Кто выиграл Лигу чемпионов на Спортсе: итоги фэнтези и сборная финального тура

Итоги 9-го тура фэнтези плей-офф Лиги чемпионов – финала. И всего турнира.

Вот тройка призеров.

Победитель – Djann , с красивым итогом в 500 очков, следом wino и Андрей Буров . Поздравляем! Скоро мы свяжемся, чтобы обсудить доставку призов.

А теперь – к сборной по итогам финала.

Вот ее:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, количество игроков из одной команды не ограничено, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Даниэль Карвахаль, защитник, «Реал» – 12 очков

Лучший игрок матча и по фэнтези-очкам тоже, автор победного гола вдобавок к матчу на ноль. После матча он признал: «Тот факт, что я забил головой, будучи самым низким игроком на поле – конечно, приятно».

Винисиус, полузащитник, «Реал» – 7 очков

Бразилец забил второй мяч «Реала». У Винисиуса восемь успешных обводок в финале, больше именно в решающих матчах было только у Лионеля Месси (10) и Роналдиньо (10). Это самый молодой игрок, забивший в нескольких финалах Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа, вратарь, «Реал» – 7 очков

Бельгиец в первом тайме совершил пару достойных сэйвов, во многом благодаря его отличной игре «Реал» ушел на перерыв, не пропустив. У Тибо уже два финала Лиги чемпионов без пропущенных и суммарно 150 побед за «Реал».

Тони Кроос, полузащитник, «Реал» – 6 очков

Тони сыграл последний матч за «Реал», выдал голевую на Карвахаля и стал лучшим в матче по ключевым пасам (4). Их «Реалу» теперь будет не хватать.

Джуд Беллингем, полузащитник, «Реал» – 6 очков

У Джуда в финале ассист на Винисиуса, в отличие от многих партнеров он впервые в жизни выиграл Лигу чемпионов – к тому же в родной стране и против бывшей команды в финале. Джуда 12 раз за сезон во всех турнирах признавали лучшим игроком матча «Реала» – чаще всех. Фантастический дебютный сезон.

На этом фэнтези-сезон в Лиге чемпионов завершен. Но оставайтесь на связи! Скоро фэнтези чемпионата Европы и не только 😉

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