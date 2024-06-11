Джокеры в фэнтези Евро-2024. Кто сделает разницу?

Уже точно пора делать свою команду в фэнтези Евро-2024 . Турнир начинается совсем скоро.

Соотношение цена/качество в фэнтези важно особенно. Рассмотрим героев второго плана, которые часто и делают разницу.

Не забываем: старт чемпионата Европы уже в пятницу вечером. Собирайте или обновляйте команды!

Вратарь

Кун Кастельс, вратарь (5,5) – Бельгия

Основной вратарь сборной Бельгии за 5,5 – подарок. Соперники: Словакия, Румыния и Украина, вполне можно поймать два или даже больше сухих матча. В квалификации Евро бельгийцы четыре раза сыграли на ноль, пропустили всего четыре мяча, меньше только сборная Португалии – два.

Патрик Пентц, вратарь (5) – Австрия

Группа у Австрии тяжелая: Франция, Польша и Нидерланды, но если не хотите переплачивать за вратарскую позицию, смело берите Патрика. В отборе у Австрии было три сухих матча, да и пропустили немного – семь мячей.

Защитники

Фабиан Шер, защитник (5,5) – Швейцария

Знакомый по чемпионату Англии атакующий защитник. За «Ньюкасл» в АПЛ провел 35 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист. За сборную в 57 матчах восемь голов и пять ассистов – отлично для центрального защитника. Первые два матча в группе против Венгрии и Шотландии располагают к сухарям.

Раду Дрэгушин, защитник (5,5) – Румыния

У сборной Румынии в отборах к шесть сухих матчей, больше было только у Португалии (9). Дрэгушин отыграл все 10 игр, выходил в старте в двух последних товарищеских матчах, Румыния тоже не пропустила. В соперниках Украина, Бельгия и Словакия.

Марк Гехи, защитник (5,5) – Англия

В связи с травмой Харри Магуайра защитник «Кристал Пэлас» вполне может стать основным и выходить в старте рядом с Джоном Стоунзом. В атаке обычно неярок, но за 5,5 рассмотреть его стоит.

Илья Забарный, защитник (5,5) – Украина

Центральный защитник провел отличный сезон за «Борнмут»: 37 матчей в АПЛ. У Украины на бумаге неплохая группа, в первых двух турах Румыния и Словакия, только потом более мощная Бельгия. В первых двух турах вполне можно расчитывать на сухой матч.

Полузащитники

Джон Макгинн, полузащитник (6,5) – Шотландия

Макгинн исполняет все стандарты в сборной, наверняка будет проводить железные 90 минут. Всего за сборную 47 игр, в них 16 голов и семь ассистов. За «Астон Виллу» в прошлом сезоне – 35 матчей в АПЛ, в них шесть голов и четыре ассиста. Против Германии не нужен, а вот во втором и третьем туре может пригодиться.

Родри, полузащитник (7) – Испания

С учетом непредсказуемости в испанской атаке Родри становится чуть ли не мастхэвом, тем более на нем пенальти, потенциальные полные и сухие матчи. В прошедшем сезоне АПЛ у Родри восемь голов и девять ассистов – прилично для опорника. Испания третья по голам (25) в квалификации, больше только у Франции (29) и Португалии (36).

Ловро Майер, полузащитник (7) – Хорватия

На игроков сборной Хорватии вряд ли кто-то обратит внимание из-за тяжелых соперников, Испании и Италии, а вот во втором туре против аутсайдеров из Албании вполне можно их пробовать, Майер – как раз любопытный кандидат. В последних трех товарищеских матчах у него три гола и ассист. За «Вольфсбург» в сезоне пять голов и пять ассистов.

Нападающие

Беньямин Шешко, нападаюший (7) – Словения

Молодой талант «Лейпцига», за которым уже охотятся топ-клубы. За взрослую сборную 19 игр, девять мячей и четыре голевые, за ним должны быть и пенальти. В каждом из последних семи матчей за «Лейпциг» забивал. Логично ждать, что проявит себя и на Евро.

Бонус: самые дешевые на своих позициях

Игроки, за счет которых можно сэкономить – и получить хоть что-то.

Любомир Тупта (Словакия), нап, 5,5 – в последних четырех матчах за сборную выходил на замену.

Адриан Шут (Румыния), пз, 5 – товарищеский матч против Лихтенштейна начинал в старте.

Тарас Романчук (Польша), пз, 5 – в товарняке с Украиной отыграл 61 минуту и забил.

Райан Джек (Шотландия), пз, 5 – в двух последних товарищеских матчах выходил на замену.

Дедлайн для сбора команд на первый тур – 22:00 пятницы, 14 июня , когда Германия откроет чемпионат Европы против Шотландии.

Фото: Mutsu Kawamori, Panoramic, Daniela Porcelli, Igor Kupljenik/Global Look Press ; Gettyimages /Catherine Ivill, Fran Santiago