Нет места «ПСЖ».

Итоги 7-го тура фэнтези плей-офф Лиги чемпионов – первых полуфиналов.

Правила этой сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум шестеро из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Винисиус, полузащитник, «Реал» (40,18%) – 13 очков

Бразилец сделал дубль «Баварии»: с передачи Тони Крооса и с пенальти. Винисиус в Лиге чемпионов с сезона-2021/22 лучший по касаниям в штрафной (285), созданным шансам (66) и результативным действиям (31).

Нико Шлоттербек, защитник, «Боруссия» (1,80%) – 8 очков

Выдал шикарную голевую на Никласа Фюллькруга. Один из лучших игроков матча. «Боруссия» впервые в истории турнира одержала четыре победы подряд в плей-офф Лиги чемпионов дома.

Харри Кейн, нападающий, «Бавария» (48,80%) – 7 очков

Англичанин забил пенальти в ворота «Реала». Лучший в матче по ударам (5) и по ключевым передачам (3, наравне с Кроосом. Кейн принял участие в 11 голах этого сезона ЛЧ: восемь забил, трижды ассистировал – это рекорд для английских игроков.

Грегор Кобель, вратарь, «Боруссия» (7,60%) – 7 очков

Кобель сделал три сэйва, ему пару раз повезло: Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе попадали в штанги, сохранили ему сухарь. Грегор – единственный швейцарский вратарь, сыгравший в полуфинале Лиги чемпионов. «Боруссия» пятый раз в сезоне Лиги чемпионов сыграла на ноль – больше всех. В ответном матче «ПСЖ» явно будет больше атаковать, и Кобель может сделать гораздо больше сэйвов.

Никлас Фюллькруг, нападающий, «Боруссия» (25,82%) – 6 очков

Фюллькруг принес победу «Боруссии»: уверенно принял мяч, и классно пробил низом. Мог добавлять и еще гол, и ассист – но Марсель Забитцер пробил в Джанлуиджи Доннарумму. Лучший в матче по ударам (5).

Дедлайн на 8-й тур – в 22:00 мск во вторник, 7 мая. Со стартом ответного матча «ПСЖ» – «Боруссия».