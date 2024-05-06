8-й тур весеннего фэнтези Лиги чемпионов – это ответные матчи 1/2 финала.

Вам доступны шесть трансферов, из каждой команды можно взять шестерых игроков.

На кого смотреть в первую очередь? Вот варианты в обоих матчах.

«ПСЖ» – «Боруссия»

«Боруссия» вторым составом разгромила «Аугсбург» (5:1), несколько основных игроков появились лишь в середине второго тайма. «ПСЖ» вообще отодвинули тур в чемпионате «Франции», чтобы дать недельную паузу.

Лучшие варианты: Килиан Мбаппе по-умолчанию в этом списке. Ашраф Хакими опасен и подачами в штрафную и ударами из нее. Витинья проводит достаточно сильный сезон и стоит недорого. Никлас Фюллькруг принес победу «Боруссии» в первом матче, был очень продуктивен. Юлиан Брандт и бьет, и создает моменты – в первой игре против «ПСЖ» три удара и три созданных шанса.

Джокер: Джейдон Санчо снова попадает в эту категорию, провел отличный первый матч: три ключевые передачи и 12 удачных обводок.

Стоит задуматься: « ПСЖ» нужно идти вперед и отыгрываться, поэтому можно взять кого-то из нападающих, составы знать будем, так что берем попавшего в основу – Гонсалу Рамуш или Рандаль Коло-Муани. Но у обоих далеко не стабильное игровое время и результативность.

«Реал» – «Бавария»

На выходных команда Карло Анчелотти победила «Кадис» (3:0) вторым составом и стала 36-кратным чемпионом Испании. «Реал» не проигрывает дома уже 29 матчей подряд во всех турнирах, это самая длинная беспроигрышная серия команды с 2013-го.

«Бавария» проиграла на выходных «Штутгарту» (1:3), причем поражение по делу, а еще потеряла из-за травмы Рафаэля Геррейру, который точно пропустит игру против «Реала».

Лучшие варианты: Винисиус, Джуд Беллингем и Родриго подходят к ответному матчу более свежими и на волне чемпионства. Харри Кейн все равно забивает, даже когда «Бавария» играет неудачно.

Джокер: защита «Реала». В последних восьми домашних матчах во всех турнирах пять сухих матчей, и всего шесть пропущенных мячей, причем пять из них от «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Стоит задуматься: помимо Геррейру повреждение получил Эрик Дайер, сыграет ли Маттейс де Лигт – непонятно, а ведь в последнее время это основная пара центральных защитников. С такими проблемами явно стоит делать капитаном Винисиуса.

Дедлайн на 8-й тур – в 22:00 мск во вторник, 7 мая. Первыми сыграют «ПСЖ» с «Боруссией».

Фото: Gettyimages /Alex Caparros, Stu Forster