Звезды 1-го тура Евро: кто в сборной и кого брать в фэнтези дальше

Замены – до 16:00 мск.

Итоги 1-го тура фэнтези Евро-2024 .

Традиционная сборная тура, ее принципы:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум два игрока из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Дани Карвахаль, защитник, Испания (11,40%) – 12 очков

Испании разгромила Хорватию (3:0), счет уверенный, но как минимум один гол хорваты должны были забивать, реализация их очень подводила. Карвахаль забил с навеса Ламина Ямаля, это его первый гол за Испанию, в 45-м матче. Если Карвахаль у вас уже есть, его можно оставить даже против Италии, дальше – Албания. Специально покупать сейчас не стоит.

Альтернатива: Йошко Гвардиол . Был активен впереди, нанес два удара. Следующий матч у Хорватии против аутсайдера группы – Албании, как раз там самое время набирать очки (и сборной в группе, и Йошко в фэнтези).

Унаи Симон, вратарь, Испания (3,91%) – 12 очков

Симон отбил пенальти, который, по сути, сам же и привез, вдобавок у него пять сэйвов. Во втором туре матч против Италии, а дальше Албания. Брать специально под Италию – сомнительно, но если в составе уже есть, лучше оставить. Тратить замену на вратаря – слишком.

Альтернатива: Инрджих Станек. Чехи припарковали неплохой автобус и долгое время сдерживали португальцев, с Грузией и Турцией будет явно легче. Станек лучший в туре по сэйвам (7).

Кай Хавертц, полузащитник, Германия (14,35%) – 11 очков

Сборная Германи открыла Евро яркой победой 5:1 при 0,02 xG у Шотландии. У Кая голевая передача на Джамала Мусиалу и реализованный пенальти. В роли нападающего у Хавертца 19 (11+8) результативных действий в 17 играх сезона. Скорее всего, будет самым популярным капитаном в новом туре.

Альтернатива: Флориан Виртц / Джамал Мусиала. Оба забили и были очень активны впереди. Виртц – один из лучших в матче по ударам (3), а Мусиала лучший в игре по касаниям в штрафной (6). Если у вас каким-то чудом только один игрок сборной Германии, смело добирайте кого-то из этой пары. Следующий матч против Венгрии, а она против Швейцарии была очень уязвима в обороне.

Кристоф Баумгартнер / Марсель Забитцер . Австрия здорово смотрелась против Франции, команда в хорошей физической форме, во втором туре встречаются с Польшей и выглядят фаворитами. Кристоф был одним из лучших в туре по касаниям в штрафной (8), нанес два удара. Забитцер подает угловые и может бить пенальти, если на поле не будет Марко Арнаутовича. Андрей Крамарич / Ловро Маер. Хорваты играют против Албании, очки нужны. У Андрея с Испанией: шесть касаний в штрафной, два удура и два созданных шанса, у Ловро пять касаний в штрафной, удар и два созданных шанса. Крамарич на единицу дороже, поэтому может быть выгодно присмотреться к Маеру, он против Испании провел целый матч, а Крамарича меняли. Игра Хорватия – Албания будет открывать второй тур, составы увидим.

Барнабаш Варга, нападающий, Венгрия (2,52%) – 7 очков

Замкнул классную подачу Доминика Собослаи, получил еще один убойный момент. Два касания в штрафной и два удара за матч. На Германию брать его – перебор, а вот с Шотландцами в третьем туре он может пригодиться.

Кем заменить Килиана Мбаппе?

✅ Криштиану Роналду. Турция явно не будет сидеть в таком защитном блоке, как чехи, у атакующих игроков Португалии должно быть больше зон. Криштиану против Чехии нанес пять ударов, четыре – из штрафной.

✅ Анте Будимир / Бруно Петкович . Составы знать будем, кто выходит – того и берем. Но это риск, могут снова друг друга поменять до 60-й минуты.

✅ Маркус Тюрам. Был активен в игре с Австрией, нанес пять ударов – четыре из штрафной. Непонятно, как скажется отсутствие Мбаппе, но возможно, это будет только плюсом для Тюрама.

❌ Харри Кейн . Англия – одна из худших в первом туре по ударам (5), меньше нанесла только Шотландия (1). У самого Харри один удар (в перекладину) и одно касание в штрафной. Явно не такой игры мы ждали от лучшего бомбардира чемпионата Германии, а тут еще в соперниках далеко не слабая Дания.

Дедлайн на второй тур – в 16:00 мск 19 июня , одновременно со стартом матча: Хорватия – Албания.