Герои 2-го тура Евро в фэнтези. Кого из них брать и какие есть альтернативы?

Замены – до 22:00 мск.

Итоги 2-го тура фэнтези Евро-2024 .

Традиционная сборная тура, ее принципы:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум два игрока из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Илкай Гюндоган, полузащитник, Германия (4,56%) – 11 очков

Немцы уверенно выиграли второй раз, снова показали: игра поставлена. Гюндоган впервые в карьере забил на Евро, добавил ассист – весь матч классно врывался в штрафную, сделал там шесть касаний, в этой игре больше только у Кая Хавертца (10). Вероятно, у Германии на последний тур будет ротация, но составы знать будем, и, если Илкай основе – стоит брать.

Альтернатива: Кристиан Эриксен, Дания . Датчане играют с Сербией, у сербов проблемы и в обороне, и в атаке, по организации одна из слабейших сборных на турнире. Эриксен был лучшим в первом туре по созданным шансам (7) и одним из лучших по ударам (5), во втором показатели тоже отличные: 4 удара и 4 созданных шанса. К тому же на нем все стандарты.

Федерико Кьеза / Лоренцо Пеллегрини, Италия . Итальянцам нужны очки в третьем туре, чтобы спокойно выходить из группы, а еще нужно реабилитироваться после провального матча с Испанией. Хорваты для этого подходящий соперник. Кьеза – лучший в команде по касаниям в штрафной (9), а Пеллегрини по явным голевым моментам (2), у обоих по четыре удара, лучший показатель в команде.

Жан Карничник, защитник, Словения (0,23%) – 8 очков

Словения провела хороший матч и должна была побеждать сербов, но пропустила в концовке. Команда приятно удивляет. Карничник нанес два удара, одним из них забил. В третьем туре словенцы играют со сборной Англии: она хоть и не впечатляет в атаке, забить точно может, так что Карничник в составе вряд ли нужен.

Альтернатива: Андреас Кристенсен, Дания . Из датской обороны самый активный в атаке. У него три удара, все из штрафной. Может получиться отличная связка с Эриксеном.

Кун Кастельс, вратарь, Бельгия (10,4%) – 7 очков

Бельгийский вратарь отыграл на ноль и получил бонусное очков за сэйвы. За ассист не получил, поскольку мяча коснулся румынский защитник – традиционно по методике нашего поставщика статистики в таких случаях голевые передачи не засчитываются.

Альтернатива: Давид Райя, Испания . Испанцы точно первые, против Албании прогнозируется второй состав, но даже с таким хорошие шансы на сухой матч.

Майк Меньян, Франция . У вратаря француза два сухих матча, очень вероятен третий против довольно слабой сборной Польшы, даже с учетом Роберта Левандовского.

Иван Шранц, нападющий, Словакия (4,28%) – 6 очков

Забивает во второй игре подряд, лучший в матче с Украиной по явным голевым моментам (2). Если нужен бюджетный (за 6) нападающий на третий тур, неплохой выбор, играют против Румынии.

Альтернатива: Барнабаш Варга, Венгрия . По игре венгры выглядят неплохо, но очков все еще нет, как раз против Шотландии можно набрать. Варга за два тура лучший среди нападающих по явным голевым моментам (4).

Дедлайн на второй тур – в 22:00 мск 23 июня , одновременно со стартом матчей Швейцария – Германия и Шотландия – Венгрия.