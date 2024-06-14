Составы на первый тур Евро-2024: кто выйдет? Самый полезный пост для фэнтези

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Накануне старта Евро-2024 для фэнтези-команды самое важное – чтобы все игроки вышли в основне. Давайте сверимся с главным источником предварительных составов – официальным сайтом УЕФА.

Такими видят стартовые 11 на матчи первого тура чемпионата Европы. Проверьте свои команды .

Германия – Шотландия

Германия: Нойер (6,5); Киммих (6,5), Рюдигер (6), Та (6), Миттельштедт (6); Андрих (6,5), Кроос (7); Мусиала (8,5), Гюндоган (8), Виртц (8,5); Хавертц (8,5 пз)

Шотландия: Ганн (5,5); Ралстон (5), Портеус (5), Хендри (5), Тирни (5,5), Робертсон (6); Мактоминей (6,5), Гилмор (6), Макгрегор (6), Макгинн (6,5); Адамс (6,5)

Венгрия – Швейцария

Венгрия: Гулачи (5,5); Ланг (5,5), Орбан (5,5), Салаи (5,5); Болла (5,5), Надь (6), Шефер (6), Керкез (5,5); Шаллаи (7), Собослаи (7,5); Варга (6,5)

Швейцария: Зоммер (6); Эльведи (5,5), Аканджи (6), Родригес (6); Видмер (6), Фройлер (6,5), Джака (6,5), Ндойе (6,5 пз); Шакири (7,5), Амдуни (7), Варгас (7)

Испания – Хорватия

Испания: Симон (6); Карвахаль (6,5), Ле Норман (6), Лапорт (6), Гримальдо (6,5); Мерино (6,5), Родри (7), Педри (7,5); Ямаль (8), Мората (8), Уильямс (8)

Хорватия: Ливакович (6); Станишич (6), Шутало (5,5), Понграчич (5,5), Гвардиол (6); Модрич (7), Брозович (7), Ковачич (7); Маер (7), Будемир (7,5), Крамарич (8)

Италия – Албания

Италия: Доннарумма (6); Дармиан (6), Буонджорно (5,5), Бастони (6); Ди Лоренцо (6,5), Жоржиньо (6,5), Кристанте (6,5), Димарко (6,5); Фраттези (7), Кьеза (8); Скамакка (8)

Албания: Бериша (5); Хюсаай (5), Айети (5), Джимшити (5), Митай (5); Рамадани (5,5); Аслани (6); Байрами (6); Сефери (6,5), Броя (6), Асани (6,5)

Польша – Нидерланды

Польша: Шченсны (5,5); Беднарек (5), Давидович (5), Кивер (5,5); Франковски (6,5 пз), Модер (6), Слиш (6), Залевски (6); Зелиньски (7), Урбаньски (5,5); Букса (7)

Нидерланды: Вербрюгген (6); Думфрис (6,5), де Врей (6), ван Дейк (6,5), Аке (6); Рейдерс (7), Схаутен (6), Верман (7); Симонс (8), Депай (8), Гакпо (8)

Словения – Дания

Словения: Облак (5,5); Карничник (5,5), Брекало (5), Бийол (5), Янжа (5,5); Хорват (6), Элшник (6), Гнезда-Черин (6), Млакар (6); Шпорар (7), Шешко (7)

Дания: Шмейхель (6); Андерсен (6), Кристенсен (6), Вестергор (6); Кристиансен (6), Юлманд (6), Эриксен (7,5), Хейбьерг (6,5), Ба (5,5); Хейлунд (8), Винд (7,5)

Сербия – Англия

Сербия: Ваня Милинкович-Савич (5.5); Миленкович (5,5), Велькович (5,5), Павлович (5,5); Живкович (6,5), Сергей Милинкович-Савич (7,5), Лукич (6,5), Костич (7); Тадич (7,5); Митрович (7,5), Влахович (7,5)

Англия: Пикфорд; Уокер (6,5), Стоунз (6), Гехи (5,5), Триппьер (6,5); Александер-Арнолд (6,5 защ), Райс (6,5); Сака (9), Беллингем (8,5), Фоден (8,5); Кейн (9,5)

Румыния – Украина

Румыния: Ницэ (5); Рациу (5,5), Дрэгушин (5,5), Рус (5), Банку (5,5); Мариус Марин (6), Рэзван Марин (6,5); Станчу (7), Ман (6,5), Дрэгуш (6,5 пз), Михэилэ (6,5)

Украина: Лунин (6); Конопля (6), Забарный (5,5), Матвиенко (5,5), Зинченко (6,5 пз); Шапаренко (6), Степаненко (6), Судаков (7); Цыганков (7,5), Довбик (7,5), Мудрик (7,5)

Бельгия – Словакия

Бельгия: Кастельс (5,5); Фас (6), Витцель (6), де Кейпер (6); Кастань (6,5), Мангаля (6,5), Онана (6), Доку (8); Троссард (8), Лукаку (8,5), де Брюйне (8,5)

Словакия: Дубравка (5); Пекарик (5,5), Вавро (5,5), Шкриньяр (5,5), Ганцко (5,5); Куцка (5,5), Лоботка (6), Дуда (6,5); Шранц (6 нап), Боженик (6,5), Гараслин (7)

Австрия – Франция

Австрия: Пентц (5); Пош (5), Линхарт (5,5), Траунер (5), Мвене (5,5); Лаймер (6,5), Зайвальд (6); Виммер (6,5), Забитцер (7), Баумгартнер (7); Грегорич (7)

Франция: Меньян (6,5); Кунде (6,5), Конате (6), Упамекано (6), Тео Эрнандес (6,5); Гризманн (8,5), Канте (6,5), Рабьо (7); Дембеле (8), Тюрам (8), Мбаппе (9,5)

Турция – Грузия

Турция: Гюнок (5,5); Айхан (5), Демирал (5), Бардакджи (5), Кадыоглу (5,5); Озджан (6), Чалханоглу (7,5); Кахведжи (7), Йылмаз (7), Актюркоглу (7); Йылдыз (6,5)

Грузия: Мамардашвили (5,5); Кверквелия (5), Кашия (5), Двали (5); Какабадзе (5,5), Китейшвили (6), Кочорашвили (6), Чакветадзе (6,5), Шенгелия (6 защ); Кварацхелия (7,5); Микаутадзе (7)

Португалия – Чехия

Португалия: Диогу Кошта (6,5); Канселу (6,5), Пепе (5,5), Рубен Диаш (6), Нуну Мендеш (6); Пальинья (6,5), Витинья (7), Бруну Фернандеш (9); Рафаэл Леау (8,5), Криштиану Роналду (8,5), Бернарду Силва (8)

Чехия: Станек (5,5); Голеш (5,5), Гранач (5), Крейчи (6); Цоуфал (5,5), Соучек (6,5), Провод (6,5), Барак (6,5), Давид Юрасек (5,5); Кухта (6,5), Шик (7).

Дедлайн для сбора команды и последних замен – 22:00 мск в пятницу, 14 июня .

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff, Denis Doyle / Stringer, Catherine Ivill / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press