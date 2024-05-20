Последние герои фэнтези АПЛ: топ-сезон бразильца, рекорд мексиканца, дубль игрока года

Это герои 38-го тура в фэнтези АПЛ .

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жан-Филипп Матета, нападающий, «Кристал Пэлас» – 17 очков

Француз оформил хет-трик против «Астон Виллы», это только второй игрок «Кристал Пэлас» с тремя мячами в одном матче АПЛ (после Янника Болази). Матета забил в седьмой домашней игре подряд. «Пэлас» выиграл три матча подряд, забивая каждый раз больше трех – впервые в АПЛ.

Бруно Гимараэс, полузащитник, «Ньюкасл» – 14 очков

У Бруно гол и два ассиста в гостях у «Брентфорда». Он лучший в матче по созданным шансам (4) и передачам в финальную треть (25). Гимараэс пропустил лишь один матч (из-за перебора желтых), забил семь мячей и отдал восемь ассистов – отличный сезон бразильца.

Деян Кулусевски, полузащитник, «Тоттенхэм» – 14 очков

Швед оформил дубль безнадежному «Шеффилду» и прервал свою 12-матчевую безголевую серию. Лучший по ударам (5) и касаниям в штрафной (9).

Фил Фоден, полузащитник, «Манчестер Сити» – 12 очков

Фодена признали лучшим игроком сезона перед последним туром, он сразу же подтвердил награду – дублем «Вест Хэму» принес «Манчестер Сити» четвертое подряд чемпионство (такая серия впервые в АПЛ). Один из лучших в матче по ударам (6) и созданным шансам (5). Англичанин лучший в сезоне по голам из-за штрафной (6). Фоден выиграл уже шесть титулов в АПЛ – больше, чем Уэйн Руни и Джон Терри, а ему всего 23 года.

Рауль Хименес, нападающий, «Фулхэм» – 10 очков

Хименес впервые с января вышел в старте и сразу же сделал дубль против «Лутона». Теперь у него 65 результативных действий в АПЛ (47 голов и 18 ассистов) – лучший среди мексиканцев. Обошел известного по«Манчестер Юнайтед» Хавьера Эрнандеса.

На этом сезон АПЛ завершен – и в фэнтези тоже.

До встречи в новом!