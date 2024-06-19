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Фэнтези
5 мин.

Звезды 1-го тура Евро: кто в сборной и кого брать в фэнтези дальше

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Замены – до 16:00 мск.

Итоги 1-го тура фэнтези Евро-2024.

Традиционная сборная тура, ее принципы:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум два игрока из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Дани Карвахаль, защитник, Испания (11,40%) – 12 очков

Испании разгромила Хорватию (3:0), счет уверенный, но как минимум один гол хорваты должны были забивать, реализация их очень подводила. Карвахаль забил с навеса Ламина Ямаля, это его первый гол за Испанию, в 45-м матче. Если Карвахаль у вас уже есть, его можно оставить даже против Италии, дальше – Албания. Специально покупать сейчас не стоит.

Альтернатива: Йошко Гвардиол. Был активен впереди, нанес два удара. Следующий матч у Хорватии против аутсайдера группы – Албании, как раз там самое время набирать очки (и сборной в группе, и Йошко в фэнтези).

Унаи Симон, вратарь, Испания (3,91%) – 12 очков

Симон отбил пенальти, который, по сути, сам же и привез, вдобавок у него пять сэйвов. Во втором туре матч против Италии, а дальше Албания. Брать специально под Италию – сомнительно, но если в составе уже есть, лучше оставить. Тратить замену на вратаря – слишком.

Альтернатива: Инрджих Станек. Чехи припарковали неплохой автобус и долгое время сдерживали португальцев, с Грузией и Турцией будет явно легче. Станек лучший в туре по сэйвам (7).

Кай Хавертц, полузащитник, Германия (14,35%) – 11 очков

Сборная Германи открыла Евро яркой победой 5:1 при 0,02 xG у Шотландии. У Кая голевая передача на Джамала Мусиалу и реализованный пенальти. В роли нападающего у Хавертца 19 (11+8) результативных действий в 17 играх сезона. Скорее всего, будет самым популярным капитаном в новом туре.

Альтернатива: Флориан Виртц / Джамал Мусиала. Оба забили и были очень активны впереди. Виртц – один из лучших в матче по ударам (3), а Мусиала лучший в игре по касаниям в штрафной (6). Если у вас каким-то чудом только один игрок сборной Германии, смело добирайте кого-то из этой пары. Следующий матч против Венгрии, а она против Швейцарии была очень уязвима в обороне.

Кристоф Баумгартнер / Марсель Забитцер. Австрия здорово смотрелась против Франции, команда в хорошей физической форме, во втором туре встречаются с Польшей и выглядят фаворитами. Кристоф был одним из лучших в туре по касаниям в штрафной (8), нанес два удара. Забитцер подает угловые и может бить пенальти, если на поле не будет Марко Арнаутовича. Андрей Крамарич / Ловро Маер. Хорваты играют против Албании, очки нужны. У Андрея с Испанией: шесть касаний в штрафной, два удура и два созданных шанса, у Ловро пять касаний в штрафной, удар и два созданных шанса. Крамарич на единицу дороже, поэтому может быть выгодно присмотреться к Маеру, он против Испании провел целый матч, а Крамарича меняли. Игра Хорватия – Албания будет открывать второй тур, составы увидим.

Барнабаш Варга, нападающий, Венгрия (2,52%) – 7 очков

Замкнул классную подачу Доминика Собослаи, получил еще один убойный момент. Два касания в штрафной и два удара за матч. На Германию брать его – перебор, а вот с Шотландцами в третьем туре он может пригодиться.

Кем заменить Килиана Мбаппе?

✅ Криштиану Роналду. Турция явно не будет сидеть в таком защитном блоке, как чехи, у атакующих игроков Португалии должно быть больше зон. Криштиану против Чехии нанес пять ударов, четыре – из штрафной.

✅ Анте Будимир / Бруно Петкович. Составы знать будем, кто выходит – того и берем. Но это риск, могут снова друг друга поменять до 60-й минуты.

Маркус Тюрам. Был активен в игре с Австрией, нанес пять ударов – четыре из штрафной. Непонятно, как скажется отсутствие Мбаппе, но возможно, это будет только плюсом для Тюрама.

❌ Харри Кейн. Англия – одна из худших в первом туре по ударам (5), меньше нанесла только Шотландия (1). У самого Харри один удар (в перекладину) и одно касание в штрафной. Явно не такой игры мы ждали от лучшего бомбардира чемпионата Германии, а тут еще в соперниках далеко не слабая Дания.

Дедлайн на второй тур – в 16:00 мск 19 июня, одновременно со стартом матча: Хорватия – Албания.

logoКай Хавертц
logoСборная Германии по футболу
logoДжамал Мусиала
logoЮлиан Нагельсманн
logoФлориан Виртц
logoЙошко Гвардиол
logoДаниэль Карвахаль
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoУнаи Симон
logoМарсель Забитцер
logoСборная Австрии по футболу
logoКристоф Баумгартнер
logoАндрей Крамарич
logoЛовро Маер
logoФэнтези
logoЕвро-2024
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