчесова был сюрприз для Валерия Карпина. В первом тайме — изящная болгарская комбинация Пеева и Сиракова, удар без шансов для Сергея Песьякова – 1:0.

В самом начале второго тайма Павел Яковлев сранивает счет (хотя на самом деле того гол «сделал» Юра Мовсесян). На 67-й минуте Махач Гаджиев (помните такого?) после жесткой стычки скидывает мяч на Мартина Якубко, и окрыленный форвард хладнокровно реализует свой момент – 2:1. «Звезда» взрывается от радости, «Амкар» удерживает победный результат, Пермь ликует.

Вот вам факт: год спустя, 30 августа 2014-го, «Амкар» Славолюба Муслина вновь добыл домашнюю победу над «Спартаком». Забивали Игорь Киреев и Георги Пеев. Больше «Амкар» ни разу в истории не обыгрывал «Спартак» . Пока.

Победы с характером

Трудовые победы «Амкара»-2014 над не самыми простыми соперниками:

● 9-й тур, славный разгром крепкой «Кубани» Виктора Гончаренко (3:0). Краснодарцы тогда, кстати, бились в Лиге Европы с валлийским «Суонси» и «Валенсией»

● 10-й тур, домашняя игра против «Ростова» Миодрага Божовича (1:0): победу пермякам после выстрела Мартина Якубко принес автогол Виталия Дьякова

● 14-й тур, домашняя победа над «Динамо» (2:1): на шедевральный выстрел Васильева и гол Белорукова со стандарта ответил Александр Кокорин

● 16-й тур, трудовая победа над «Анжи» (1:0), который из топ-клуба превратился в абсолютного аутсайдера РФПЛ. Победный гол на последних минутах оформил Белоруков

● 20-й тур, домашний матч с нижегородской «Волгой». Счет – 5:1. Дубль Огуде, пенальти Пеева, гол Канунникова, автогол Ковальчика

Уход Черчесова

Станислав Черчесов и его штаб покинули Пермь за шесть туров до конца сезона – новым местом их работы стало московское «Динамо». И, как это часто случается, команда посыпалась. Но спад по результатам начался немного раньше.

После разгрома «Волги» со счетом 5:1 «Амкар» не одержал за 10 матчей ни одной победы – случились обидные домашние поражения от «Терека» (0:1) и «Урала» (0:2), драматичная перестрелка в Ростове (3:3), выездная ничья с «Крыльями» (2:2).

Последним матчем пермяков под руководством Саламыча стал тот самый минимальный проигрыш «Тереку». До конца сезона пермяков возглавил легендарный экс-форвард клуба Константин Парамонов.

Черчесов и Парамонов. Последняя тренировка Станислава Саламовича в «Амкаре»

Бомбардир Пеев и стена Нарубин

В сезоне-2013/14 произошло историческое: игрок «Амкара» максимально приблизился к списку лучших бомбардиров сезона. Георги Пеев занял тогда восьмое место в гонке с 12 голами.

До первого места, на котором был форвард ЦСКА Сейду Думбия, Пееву не хватило шести голов. Второе-третье место с 17 голами поделили тогда Халк и Артем Дзюба, выступавший еще за «Ростов». Четвертое место с 16 голами – у Юры Мовсесяна из «Спартака». Места с пятого по седьмое заняли Соломон Рондон, Мигель Данни и Даме Н’Дойе – у каждого по 13. Кстати, подавляющее большинство своих мячей (8 из 12) Пеев тогда забил с пенальти.

А на другой стороне поля Сергей Нарубин отыграл 10 матчей на ноль – занял 4 место в рейтинге сухих матчей. 10 «сухарей» – это больше, чем у Стипе Плетикосы («Ростов», 9), Юрия Лодыгина («Зенит»), Михаила Кержакова («Анжи») и Сергея Песьякова («Спартак») – по 7.

Первое место ожидаемо у армейца Игоря Акинфеева – 13 матчей, по 12 сухарей сделали Сергей Рыжиков («Рубин») и Илья Абаев (начал сезон в «Волге», затем отправился в «Локо» подменять травмированного Гильерме).

Итог сезона

«Амкар» Черчесова (и немного Парамонова) завершил сезон-2013/14 10-м, обошли принципиального соперника из Екатеринбурга. «Зенит» – не чемпион (вот это да!), чемпион – ЦСКА. «Спартак» без еврокубков. По итогам стыковых матчей впервые все команды из РПЛ уступили клубам ФНЛ – в следующем сезоне в Премьер-лиге уже играли «Уфа» и «Торпедо», а также вышедшие напрямую «Арсенал» и «Мордовия».

В следующем сезоне Станислав Черчесов доведет «Динамо» до четвертой строчки (как и годом ранее), чемпионом станет «Зенит» (но до гегемонии будет еще далеко), «Амкар» начнет сезон со Славолюбом Муслиным, а закончит с Гаджи Гаджиевым, лучшим бомбардиром станет Халк, а «Арсенал» и «Торпедо» безнадежно вылетят... Пожалуйста, давайте закончим на этом моменте, иначе из-за слез не видно экран...

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Фото: ФК «Амкар»