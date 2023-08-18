7 комментариев

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Про условные обозначения

Мастхев - обязательный пик из команды, её главный актив;

- обязательный пик из команды, её главный актив; Джокер - неочевидный игрок, который может занести больше очков, чем от него ожидается;

- неочевидный игрок, который может занести больше очков, чем от него ожидается; Бот (термин канала «Эль Фентези», спасибо автору) – травмированный или уезжающий из Бундеслиги игрок или футболист, оценённый слишком дорого – таких надо избегать.

По итогам прошлого сезона «орлы» заняли 7-ое место и пробились в квалификацию Лиги Конференций, матчи в которой они проведут 24-го и 31-го августа. Во время межсезонья в клубе произошло много изменений: Дино Топпмёллер сменил Оливер Гласнера на посту главного тренера, в клуб пришли защитники Пачо, Кох и молодой Коллинз, полузащитники Схири, Мармуш и Ларссон, нападающий Нгамкам, а также после аренд были выкуплены Эбимбе, Макс и Кнауфф. Не обошлось и без уходов: Соу был продан «Севилье», Ндика и Камада ушли бесплатно и клуб покинуло несколько игроков, не претендовавший всерьёз на место в старте.

Кажется, «Айнтрахт» решил проблемы с глубиной состава (Гласнер был недоволен, что 39-летний Хасебе проводил на поле много времени).

Ожидаемый состав

Мастхевы: Коло-Муани (НП, 9.0)

Коло-Муани всё ещё является главным активом «Айнтрахта», не исключена его продажа в топ-клуб (активно интересуется ПСЖ). На предсезонке Рандаль не отмечался голами – это связано с его поздним возвращением в команду (вероятно, был отпуск; возможен вариант с переговорами об уходе). Однако, в прошлом сезоне нападающий выбил солидные 15+11, пожалуй, повышение его цены до 9 оправдано. Матчи «орлов» ждут несложные: «Дармштадт» (д), «Майнц» (г), «Кёльн» (д) (не стоит забывать о еврокубках на неделе), ждём голов.

Джокеры: Бута (ЗЩ, 6.0), Макс (ЗЩ, 6.0), Линдстрём (ПЗ, 7.5)

Бундеслига не славится сухарями, поэтому многие берут защитников с потенциалом в атаке и не ошибаются. У «орлов», играющих в схеме с тремя ЦЗ, есть активные в нападении края: Макс (за полсезона в аренде отдал ассист) и Бута (3+2 в сезоне 2022/23, ожидаемых голов только 0,6). Да, цифры могут не сильно впечатлять, но в удачных матчах вкупе с сухарём эти люди могут занести и результативное действие.

Линдстрём же после упомянутого ухода Камады видится игроком старта. В прошлом сезоне он 22 раза вышел в старте и поучаствовал в 9 голах.

Бот: Аларио (НП, 6.5)

Нападающий провёл более трёх недель, восстанавливаясь после травмы колена, и только сейчас приступил к занятиям в общей группе. Лукас будет недоступен ещё в течение нескольких недель.

Пенальтисты: Коло-Муани (НП, 9.0), Борре (НП, 7.0)

Прямые удары со стандартов: Макс (ЗЩ, 6.0) Линдстрём (ПЗ, 7.5)

Навесы со стандартов: Макс (ЗЩ, 6.0), Ленц (ЗЩ, 5.5), Гётце (ПЗ, 7.0), Линдстрём (ПЗ, 7.5)

«Аугсбург»

«Фуггеры» за лето обновили атаку: уехавшего в Швейцарию Мэлоуна заменит Титц (12 голов во Второй Бундеслиге), также подписаны Окугава и Мичел, а Бериша выкуплен после аренды. Отмечу и изменение и во вратарской линии: Гикевич уехал в Турцию, бесплатно пописали Дамена из «Майнца».

Ожидаемый состав

Мастхевы: -

«Аугсбург» ожидает сложное начало сезона, так что выбирать кого-либо с начала рискованно.

Джокеры: Бауэр (ЗЩ, 5.0), Винтер (ЗЩ, 5.0), Энгельс (ПЗ, 6.0)

В перспективе можно рассмотреть центральных защитников клуба, Бауэра и Винтера. Первый не участвовал в кубковом матче на неделе, играл Пфайффер, подписанный как свободный агент.

По Энгельсу вопросов больше: вероятно, он, как и в кубке, займёт место правого защитника вместо Гумны. В прошлом сезоне у номинального полузащитника 3 голевых против двух у его конкурента. Может, вытеснит поляка из основы? Тем не менее, цена в 6 млн кусается, а «Аугсбург» вряд ли улучшит свой результат прошлого сезона – 6 сухих матчей и 63 пропущенных мяча, хуже были лишь вылетевшие «Шальке» и «Герта» и «Бохум» с «Вердером».

Бот: Гумны (ЗЩ, 5.5), Пфайффер (ЗЩ, 5.0), Оксфорд (ЗЩ, 5.0), Окугава (ПЗ, 6.0), Фрамбергер (ЗЩ, 5.0)

В клубе беда с защитниками: Гумны и Пфайффер ещё в прошлом году схватили дисквалификации (3 и 1 матч соответсвенно), Фрамбергер порвал крестообразные связки, а Оксфорд справляется с последствиями коронавируса. Также не ждём в старте Окугаву, он пропустит старт сезона из травмы колена.

Пенальтисты: Бериша (НП, 7.5), Демирович (НП, 7.0), Бельо (НП, 6.5)

Прямые удары со стандартов: Бериша (НП, 7.5), Майер (ПЗ, 6.5), Энгельс (ПЗ, 6.0)

Навесы со стандартов: Майер (ПЗ, 6.5), Энгельс (ПЗ, 6.0), Окугава (ПЗ, 6.0)

«Бавария»

Мюнхенский клуб отпраздновал 11-ое подряд чемпионство. Правда, в прошедшем сезоне оно далось отнюдь не легко: были скандалы внутри команды, такие как ссора Мане и Сане, а также неожиданное увольнение Нагельсманна в конце марта и назначение Тухеля, при котором «Бавария» показывала унылый футбол и стала первой после осечки «Боруссии Д» в последнем туре, опередив «шмелей» только по разнице мячей.

Казалось, после четырёх побед в пяти товарищеских матчах и трансфера Кейна всё вновь выглядит неплохо, но в первом официальном матче сезона, Суперкубке, «Бавария» выглядела намного хуже соперника и закономерно сгорела 0:3.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Гнабри (НП, 8.5), Киммих (ПЗ, 8.0)

В Суперкубке Кейн появился на 63-й минуте и не имел голевых моментов, а Мусиала, чья цена поднялась до 9.5, выглядел блекло. В таком случае стоит рассмотреть другие варианты, тем более календарь на старте у чемпионов неплохой: «Вердер» (г), «Аугсбург» (д) и «Боруссия М» (г).

На ум сразу приходит Гнабри – Серж в последний пяти турах сезона набрал 6 очков по системе гол+пас (учитаваем только 3,08 ожидаемых голевых действий), 5 раз забивал на предсезонке, да и в Суперкубке был одним из лучших в команде, создав 4 шанса для партнёров. В пару к нему хорошим вариантом выглядит Киммих, 13-й по очкам в проошлом сезоне – полузащитник отвечает в клубе за все стандарты, но с упомянутым приходом Кейна может потерять пенальти.

Джокеры: Ульрайх (ВР, 5.5), Кейн (НП, 10.0)

Немецкий голкипер пока забирает себе место основного вратаря команды – пока, потому что СМИ говорят о возможном переходе де Хея/Буну и других, а также держим в голове, что Нойер, чьё место занял Ульрах, по сообщениям соцсетей клуба, уже приступил к реабилитационным тренировкам (будет через 8-9 недель). Кейн заслуживает включение в джокеры (букмекеры видят в нём фаворита на звание лучшего бомбардира), но цена в 10.0 заставляет задуматься.

Бот: Геррейру (ЗЩ, 7.0), Нойер (ВР, 6.5)

Перешедший из «Боруссии Д» Геррейру пропустит начало сезона из-за повреждения, а Нойер ещё восстанавливается после перелома.

Пенальтисты: Кейн (НП, 10.0), Киммих (ПЗ, 8.0)

Прямые удары со стандартов: Сане (ПЗ, 8.5), Геррейру (ЗЩ, 7.0), Киммих (ПЗ, 8.0)

Навесы со стандартов: Киммих (ПЗ, 8.0), Сане (ПЗ, 8.5), Геррейру (ЗЩ, 7.0)

«Байер»

Кажется, за межсезонье «фармацевты» стали сильнее, теперь впереди борьба за ЛЧ. Главный тренер Хаби Алонсо продлил контракт, клуб подписал интересного форварда Бонифасе из бельгийского «Юниона», Джаку в центр поля, Хофманна (лучший по ФО в Бундеслиге в сезоне 22/23) и крайних защитников: Гримальдо налево и Артура из Бразилии направо. Команду покинули Диаби, Демирбай и окончательно ушёл Паулиньо. В новом сезоне «Байер» сыграет в Лиге Европы.

Мастхевы: Фримпонг (ЗЩ, 7.0), Хофманн (ПЗ, 9.0), Виртц (ПЗ, 8.5)

«Байер» – очень атакующая команда. В прошлом сезоне она забила 57 мячей (ожидалось 53,68, «Айнтрахт» перебрал больше) и по ожидаемым очкам шла бы четвёртой. Причём делали это не только полузащитники и нападающие: особую угрозу нёс Фримпонг, номинально правый защитник. В чемпионате он собрал солидные 8+7 и к концу был у 98,6% экспертов. В этом сезоне, скорее всего, Джереми будет так же популярен, даже несмотря на слухи об уходе и купленную замену в лице Артура.

Из атаки надо отметить Хофманна и Виртца. Первый блистал в прошлом сезоне, а в этом в своём новом клубе должен отвечать за большинство стандартов. Виртц же пропустил часть сезона по травме, но должен быть готов – даже за полгода он выбил 1+6.

Ожидаемый состав

Джокеры: Гримальдо (ЗЩ, 6.5), Бонифасе (НП, 8.0)

Бонифасе присоединился к клубу в конце июля и успел сыграть в трёх товарищеских играх (2 раза был в старте), забив 1 гол. Нигериец должен хорошо вписаться в футбол Алонсо, его можно брать, пусть и не под первый тур (игра с «РБ» дома).

Гримальдо же был активен на предсезонке, взял на себя часть штрафных, пробовал бить издали. Алехандро ожидают в старте, надо рассмотреть его выбор.

Бот: Адли (ПЗ, 7.0), Инкапиэ (ЗЩ, 6.0), Шик (НП, 7.5), Азмун (НП, 7.5)

Два футболиста, Адли и Инкапиэ, пропустят по три тура из-за дисквалификации за грубую игру в том сезоне. Шик начинает тренировки, но ожидается не раньше октября, а Азмун – не раньше сентября и, вероятно, не совершит возвращение в «Зенит» (такие слухи были).

Пенальтисты: Паласиос (ПЗ, 7.0), Хофманн (ПЗ, 9.0), Бонифасе (НП, 8.0)

Прямые удары со стандартов: Гримальдо (ЗЩ, 6.5), Хофманн (ПЗ, 9.0), Виртц (ПЗ, 8.5)

Навесы со стандартов: Хофманн (ПЗ, 9.0), Гримальдо (ЗЩ, 6.5), Виртц (ПЗ, 8.5), Амири (ПЗ, 6.5)

«Боруссия Д»

«Боруссия» в последний момент упустила чемпионство и готова пробовать снова, предсезонка пройдена без поражений. Правда, в этот раз «Бавария» должна провести работу над ошибками. Календарь у дортмундцев приятный, в основу просятся два пика атаки либо один ПЗ/НП и защитник.

«Шмели» выгодно продали Беллингема, своего лидера, бесплатно ушли Геррейру (к конкурентам) и Дауд (в английский «Брайтон»). Их заменят Бенсебайни, Нмеча и взятый у «Баварии» Забитцер.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Аллер (НП, 9.0), Мален (ПЗ, 8.5)

У «шмелей» в прошлом сезоне в чемпионате не было ни одного игрока, забившего 10+ мячей, но многие провели хорошую концовку сезона. Среди них Аллер и Мален – у второго цифры даже лучше, но отмечался он меньше, ждём прорыва Дониэлла.

Джокеры: Бенсебайни (ЗЩ, 6.5), Ройс (ПЗ, 8.0), Брандт (ПЗ, 8.5)

Бенсебайни в прошлом году бил пенальти за «Боруссию М» и может продолжить делать это уже в новом клубе. И подключения в атаку никто, конечно, не отменял.

Что касается полузащитников, то выделяются Брандт и Ройс. У Юлиана больше задался финиш сезона 22/23, а Марко был успешней на предсезонке и ожидается в старте.

Бот: Рейна (ПЗ, 7.0), Дюранвиль (ПЗ, 6.0), Менье (ЗЩ, 6.0), Кобел (ВР, 6.5)

Менье получил травму в товарищеском матче против МЮ и будет отсутствовать минимум до сентября, Рейна должен вернуться в середине августа, он занимается лично. Дюранвиля мы также не увидим в первых матчах.

Пусть у дортмундцев и было 12 «сухарей» в прошлом сезоне, но цена за Кобеля выглядит завышенной. Голкипер был только десятым по количеству сейвов. Пожалуй, стоит посмотреть на игроков других позиций.

Пенальтисты: Джан (ПЗ, 6.5), Аллер (НП, 9.0), Бенсебайни (ЗЩ, 6.5)

Прямые удары со стандартов: Ройс (ПЗ, 8.0), Забитцер (ПЗ, 7.0), Брандт (ПЗ, 8.5)

Навесы со стандартов: Брандт (ПЗ, 8.5), Забитцер (ПЗ, 7.0), Рейна (ПЗ, 7.0), Ройс (ПЗ, 8.0)

«Боруссия М»

«Жеребята» закончили прошлый сезон десятыми и летом потеряли лидеров – клуб покинули Бенсебайни, Хофманн и Штиндль. Трансферы на вход выглядят перспективно: Вёбер из «РБ Зальцбурга», Чванчара из пражской «Спарты», Онора из «Бреста», лидер «Арминии» Хак и молодые Кьяродия и Ранос. С новым тренером Сеаоне, известном по работе в «Байере» и «Янг Бойз», клуб готов бороться за более высокие места. Можно начинать набирать очки с самого начала, календарь к этому располагает.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Чванчара (НП, 7.0), Нгуму (ПЗ, 7.0)

Новый сезон – новые герои. Так можно описать пики «Боруссии». Чванчара приехал в клуб из Чехии и сразу забил 4 мяча в межсезонье. Столько же забил Нгуму, хотя в прошлом сезоне не блистал результативностью. Первый будет играть девятку, а второй – справа в атаке.

Джокеры: Онора (ПЗ, 7.5), Плеа (ПЗ, 7.5), Хак (ПЗ, 6.5)

Онора уже упоминался как новый трансфер клуба. Он предположительно будет играть по всей правой бровке, в «Бресте» он набрал 6+5 – активен в атаке, это было заметно и по предсезонке, хоть Франк и не забивал. Плеа в этом списке скорее по привычке, в межсезонье не блистал, хотя в прошлом сезоне у него 11 голевых действий.

Хак пока место в старте не завоевал, но может это сделать в будущем – в товарищеских встречах он смотрелся активно, забил гол. В таком случае точно стоит рассмотреть немца с 10+5 во Второй Бундеслиге.

Бот: Лайнер (ЗЩ, 5.5), Коне (ПЗ, 6.0), Крамер (ПЗ, 6.0)

Лайнер борется с раком, поэтому в ближайшее время ожидать его в основе не стоит. Коне и Крамер восстанавливаются после травм и должны вернуться в сентябре.

Пенальтисты: Чванчара (НП, 7.0), Плеа (ПЗ, 7.5)

Прямые удары со стандартов: Чванчара (НП, 7.0), Нетц (ЗЩ, 6.0)

Навесы со стандартов: Онора (ПЗ, 7.5), Нетц (ЗЩ, 6.0), Нойхаус (ПЗ, 6.5)

«Бохум»

«Бохум» – команда с гарантией весёлых матчей. У клуба не такая плохая атака и плохая оборона, больше них пропустил лишь «Шальке». В новом сезоне «несгибаемых» в первых двух турах ждут «Штутгарт» и «Боруссия Д», календарь тяжёлый.

Ожидаемый состав

Мастхев: Штёгер (ПЗ, 7.0)

Полузащитник в топ-3 клуба и по голам, и по ассистам, а также отвечает за стандарты. Летом тоже не прохлаждался, 2 гола в контрольных матчах. Можно брать в будущем под хороший календарь.

Джокеры: Хофманн (НП, 7.0), Бернардо (ЗЩ, 5.0), Виттек (ЗЩ, ?)

Лучший бомбардир клуба, да ещё и за небольшую цену. С похожими на Штёгера оговорками рассмотреть можно.

Виттек (пока не добавили в ростер клуба) и Бернардо – это новые подписания. Первый впечатляет своими 3+7 за прошлый сезон в Нидерландах, но под вопросом в старте, за сходную цену пойдёт. Второй стоит недорого, но учитываем, что сухарей и голевых действий от него тоже ждём немного.

Бот: Цоллер (НП, 6.5), Фёрстер (ПЗ, 6.5), Квартенг (ПЗ, 6.0), Толба (ЗЩ, 4.5)

Цоллер – явно переплата за 3+2 в прошлом сезоне, Фёрстер играл мало на предсезонке и в Кубке сломал палец, Квартенг имеет проблемы с приводящей мышцой, а Толба порвал «кресты».

Пенальтисты: Штёгер (ПЗ, 7.0), Хофманн (НП, 7.0)

Прямые удары со стандартов: Штёгер (ПЗ, 7.0), Фёрстер (ПЗ, 6.5), Соарес (ЗЩ, 5.0)

Навесы со стандартов: Штёгер (ПЗ, 7.0), Дашнер (ПЗ, 6.0), Фёрстер (ПЗ, 6.5)

«Вердер»

После выхода в Бундеслигу “Вердер” занял безопасное 13-ое место и останется в высшем дивизионе. На предсезонке клуб не потерпел ни одного поражений. На трансферном рынке проведена неплохая работа: бесплатно подписаны лучший бомбардир и второй ассистент “Фортуны” из Дюссельдорфа Ковнацки и бывший игрок “Ливерпуля” Кейта, из Бельгии за €2,1 млн подписан полузащитник Линен с 1+5 в прошлом сезоне.

Сезон бременцы начнут матчем с “Баварией” дома и “Фрайбургом” на выезде, тяжёлый старт.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Фюллькруг (НП, 8.5), Дукш (НП, 7.5)

Пара нападающих “Вердера” – обязательная опция для рассмотрения. 16 и 12 голов, 5 и 6 голевых соответсвенно, Фюллькруг так и вовсе стал лучшим бомбардиром чемпионата на пару с Нкунку, укатившим в “Челси”. Хотя именно к цене Никласа можно придраться – всё-таки высока для клуба калибра “Вердера”, не уехал ведь он в “Фиорентину” – и даже внести форварда в список “бот”.

Джокер: Ковнацки (НП, 6.5), Штарк (ЗЩ, 5.0)

5 голов на предсезонке (больше всех в клубе) забил Ковнацки, а статистика в “Фортуне” упомяналась в тексте ранее. В товарищеских матчах даже пробовался вариант с ожновременным появлением на поле Фюллькруга, Дукша и Ковнацки. Если Давид будет играть, то может стать новым “читом” не из топ-клуба чемпионата.

Штарк – самый дешёвый защитник команды с местом в старте. Можно взять в 3-4-ом туре под вероятный сухой матч.

Бот: Кейта (ПЗ, 6.5), Агу (ЗЩ, 5.0), Юнг (ЗЩ, 6.0)

Ситуация с Кейтой – и переплата, и травма игрока. В лучший сезон в “Лейпциге” Наби выбивал 15 голевых действий, а за последние сезоны в “Ливерпуле” не было больше 5 (5 – в сезоне 19/20).

В сотаве “Вердера” только два защитника получили цену в 6 – Юнг и Вайзер. Если к оценке Митчелла вопросов нет, то Юнга, кажется, переоценили: Энтони, конечно, набрал 2+5, но в ожидаемых Opta даёт только 1,3+1,72, защитник пербрал голевых действий.

Агу пропустит старт сезона из-за проблем с коленным сухожилием.

Пенальтисты: Фюллькруг (НП, 8.5), Дукш (НП, 7.5)

Удары со стандартов: Дукш (НП, 7.5), Битенкур (ПЗ, 6.5)

Навесы со стандартов: Дукш (НП, 7.5), Юнг (ЗЩ, 6.0), Фридль (ЗЩ, 5.5)

“Вольфсбург”

В прошлом году “волки” пролетели мимо квалификации Лиги Конференций, уступив “Айнтрахту” в один балл. Кажется, трансферы клуба говорят о том, что “Вольфсбург” хочет большего: пришли Майер из “Ренна”, атакующие защитники Мэле и Роджерио, третий по гол+пас в Нидерландах за прошлый сезон Черны.

Но команду покинули некоторые футболисты: ван ден Вен уехал в Англию, ЛЗ Силва – доигрывать в Катар, бесплатно ушёл Мармуш, был продан Нмеча, Вальдшмидта отдали в аренду.

Довольно простой календарь в начале – стоит рассмотреть два пика из этого коллектива.

Ожидаемый состав

Матсхевы: Баку (ЗЩ, 6.5), Винд (НП, 7.5)

Баку отлично вписывается в культ атакующих защитников – приличные 5+3 в прошлом сезоне – но это оценивается в 6,5 млн. Винд является лучшим бомбаридиром команды (наравне с Герхардтом), есть 3 гола на предсезонке, тут он лучшие в команде. Выбор нападающих довольно большой, но для Йонаса можно освободить один слот.

Джокеры: Лакруа (ЗЩ, 5.5), Цезигер (ЗЩ, 5.5), Мэле (ЗЩ, 6.0), Томаш (НП, 6.5)

Более дешёвыми альтернативами Баку могут послужить пара ЦЗ, Лакруа и Цезигер, (всего 5,5 за каждого, не так и много в реалиях этого сезона) и Мэле: Йоаким не только участник мема с Вассом, но и неплохой пик, в прошлом сезоне 3+3 в Серии А.

Пару слов о Томаше: перешедший из “Штутгарта” игрок также имел в своём активе 6 голевых действий в прошедшем сезоне, забил гол на предсезонке, блеснул в кубке, оформив 2+2, пусть соперник и не силён.

Бот: Кастельс (ВР, 6.5), Нмеча (НП, 7.0), Передес (ПЗ, 6.5), Ланге (ЗЩ, 4.5), Перван (ВР, 5.5)

Цена за Кастельса кажется завышенной, хоть “волки” и провели 12 матчей но ноль в прошлом сезоне.

Нмеча, Паредес, Ланге и Перван пропустят первый матч из-за травм.

Пенальтисты: Арнольд (ПЗ, 7.0), Нмеча (НП, 7.0), Винд (НП, 7.5)

Удары со стандартов: Арнольд (ПЗ, 7.0), Томаш (НП, 6.5), Сванберг (ПЗ, 7.0)

Навесы со стандартов: Арнольд (ПЗ, 7.0), Виммер (ПЗ, 7.5), Томаш (НП, 6.5), Сванберг (ПЗ, 7.0)

“Дармштадт”

На сайте уже выходил текст о командах-новичках лиги (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/argonautica/3183235.html). “Даршмштадт” отмечается в нём как команда с хорошей обороной. Клуб в прошлом сезоне пропустила 33 мяча, это лучший показатель во второй лиге.

Рассматриваем защитные пики на перспективу.

Ожидаемый состав

Мастхев: Шуэн (ВР, 5.0)

12 сухих матчей, 90 сейвов (а это +30 бонусных ФО, если повторит!). Вполне неплохой вариант на скамейку вторым играющим. А может, станет у многих основным, как Латышонок в РПЛ?

Джокеры: Карич (ЗЩ, 5.0), Циммерманн (ЗЩ, 5.0)

Помним про защиту, но, пожалуй, 5.0 – это максимум за защитника вышедшего в высшую лугу клуба.

Бот: Защитники за 5.5

Дорого, пусть они и имеют немного голевых действий в сезоне 22/23.

Пенальтисты: Кемпе (ПЗ, 6.0), Стоилкович (НП, 6.0)

Удары со стандартов: Кемпе (ПЗ, 6.0), Шнелльхардт (ПЗ, 5.5)

Навесы со стандартов: Кемпе (ПЗ, 6.0), Шнелльхардт (ПЗ, 5.5) , Холланд (ЗЩ, 5.5)

“Кёльн”

“Кёльн”, клуб-середняк Бундеслиги, проведёт тяжелое начало сезона. В межсезонье особых изменений не произошло, “козлы” только подписали нескольких свободных агентов и взяли ещё несколько в аренду. Выделяется разве что выкуп после аренды центрального защитника Шабо. Зато клуб потерял ключевого опорника Схири. Вероятно, “Кёльн” вновь закончит сезон в середине таблицы.

Ожидаемый состав

Мастхев: Кайнц (ПЗ, 7.5)

Лучший ассистент клуба образца прошлого сезона – 10 голевых, в топе по голам, 6, причём 3 из них с пенальти. Можно брать с 5-6 тура, календарь позволяет.

Джокеры: Вальдшмидт (НП, 6.5), Пакярада (Зщ, 5.5)

Первый в клубе только в аренде, а второй пришёл бесплатно. В “Вольфсбурге” Вальдшмидт забил 4 гола при 4 выходах в старте за 18 матчей. Возможно, раззабивается в клубе попроще. Пакярада же интересен вкладом в атаку: он набирал 3+10 во Второй Бундеслиге, его рисуют в основе вместо Хектора.

Бот: Каттербах (ЗЩ, 5.0), Тильманн (ПЗ, 6.5), Тиггес (НП, 7), Ут (НП, 6.5), Майна (ПЗ, 7.0), Зельке (НП, 6.5)

Много травм у “Кёлна”: в первом туре будет отсутствовать немалая часть атаки, включая Зельке и Тиггеса, а также выделяется Майна – полузащитник пропустил часть предсезонки из-за проблем со спиной и будет недоступен в первых турах.

Пенальтисты: Кайнц (ПЗ, 7.5), Зельке (НП, 6.5)

Удары со стандартов: Кайнц (ПЗ, 7.5)

Навесы со стандартов: Кайнц (ПЗ, 7.5), Пакярада (ЗЩ, 5.5)

“Майнц”

“Карнавальники” совсем не активны на рынке: из серьёзных подписаний только полузащитник Краусс из “РБ Лейпцига” и аренда ЦЗ ван ден Берга из “Ливерпуля”. При этом клуб покинули основные в прошлом сезоне Кариколь, Ингвартсен (10 голов) и Дамен (не железно основной, играл, когда был недоступен Центнер).

В прошлом сезоне клуб часто доставлял проблемы лидерам чемпионата, а за предсезонку пропустил только дважды за 4 матча. Ждать ли улучшения результатов?

Ожидаемый состав

Мастхев: Ажорк (НП, 7.5)

Ажорк перешёл зимой из Франции и за полсезона набрал 7 голевых действий плюс, вероятно, будет бить пенальти после ухода Ингвартсена. 4 гола на предсезонке – ещё один довод взять нападающего в состав при хорошем календаре.

Джокеры: Центнер (ВР, 5.5)

Редкий играющий вратарь за 5.5. Пойдёт под матчи с высокой вероятностью сухаря. Помимо этого, в прошлом сезоне за 26 матчей забрал 7 сухарей и совершил 72 сейва – неплохо.

Бот: Видмер (ЗЩ, 6.0), Фернандеш (ЗЩ, 6.0), Буркардт (НП, 6.0)

Буркардт ещё восстанавливается после длительной травмы, а цена на защитников, считаю, завышена – у Видмер 2+2 в прошлом сезоне, а у Фернандеша только 3 ассиста. К тому же, Видмер травмирован.

Пенальтисты: Ажорк (НП, 7.5), Видмер (ЗЩ, 6.0)

Удары со стандартов: Штах (ПЗ, 6.0), Фернанадеш (ЗЩ, 6.0)

Навесы со стандартов: Фернандеш (ЗЩ, 6.0), Штах (ПЗ, 6.0), Каси (ЗЩ, 5.5)

«РБ Лейпциг»

Интересные трансферы, неплохо пройденная предсезонка (7 матчей, 4 победы, 1 ничья, 2 поражения; разница мячей 24:5), уверенная победа в Суперкубке – так можно описать предсезонку «Лейпцига». Календарь на старте не самый простой, но, думается, «РБ» готов бороться не только за ЛЧ, но и за нечто большее.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Опенда (НП, 8.5), Ольмо (ПЗ, 7.5)

Опенда пришёл в клуб летом, но в предсезонке стал забивать сразу – 6 голов. Учитывая тот факт, что Луи наверняка появится в старте, нападающего можно брать сразу. Ольмо в Суперкубке забил трижды, скорее всего, чаще других будет бить пенальти – хороший пик за 7.5.

Джокеры: Хенрихс (ЗЩ, 6), Раум (ЗЩ, 6.5), Шешко (НП, 7.5)

Больше атакующих защитников! И Хенрихс, и Раум попадают в эту категорию. Последний и вовсе возьмёт на себя часть штрафных – наверно, за это и надбавка в цене по сравнению с Хенрихсом.

Шешко на предсезонке забил 7 голов и имел два выхода один на один в Суперкубке, но, вероятно, в старте не появится. С такими цифрами требует рассмотрения в будущем.

Бот: Айдара (ПЗ, 6.0), Битшиабу (ЗЩ, 5.5), Гулачи (ВР, 6.0)

У всех травмы, «РБ» пока остаётся с Бласвихом на воротах.

Пенальтисты: Форсберг, Опенда (НП, 8.5), Ольмо (ПЗ, 7.5)

Удары со стандартов: Ольмо (ПЗ, 7.5), Форсберг (ПЗ, 7.5), Раум (ЗЩ, 6.5)

Навесы со стандартов: Раум (ЗЩ, 6.5), Симонс (ПЗ, 8.0), Зайвальд (ПЗ, 6.0), Ольмо (ПЗ, 7.5)

«Унион»

Главная сенсация немецкого футбола в прошлом сезоне. «Унион» пробился в ЛЧ, став командой с самой большой разницей по ожидаемым и реальным очкам в топ-5 лигах Европы. Неудивительно, что летом клуб усилился для борьбы на нескольких фронтах: из Монако приехал Фолланд, были подпианы Гозенс, Тузар, Кауфманн и Лейте, в аренду взяли молодых Ааронсона и Фофану. Первые два тура у «Униона» неплохие.

Мастхев: Кнохе (ЗЩ, 6.5) – тут он только из-за потенциальных пенальти, цена высока

Ожидаемый состав

Джокеры: Юранович (ЗЩ, 6.0), Беренс/Фофана (оба НП, 6.5)

Юранович отвечает за часть стандартов и активен справа (меньше чем за полсезона в «Унионе» набрал 2+1), а выбрать кого-то из пары Беренс/Фофана и сразу угадать непросто – первый закончил прошлый сезон с 8+1, а второй приехал из «Челси» в аренду, ещё в прошлом году в Норвегии он набирал 15+3. Оба нападающих ожидаются в старте.

Бот: Хедира (ПЗ, 6.0), Тузар (ПЗ, 6.5), Шефер (ПЗ, 5.5), Беккер (ПЗ, 8.5)

Все футболисты, кроме Беккера, имеют повреждения. Шералдо, кажется, переоценён, даже учитывая 18 голевых действий в прошлом сезоне – слишком он в отрыве от остальной команды. На грани было и включение сюда Рённова (ВР, 6.5), но «Унион» вместе с «Баварией» пропустил наименьшее количество голов и закончил 13 матчей всухую.

Пенальтисты: Кнохе (ЗЩ, 6.5), Юранович (ЗЩ, 6.0)

Удары со стандартов: Юранович (ЗЩ, 6.0), Триммель (ЗЩ, 6.0)

Навесы со стандартов: Юранович (ЗЩ, 6.0), Триммель (ЗЩ, 6.0)

«Фрайбург»

«Фрайбург» второй год подряд остался вне зоны Лиги чемпионов из-за плохого финиша сезона. Летом изменения минимально, выделяется уход Флеккена, лучшего по ФО вратаря прошлого сезона Бундеслиги. Календарь у «Фрайбурга» неплохой.

Мастхевы: Атуболу (ВР, 5.0), Грифо (ПЗ, 9.0)

На замену Флеккену подписали Мюллера из «Штутгарта», но больше на предсезонке, а также в матче кубка играл именно Атуболу. Станет Латышонком фентези-Бундеслиги? Грифо – пенальтист и главный бомбардир и ассистент клуба в прошлом сезоне. Даже после повышения цены он всё ещё мастхев.

Ожидаемый состав

Джокер: -

Бот: Хёфлер (ПЗ, 6.0), Кьере (ПЗ, 6.5), Адаму (НП, 7.0)

Хёфлер пропустит первые два тура из-за дисквлификации, а Кьере и Адаму травмированы.

Пенальтисты: Грифо (ПЗ, 9.0)

Удары со стандартов: Грегорич (НП, 7.5), Грифо (ПЗ, 9.0)

Навесы со стандартов: Гюнтер (ЗЩ, 6.5), Грифо (ПЗ, 9.0)

«Хайденхайм»

Новичок Бундеслиги (ещё раз напомню про текст на sports.ru). В отличие от «Дармштадта», имеет интересные атакующие пики. Календарь на старте у клуба непростой, но атака может зажечь в будущем.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Бесте (ПЗ, 6.5), Кляйндинст (НП, 7.0), Мюллер (ВР, 5.0)

Бесте и Кляйндинст – два лидера клуба, 12+12 и 25+6 соответсвенно. Кляйндинст стал лучшим бомбардиром лиги в прошлом сезоне, а Бесте вторым по гол+пас.

Мюллер – ещё один вариант вратаря за 5.0, но защита у «Хайденхайма» не так сильна, как у «Дармштадта».

Джокер: Зирслебен (ЗЩ, 5.0), Динкчи (НП, 6.0)

Зирслебен – играющий защитник за 5, может пригодится в будущем. Динкчи арендован у «Вердера» и забил 4 раза на предсезонке (в прошлом сезоне не выходил в старте бременцев). К сожалению, в фентези он нападающий (привыкли, что вингеры в фентези полузащитники).

Бот: Кенай (НП, 5.5)

Молодой нападающий с тремя матчами во Второй Бундеслиге получил разрыв крестообразной связки колена и пропустит весь август и сентябрь.

Пенальтисты: Бесте (ПЗ, 6.5), Кляйндинст (НП, 7.0)

Удары со стандартов: Бесте (ПЗ, 6.5)

Навесы со стандартов: Бесте (ПЗ, 6.5)

«Хоффенхайм»

Падение «Хоффенхайма» описывал Артём Денисов: после 7-го тура клуб шёл в зоне ЛЧ, а после 24-го занимал последнее место. В итоге «Хоффе» финишировал 12-м, недобрав 6-7 очков (undestat) – по этому показателю клуб опередают только «Штутгарт» (недобрали аж 14 очков!), «Кёльн» и «Шальке» (гельзенктирхенцы не должно были вылетать).

Клуб не очень уверенно прошёл предсезонку: всего 2 победы в 6 матчах. Летом произошло довольно много подписаний, ключевыми из которых можно назвать переходы Бюльтера (в прошлом сезоне лучший бомбардир «Шальке») и Юствана (5+6 во Второй Бундеслиге), а также аренду Вегорста. Календарь нормальный, можно рассмотреть игрока атаки и защитника со второго тура.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Кадержабек (ЗЩ, 5.5), Крамарич (НП, 8.0)

Играющий и потенциально заносящий действиями в атаке защитник за 5.5 – теперь редкость. Именно таким является Кадержабек, пусть вас не смущают 1+1 в прошлом сезоне, Opta считает, что участий в голах должно было быть 6 – согласитесь, звучит лучше. А если прибавить к этому ещё 3 гола в межсезонье, лучший результат в команде, то получим симпатичный пик.

Крамарич отметился на предсезонке лишь однажды, но в прошлом сезоне настрелял 12+3, записываем его в уже широкий выбор нападающих.

Джокеры: Бюльтер (ПЗ, 7.5), Фогт (ЗЩ, 5.5), Бауманн (ВР, 5.5), Вегорст (НП, 8.0)

Про достижения Бюльтера мы уже говорили (если интересно, есть даже текст с его историей), но он, кажется, будет играть по всему флангу, следим за ним.

Фогт на предсезонке дважды бил пенальти, может быть альтернативой Кадержабеку в вашем составе. Бауманн – вратарь за небольшую цену, а Вегорст вполне может вернуть 2021-22 года, когда он забил 6 мячей.

Бот: Гайгер (ПЗ, 6.5), Тохумджу (ПЗ, 5.0)

Оба игрока травмированы, Гайгер пока даже не вернулся к тренировкам.

Пенальтисты: Крамарич (НП, 8.0), Сков (ПЗ, 6.5), Бебу (НП, 7.5)

Удары со стандартов: Сков (ПЗ, 6.5, Крамарич (НП, 8.0)

Навесы со стандартов: Гайгер (ПЗ, 6.5), Юстван (ПЗ, 6.0), Сков (ПЗ, 6.5)

«Штутгарт»

Про ожидаемые очки в прошлом сезоне мы уже говорили, если бы всё шло согласно математическому ожиданию, «Штутгарт» боролся бы за еврокубки, а не за выживание в элите.

Летом клуб выкупил Гирасси, подписал Жил Диаша из «Бенфики», Миттельштадта из «Герты» и Чжона из «Фрайбурга», а в аренду взял Нюбеля, Ундава и Левилинга. При всё при этом, «автозаводцы» потерпели лишь одно пожение на предсезонке, проиграв «Боруссии М» 1:5.

Ожидаемый состав

Мастхевы: Гирасси (НП, 7.5), Мвумпу (ПЗ, 7.0), Штенцель/Загаду (ЗЩ, 5.0)

Гирасси – лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне, есть 3 гола на предсезонке. Мвумпу летом забил 2, в сезоне 22/23 было 5+2. Можно рассмотреть и Фюриха, он дешевле, 6.5.

Загаду и Штенцель ожидаются в старте и, скорее всего ещё долго там будут.

Джокеры: Соса (ЗЩ, 6.0), Мийо (ПЗ, 6.0)

Первый близок к уходу, но в прошлом сезоне выбил 2+7, а Мийо можно рассмотреть как довольно дешёвого пика, стоит ведь меньше Мвумпы и Фюриха.

Бот: Нарти (ПЗ, 5.5), Вагноман (ЗЩ, 5.5), Ундав (ПЗ, 7.0), Ульрих (ПЗ, 5.0), Мавропанос (ЗЩ, 5.5), Эндо (ПЗ, 7.0)

Мавропанос близок к переходу в «Вест Хэм», Вагноман будет отсутствовать до середины сентября, травмированы Нарти, Ульрих и Ундав. Эндо, пожалуй, не стоит 7 млн, кроме того, есть слухи о трансфере в «Ливерпуль».

Пенальтисты: Гирасси (НП, 7.5), Мвумпу (ПЗ, 7.0)

Удары со стандартов: Гирасси (НП, 7.5), Соса (ЗЩ, 6.0), Фюрих (ПЗ, 6.5)

Навесы со стандартов: Соса (ЗЩ, 6.0), Фюрих (ПЗ, 6.5)

Вратари за 5, затычки и календарь сложности клубов от автора телеграм канала «Записки Фантазёра

Календарь сложности команд

Вратари за 5.0:

Атубола (Фрайбург)

Шуэн (Дармштадт)

Мюллер (Хайденхайм)

Затычки:

ВР Шульце (Вольфсбург) – 2 выхода (1 полный матч)

ВР Кеббинг (Кельн) – 1 (1)

ВР Феллер (Хайденхайм) – 1 (0)

ВР Нолль (Хоффенхайм) – 1 (0)

ЗЩ Ремлинг (Бохум) – 3 (2)

ЗЩ Центер (Аугсбург) – 2 (0)

ЗЩ Бакатуканда (Кельн) – 1 (1)

ЗЩ Ланге (Вольфсбург) – 1 (0)

ПЗ Остерхаге (Бохум) – 3 (1) + выход на замену в кубке

ПЗ Рапп (Вердер) – 5 (2) + выход на замену в кубке, может быть основным ЦЗ

ПЗ Салифу (Вердер) – 4 (2)

ПЗ Мюллер (Дармштадт) – 3 (0)

ПЗ Челич (Дармштадт) – 2 (0)

ПЗ Кемляйн (Унион Берлин) – 6 (0)

ПЗ Тойеркауф (Хайденхайм) – 4 (0)

НП Милошевич (Штуттгарт) – 2 (1) + выход на замену в кубке

НП Хартвиг (Бохум) – 2 (1)

НП Даунс (Кельн) – 1 (1)

НП Кюльветтер (Хайденхайм) – 2 (0)

НП Аслани (Хоффенхайм) – 1 (0)

Спасибо Дмитрию за помощь с текстом и полезные дополнения – его вклад тяжело переоценить.

Спасибо за прочтение, надеюсь, данный пост поможет вам выбрать оптимальный состав. Не бросайте играть в фентези после неудач и берегите себя!

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