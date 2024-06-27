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Фэнтези
3 мин.

Лучшие в 3-м туре Евро: фэнтези-сборная концовки группового этапа

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Нужны ли дальше?

Итоги 3-го тура в фэнтези Евро-2024 – закончился групповой этап. Впереди плей-офф, до 19:00 мск в субботу можно сделать неограниченное количество замен.

Традиционная сборная тура, она собрана так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум два игрока из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жорж Микаутадзе, нападающий, Грузия (3,74%) – 10 очков

Лучший бомбардир всего турнира: три гола, забивал в каждом туре, а в третьем добавил еще и ассист на победный мяч Хвичи. Все это неслучайно: за весь групповой этап среди нападающих Жорж второй по явным голевым моментам (5), больше только у Ромелу Лукаку. Микаутадзе стал первым, кто забил или отдал ассист в каждом из первых трех матчей на Евро после Гарета Бэйла за сборную Уэльса в 2016-м.

Коди Гакпо, полузащитник, Нидерланды (6,27%) – 8 очков

Один из лучших в довольно блеклой команде Роналда Кумана: состав там неплохой, но игра не впечатляет. У Коди гол Австрии, он лучший в матче по созданным шансам (3) и касаниям в штрафной (6). В 1/8 финала Нидерланды сыграют с Румынией – Гакпо может пригодиться.

Марсель Забитцер, полузащитник, Австрия (4,27%) – 8 очков

Забитцер мотор и олицетворение сборной Австрии, выигравшей группу с Францией и Нидерландами. Среди сборной Австрии на групповом этапе лучший по ударам (9) и касаниям в штрафной (14). Австрийцы играют в атакующий и весьма привлекательный футбол, они забили в группе шесть мячей, больше только у Германии (8). Забитцер – отличный вариант на плей-офф.

Джанлуиджи Доннарумма, вратарь, Италия (14,25%) – 8 очков

Капитан Италии провел отличный матч против Хорватии. Отбил пенальти и еще совершил пару крутых сэйвов. Четвертый по спасениям на турнире в целом (12).

Ферран Торрес, полузащитник, Испания (0,74%) – 8 очков

Сборная Испании – единственная, кто выиграл все три матча. Но третий тур у Албании – вторым составом, Ферран все-таки оттуда. Так что в плей-офф на него рассчитывать не стоит.

Дедлайн на 1/8 финала – в 19:00 мск 29 июня, начнем матчем Швейцария – Италия. Сейчас доступны безлимитные замены.

logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМарсель Забитцер
logoсборная Австрии
logoКоди Гакпо
logoЖорж Микаутадзе
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoФерран Торрес
logoСборная Испании по футболу
logoФэнтези
logoЕвро-2024
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