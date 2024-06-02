Кто выиграл Лигу чемпионов на Спортсе: итоги фэнтези и сборная финального тура
Итоги 9-го тура фэнтези плей-офф Лиги чемпионов – финала. И всего турнира.
Вот тройка призеров.
Победитель – Djann, с красивым итогом в 500 очков, следом wino и Андрей Буров. Поздравляем! Скоро мы свяжемся, чтобы обсудить доставку призов.
А теперь – к сборной по итогам финала.
Вот ее:
● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, количество игроков из одной команды не ограничено, при равенстве очков проходит более дешевый);
● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;
● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;
● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
Даниэль Карвахаль, защитник, «Реал» – 12 очков
Лучший игрок матча и по фэнтези-очкам тоже, автор победного гола вдобавок к матчу на ноль. После матча он признал: «Тот факт, что я забил головой, будучи самым низким игроком на поле – конечно, приятно».
Винисиус, полузащитник, «Реал» – 7 очков
Бразилец забил второй мяч «Реала». У Винисиуса восемь успешных обводок в финале, больше именно в решающих матчах было только у Лионеля Месси (10) и Роналдиньо (10). Это самый молодой игрок, забивший в нескольких финалах Лиги чемпионов.
Тибо Куртуа, вратарь, «Реал» – 7 очков
Бельгиец в первом тайме совершил пару достойных сэйвов, во многом благодаря его отличной игре «Реал» ушел на перерыв, не пропустив. У Тибо уже два финала Лиги чемпионов без пропущенных и суммарно 150 побед за «Реал».
Тони Кроос, полузащитник, «Реал» – 6 очков
Тони сыграл последний матч за «Реал», выдал голевую на Карвахаля и стал лучшим в матче по ключевым пасам (4). Их «Реалу» теперь будет не хватать.
Джуд Беллингем, полузащитник, «Реал» – 6 очков
У Джуда в финале ассист на Винисиуса, в отличие от многих партнеров он впервые в жизни выиграл Лигу чемпионов – к тому же в родной стране и против бывшей команды в финале. Джуда 12 раз за сезон во всех турнирах признавали лучшим игроком матча «Реала» – чаще всех. Фантастический дебютный сезон.
На этом фэнтези-сезон в Лиге чемпионов завершен. Но оставайтесь на связи! Скоро фэнтези чемпионата Европы и не только 😉