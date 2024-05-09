Герои этих безумных полуфиналов ЛЧ. Сборная тура в фэнтези

Хуммельс – круче всех.

Итоги 8-го тура фэнтези плей-офф Лиги чемпионов – вторых полуфиналов.

Правила этой сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум шестеро из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Матс Хуммельс, защитник, «Боруссия» (27,05%) – 11 очков

Хуммельс – игрок матча с «ПСЖ», причем второй раз подряд. В ответной игре гол и сухой матч. В 35 лет и 143 дней он стал самым возрастным немцем, когда-либо забивавшим в Лиге чемпионов. Защитник лучший в матче по количеству выигранных дуэлей (7), отборам (4) и перехватам (3).

Грегор Кобель, вратарь, «Боруссия» (9,18%) – 7 очков

Кобель провел отличный матч: «ПСЖ» нанес 30 ударов, четыре раза попал в каркас, а у вратаря «Боруссии» остался сухой матч, к тому же он сделал пять сэйвов. Грегор спас для «Боруссии» в этой Лиге чемпионов аж семь голов! С сезона-2017/18, когда такую статистику начали вести, только Андре Онана предотвращал в Лиге чемпионов больше – 7,6 гола в прошлом сезоне.

Хоселу, нападающий, «Реал» (3,03%) – 9 очков

Форвард появился на 81-й минуте при 0:1 и вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов: два удара – два гола. Причем прошлый раз испанец забивал в феврале. Магия «Реала» работает, все стабильно. Это будет 18-й финал Лиги чемпионов для «Реала». Только три они проиграли. А последнее поражение осталось в 1981-м.

Юлиан Брандт, полузащитник, «Боруссия» (3,71%) – 6 очков

Брандт – креативный мозг «Боруссии». Был одним из лучших в матче, отдал голевую на Хуммельса, у него три ключевые передачи. Помог «Боруссии» выйти во второй подряд финал ЛЧ на «Уэмбли».

Харри Кейн, нападающий, «Бавария» (46,80%) – 5 очков

Кейн – лучший из игроков «Баварии» по ударам (3) и ключевым передачам (2), отдал ассист на Альфонсо Дэвиса, но этого не хватило для выхода в финал. Кейн провел в этом сезоне во всех турнирах 45 игр, забил 44 мяча и отдал 12 ассистов – все равно остался без трофеев.

Дедлайн на 9-й тур – в 22:00 мск в субботу, 1 июня. Финал «Боруссия» – «Реал».