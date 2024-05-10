Тур на 13 матчей в АПЛ – где выгода? Кого брать в фэнтези АПЛ

Очень много матчей.

Главное перед 37-м туром АПЛ для фэнтези : отвечаем на ключевые вопросы. В фэнтези-туре 13 игр вместо привычных десяти: сыграют отложенные матчи «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – с «Тоттенхэмом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном». У этих команд будет по две игры.

Капитан – Эрлинг Холанд? Или есть альтернативы?

modeerf («СТС»)

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези-чемпионатам на Спортсе.

– Все зависит от вашего желания рисковать. Абсолютное большинство закапитанит норвежца, выбрать альтернативный вариант может оказаться чревато. Поэтому, если у вас нет необходимости в отчаянном рывке на финише (чтобы отыграть 40-50 очков до заветной строчки), я бы не стал испытывать судьбу. А для фанатов «все или ничего» есть выбор из Фила Фодена, проводящего свой лучший сезон, Кевина де Брюйне, который любит накатывать на финише, или Бруну Фернандеша / Сон Хын Мина / Александера Исака.

dmitrydias

Более восьми лет в фэнтези АПЛ.

– Семь голов в последних четырех играх АПЛ. Откровенно говоря, Холанд выглядит самым очевидным пиком на сдвоенный тур. С «Тоттенхэмом» в гостях у «Сити» ранее традиционно возникали проблемы, однако прямо сейчас они не выглядят так опасно, тем более для крайне мотивированной команды в борьбе с «Арсеналом». Если по каким-то причинам Холанд будет недоступен, можно рассмотреть Фодена, у которого пять голов и один ассист в последних трех матчах АПЛ.

Из менее очевидных альтернатив – можно рассмотреть Коула Палмера, однако прямо сейчас в гостях «Челси» может испытывать проблемы. Потенциально могут быть полезны футболисты «Ньюкасла»: Энтони Гордон, Исак, но это совсем не очевидно. Чтобы удивить друзей или отличиться с какой-либо другой мотивацией, можно рассмотреть самый неочевидный из вариантов – Сон. Прежде, чем вы сочтете меня сумасшедшим, отмечу: у «Тоттенхэма» двойной тур против «Бернли» и «Манчестер Сити», в первом круге в игре с «Бернли» кореец сделал хет-трик, с «Сити» у него был гол и ассист.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон .

– Альтернативы точно есть, хотя и по букмекерским ожиданиям, и по форме они все уступают норвежцу. Палмер, Николас Джексон, Сон – хорошие варианты, но у «Челси» оба матча на выезде, где они не столь сильны, а Сон серьезно сдал под конец сезона (плюс матч с «Манчестер Сити»).

Оптимальная пара из «Манчестер Юнайтед» – кто это?

modeerf: На мой взгялд, Бруну + Фернандеш. Португалец с отрывом лидер «Юнайтед» по результативным действиям, исполнитель пенальти. Главное, чтобы был здоров. При желании и свободном слоте в атаке можно посмотреть в сторону Расмуса Хейлунда / Алехандро Гарначо – молодые игроки оставляют приятное впечатление по сезону и моменты в паре матчей получат. При выборе игрока в оборону безальтернативным выглядит Диогу Далот, главный атакующий юнит из защитников и единственный без травм из твердой основы.

dmitrydias: «Юнайтед» – самая непредсказуемая команда в АПЛ прямо сейчас. Единственное, в чем можно быть уверенным – точно пропустят. Они вторые с конца после «Шеффилд Юнайтед» по количеству допущенных ударов, при центре защиты из Джонни Эванса и Каземиро, традиционно «голой» опорной зоне и том, что в соперниках «Арсенал» и «Ньюкасл», игра на ноль крайне маловероятна.

Поэтому от защитников и вратаря лучше сразу отказаться – если, конечно, вы не рассчитываете, что Андре Онана наберет очки сэйвами, а Далот проявит себя в атаке. Самым очевидным пиком выглядит, естественно, Фернандеш. Португалец впервые в карьере пропустил игру АПЛ из-за травмы, поэтому нужно следить за новостями о его здоровье. Если он все же будет доступен, можно попробовать, тем более на нем все стандарты.

Если честно, этого могло бы уже быть достаточно, но если сильно нужен второй игрок «Юнайтед», в пару к Бруну можно добрать активного Гарначо или Хейлунда. Еще Антони забил в позапрошлой игре и забивал «Арсеналу» в прошлом сезоне, кто знает, может ему удастся повторить этот трюк снова? Тем более, что «Арсенал» выиграл всего одну игру в АПЛ против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» из последних 16. Не удивлюсь, если «Юнайтед» каким-то образом смогут повлиять на чемпионскую гонку, учитывая их крайнюю непредсказуемость.

Арам Газарян: Никакая. Фернандеш не был замечен на тренировке. «Манчестер Юнайтед» и так не самая сильная команда, так еще и без ключевого звена.

Будете продавать игроков «Арсенала» из-за того, что у них один матч в туре?

modeerf: Пока планирую продавать атакующего игрока, если все основные с двумя матчами будут здоровы, так как два матча выглядят предпочтительнее, а легкого выезда на «Олд Траффорд» для команды Микеля Артеты я не жду. В защите «Арсенала» действовал бы по остаточному принципу – если укомплектовали всю остальную атаку и оборону из игроков с двойными матчами, можно задуматься об усилении, иначе лучше оставить пик под домашнюю игру с «Эвертоном».

dmitrydias: Прямо сейчас «Арсенал» выглядит великолепно, поэтому, несмотря на всего одну игру в туре, убирать игроков точно не стоит. Если у вас все еще нет двоих из «Арсенала», добирать не нужно. А вот если есть лондонская двойка, пожалуй, лучше сосредоточьтесь на комплектации остального состава. «Арсеналу» сейчас ни в коем случае нельзя терять очки, поэтому, скорее всего, они будут более чем убедительны в своей единственной игре тура.

Арам Газарян: Нет. «Юнайтед» катастрофически плох, так что даже на «Олд Траффорд» такой «Арсенал» может забить много и не пропустить.

Дедлайн на 37-й тур – в 14:30 мск в субботу, 11 мая . Старт с матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити».

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Richard Heathcote, Ryan Pierse