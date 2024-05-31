Кого брать на финал ЛЧ? И почему не нужны 11 игроков «Реала»

Последние замены.

9-й тур весеннего фэнтези Лиги чемпионов – финал. Завершим сезон самым большим матчем.

К нему вы можете поменять всю команду, замены безлимитные.

Кто идеальный капитан?

modeerf («СТС»), 112-е место

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези-чемпионатам на Спортсе.

– Самый популярный, если не нужно рисковать, Винисиус. Другие варианты зависят от ваших целей: могут быть и Джуд Беллингем с Родриго, и Никлас Фюллькруг с Юлианом Брандтом.

Антон Анисимов (The Avengers), 262-е место

Опытный игрок и автор телеграм-канала Fantasy Gazzetta .

– Винисиус наверняка будет капитаном почти у всех. Так что тут он идеальный. Это главный игрок «Реала» по очкам, а по котировкам ожидается несколько голов от команды Карло Анчелотти.

Тьерри Анри, («Эспирето»), 374-е место

29-е место в прошлом сезоне на групповом этапе ЛЧ и 44-е – в плей-офф. Около девяти лет в фэнтези на Спортсе.

– Ничего неожиданного, очевидный капитан – Винисиус. Атакующий игрок команды-фаворита, бьющий пенальти. Любой другой выбор будет считаться игрой «против поля».

Будете ли брать 11 игроков из «Реала»?

modeerf: нет, планирую разбавлять как минимумом Фюллькругом (потенциально единственный нападающий в старте) и Матсом Хуммельсом. Но, конечно, выбор зависит от вашей позиции и желаемого результата. Чтобы наверняка подняться в середине таблицы, достаточно обзавестись самыми популярными пиками (процент владения можно вывести вместо очков) и взять парочку по вкусу. Кто-то наверняка пропустит дедлайн или соберет слишком рисковый состав.

Антон Анисимов: у «Реала» схема без нападающих, так что не получится взять всех. Хоселу вряд ли выйдет в старте, а брать неиграющего игрока странно. Так что базово тут десять игроков «Реала» и Фюллькруг. Вопрос – от кого отказаться в «Реале». Надо выбрать самого не заносящего – это, скорее всего, Орельен Тчуамени.

Тьерри Анри: с точки зрения стратегии формирования состава на финал, наверное, это самый очевидный вариант. С другой стороны, если верить в верховой матч, где обе команды забьют, некоторые защитники и оборонительные полузащитники «Реала» должны оказаться лишними.

Также не стоит забывать и про альтернативные варианты с победой «Боруссии» или нулевой ничьей. В общем, выбор состава банально зависит от того, что вы ожидаете от конкретного матча. Я вот не могу для себя определиться с прогнозом, потому планирую брать атакующие пики обеих команд, а также защитников с наибольшим потенциалом результативных действий. Помимо прочего, у «Реала» в старте выйдут шесть номинальных полузащитников, а в команду взять можно только пять, поэтому как минимум один игрок «Боруссии» будет во всех составах.

Кто может стать джокером в финале?

modeerf: я бы назвал Федерико Вальверде. Ургуваец порой выстреливает в важных матчах, почему бы не сделать это снова. Роль второго плана отвел бы Тони Кроосу и Марко Ройсу, которые проводят последние матчи за клубы. Но в их занос верится слабо, конечно.

Антон Анисимов: у меня тут сразу несколько вариантов – Родриго, Беллингем или кто-то вышедший на замену. Но гадать с запасными довольно сложно. А между Родриго и Беллингемом сделаю ставку на менее популярного Джуда. Он может забить решающий гол в матче, а может и просто исчезнуть.

Тьерри Анри: предлагаю присмотреться к нескольким потенциальным героям.

Во-первых, вратарь «Боруссии». Нередко в футболе случаются матчи, когда поймавший кураж голкипер делает разницу. Сыграть надежно в обороне, как показал полуфинал, команла Эдина Терзича может. При этом голевые моменты у «Реала» однозначно будут. И если у Грегора Кобеля эти шансы получится предотвратить, то потенциально он может принести немало очков за сухой матч и сейвы.

Во-вторых, любой из защитников «Реала». Вероятность сухой победы команды Карло Анчелотти велика. Но сомневаюсь, что «Реал» забьет много. При этом у Дани Карвахаля или Антонио Рюдигера неплохие шансы поучаствовать в голах бонусом к вероятному «сухарю».

В-третьих, любой из атакующих игроков «Боруссии». Думаю, у Фюллькруга или Брандта наибольшие шансы на результативные действия. Фюллькруг всегда заряжен на удары, у него, как правило, немало возможностей забить. Брандт будет искать партнеров последним пасом, в том числе и со стандартов.

Дедлайн на 9-й тур – в 22:00 мск в субботу, 1 июня . Финалом «Боруссия» – «Реал» завершится европейский клубный сезон.

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Alex Pantling