После такого Холанд у всех капитан – а кто еще хорош? Очень яркая сборная тура в фэнтези АПЛ

Это герои 36-го тура в фэнтези АПЛ . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эрлинг Холанд, нападющий, «Манчестер Сити» (54,11%) – 20 очков

Норвежец забил четыре гола «Вулверхэмптону», это его первый покер в АПЛ. Холанд первый в туре по ударам (8) и явным голевым моментам (4). Эрлинг лучший бомбардир АПЛ – с 25 голами, у него 42 результативных действия во всех турнирах – это лучший показатель среди игроков АПЛ. После такого перформанса в следующем туре будет капитаном у всех.

Майкл Олисе, полузащитник, «Кристал Пэлас» (0,87%) – 13 очков

«Кристал Пэлас» по делу разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0), а Олисе оформил дубль. Лучший в матче по ударам (6) и касаниям в штрафной (9). В этом сезоне у Олисе уже восемь голов в АПЛ, больше за один сезон он никогда не забивал. «Пэлас» в прекрасной форме: в последних пяти матчах четыре победы и ничья. В двух оставшихся турах соперники – «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла».

Нони Мадуэке, полузащитник, «Челси» (0,26%) – 11 очков

Англичанин поучаствовал в разгроме «Вест Хэма» (5:0), у него гол и ассист. Лучший в матче по ударам (7), созданным шансам (6) и касаниям в штрафной (14). В следующем туре у «Челси» два матча против «Ноттингем Форест» и «Брайтона». Мадуэке отличный вариант в пару к Коулу Палмеру.

Николас Джексон, нападающий, «Челси» (7,12%) – 14 очков

Джексон забивает второй матч подряд, для него это уже серия, в ворота «Вест Хэма» – дубль. Николас в этом сезоне забил больше голов без учета пенальти в АПЛ (13), чем, например, Мохамед Салах и Коул Палмер. Хороший вариант на следующий тур.

Деклан Райс, полузащитник, «Арсенал» (6,59%) – 12 очков

«Арсенал» уверенно обыграл «Борнмут» (3:0), моментов создали на 3,98 xG – самый высокий показатель в АПЛ за последние два сезона. Райс забил и отдал голевую. Из игроков «Арсенала» в этом сезоне больше фэнтези-очков (168), чем Райс набрали лишь двое – Мартин Эдегор (169) и Букайо Сака (205). Системообразующий игрок «Арсенала».

Дедлайн на 37-й тур – в 14:30 мск в субботу, 11 мая. Старт с матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити».