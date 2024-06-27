Лучшие в 3-м туре Евро: фэнтези-сборная концовки группового этапа

Нужны ли дальше?

Итоги 3-го тура в фэнтези Евро-2024 – закончился групповой этап. Впереди плей-офф, до 19:00 мск в субботу можно сделать неограниченное количество замен.

Традиционная сборная тура, она собрана так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум два игрока из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жорж Микаутадзе, нападающий, Грузия (3,74%) – 10 очков

Лучший бомбардир всего турнира: три гола, забивал в каждом туре, а в третьем добавил еще и ассист на победный мяч Хвичи. Все это неслучайно: за весь групповой этап среди нападающих Жорж второй по явным голевым моментам (5), больше только у Ромелу Лукаку. Микаутадзе стал первым, кто забил или отдал ассист в каждом из первых трех матчей на Евро после Гарета Бэйла за сборную Уэльса в 2016-м.

Коди Гакпо, полузащитник, Нидерланды (6,27%) – 8 очков

Один из лучших в довольно блеклой команде Роналда Кумана: состав там неплохой, но игра не впечатляет. У Коди гол Австрии, он лучший в матче по созданным шансам (3) и касаниям в штрафной (6). В 1/8 финала Нидерланды сыграют с Румынией – Гакпо может пригодиться.

Марсель Забитцер, полузащитник, Австрия (4,27%) – 8 очков

Забитцер мотор и олицетворение сборной Австрии, выигравшей группу с Францией и Нидерландами. Среди сборной Австрии на групповом этапе лучший по ударам (9) и касаниям в штрафной (14). Австрийцы играют в атакующий и весьма привлекательный футбол, они забили в группе шесть мячей, больше только у Германии (8). Забитцер – отличный вариант на плей-офф.

Джанлуиджи Доннарумма, вратарь, Италия (14,25%) – 8 очков

Капитан Италии провел отличный матч против Хорватии. Отбил пенальти и еще совершил пару крутых сэйвов. Четвертый по спасениям на турнире в целом (12).

Ферран Торрес, полузащитник, Испания (0,74%) – 8 очков

Сборная Испании – единственная, кто выиграл все три матча. Но третий тур у Албании – вторым составом, Ферран все-таки оттуда. Так что в плей-офф на него рассчитывать не стоит.

Дедлайн на 1/8 финала – в 19:00 мск 29 июня , начнем матчем Швейцария – Италия. Сейчас доступны безлимитные замены.