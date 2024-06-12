Легенды Евро всех времен: сколько бы они набрали в фэнтези?

До Платини всем далеко.

Евро-2024 вот-вот начнется – а вместе с ним и фэнтези-турнир ! Перед чемпионатом мира мы уже устраивали похожий атракцион , продолжим: сколько бы набирали легенды чемпионатов Европы в фэнтези, если бы в фэнтези по современным правилам играли уже тогда?

Да, на первых турнирах статистику вели не так подробно, а финальные турниры были намного короче нынешних, но посчитаем все, что возможно.

Виктор Понедельник, Евро-1960: 14 очков

Результативность: 2 матча, 2 гола.

Легендарный нападающий принес сборной СССР золото первого в истории Евро и стал лучшим бомбардиром турнира. Для этого хватило двух голов.

Кстати, столько же было у Валентина Иванова, Франсуа Этта, Милана Галича и Дражана Эрковича.

Герд Мюллер, Евро-1972: 28 очков

Результативность: 2 матча, 4 гола.

Мюллер забил почти все голы ФРГ в финальной части турнира – четыре из пяти.

Единственный игрок, отличившийся кроме него, – Херберт Виммер. Коллективными усилиями привели сборную к победе.

Мишель Платини, Евро-1984: 54 очка

Результативность: 5 матчей, 9 голов и 1 ассист.

Девять мячей, два хет-трика на Евро подряд (впервые в истории), в целом голы в каждом матче – резюме легендарного выступления Платини на Евро-1984.

У Мишеля на том турнире 9+1 – в фэнтези-пересчете 54 очка. Один из мощнейших перфомансов за всю историю международных турниров.

Марко ван Бастен, Евро-1988: 38 очков

Результативность: 5 матчей, 5 голов и 2 ассиста.

Ван Бастен привел Нидерланды к золоту. Лишь один мяч забили без его участия: Вим Кифт в ворота Ирландии (1:0).

В остальных матчах (кроме 0:1 от СССР в первом туре) сверкал Ван Бастен: хет-трик Англии (3:1), 1+1 против ФРГ (2:1) и столько же в победном финале против СССР (2:0).

Алан Ширер, Евро-1996: 33 очка

Результативность: 5 матчей, 5 голов.

Англичанин помог сборной занять первое место в группе и пройти до полуфинала. Там споткнулись о Германию по пенальти.

Суперфорвард забивал во всех матчах группы, в третьем сделал даже дубль. Добавил еще мяч в полуфинале – итого пять.

Патрик Клюйверт, Евро-2000: 32 очка

Результативность: 5 матчей, 5 голов.

Нидерландец довел сборную до полуфинала и по пути забил пять мячей: как Саво Милошевич. До решающего матча не хватило совсем чуть-чуть: уступили по пенальти Италии.

Причем у Клюйверта было только два гола в группе, зато потом хет-трик в четвертьфинале против Югославии.

Фото: Gettyimages /Andreas Rentz / Staff, Bongarts / Staff, Trevor Jones/Allsport; via www.imago-images.de/www.imago-images.de /Global Look Press ; РИА Новости /Юрий Сомов